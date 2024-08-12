10 гениальных идей, которые людям пришли во сне

Баю-баюшки-баю...
Сны видят практически все. И очень часто люди мистифицируют это явление и пытаются разгадать, что им подсказывает подсознание. Порой сны и действительно бывают вещими. А бывают и такие, которые становятся настоящим прорывом в какой-либо области для всего человечества. Именно и таких снах и пойдёт речь в нашем обзоре.
1. Периодическая таблица химических элементов
Откровение Морфея: периодическая таблица химических элементов.
Дмитрий Менделеев (родился в 1834 году) был известным химиком. Он пытался создать логический, с общепринятый научной точки зрения, способ представления всех обнаруженных химических элементов. Несмотря на то, что он был уверен, что это возможно, Менделеев никак не мог понять, как именно это можно сделать. Однажды ночью ему приснился сон, о котором Менделеев написал впоследствии так: «Я увидел во сне таблицу, где все элементы встали на свои места по мере необходимости. Проснувшись, я сразу же записал на листе бумаги эту таблицу сортировки элементов по атомным весам».
2. Фильм «Терминатор»
Откровение Морфея: фильм Терминатор.
Идея одного из самых известных научно-фантастических фильмов пришла Джеймсу Кэмерону во сне, когда у него была температура 39 градусов. В то время он находился в Риме, заканчивая работу над фильмом «Пираньи-2», где и заболел лихорадкой. Во сне ему привиделся футуристический мир, в котором безногий торс робота с красным глазом, втыкая в землю кухонные ножи и подтягиваясь на них, пытался уйти от взрыва и догнать женщину.
3. Google
Во время учебы в колледже в 1996 году у Ларри Пейджа было постоянное ощущение, что единственная причина, почему его приняли в колледж – это канцелярская ошибка. Мысль о том, что его могут выгнать в любой момент, заставляла Пейджа изрядно нервничать. На волне таких эмоций ему как-то приснился своеобразный сон о том, как он скачал всю информацию из Интернета себе на компьютер. Когда он проснулся, то сделал математические вычисления, чтобы увидеть, возможно ли это. Оказалось, что с учетом пропускной способности и проблемы хранения, было невозможно сохранить все веб-страницы на одном компьютере. Тем не менее, оказалось возможным сохранить веб-страницы в виде отдельных ключевых пунктов информации с них. Это и дало Пейджу идею сделать то, без чего современный мир тяжело себе представить, - поисковик Google.
4. Теория относительности
Откровение Морфея: теория относительности.
Одно из наиболее известных открытий Альберта Эйнштейна было вдохновлено странным сном. Ему приснилось, что он смотрит на коров, которые щипали траву через электрический забор, причем, казалось, что коров это ничуть не беспокоит. Оказалось, что у забора села батарея. Фермер подошел к забору и заменил батарею, после чего все коровы отпрыгнули от него. Эйнштейн заговорил во сне с фермером о том, как смешно выглядели коровы, совершившие синхронный прыжок. Обескураженный человек начал ему утверждать в ответ, что коровы отпрыгивали по очереди, по мере того, как ток шел по забору. Когда Эйнштейн проснулся, сон подсказал ему идею , что один наблюдатель может увидеть что-то, происходящее мгновенно, в то время как другие видят то же событие происходящим в последовательности. Это легло в основу теории относительности.
5. «Некрономикон» Лавкрафта
Откровение Морфея: Некрономикон Лавкрафта.
Происхождение «Некрономикона», одной из наиболее знаковых книг зла, немного мистическое само по себе. Говард Лавкрафт объясняет, что «Некрономикон» означает «образ закона мертвых» на греческом языке, хотя это вызвало некоторые споры по поводу верности перевода. Тем не менее, он утверждал, что первоначальная идея названия пришла к нему во сне.
6. «Приключения Тинтина В Тибете»
Откровение Морфея: Приключения Тинтина В Тибете.
У Эрже, создателя комиксов про Тинтина, были повторяющиеся кошмары. Как он сам говорил, в его снах неизменно присутствовали бесконечные белые пространства, которые навевали тоску. В одном из снов он был башней, состоящей из серии пандусов. В определенный момент, в безукоризненно белой беседке на него напал белый скелет, после чего вокруг Эрже во сне все стало белым. Психоаналитик сказал Эрже, что сны были вызваны его предыдущими работами про Тинтина и что художнику нужно немедленно прекратить рисовать комиксы. Вместо этого, Эрже нарисовал «Тинтина в Тибете» - историю, которая в основном происходит в заснеженных горах, символизирующих «белые пространства» в снах художника.
7. «Доктор Джекил и мистер Хайд»
Откровение Морфея: «Доктор Джекил и мистер Хайд».
Роберт Луис Стивенсон находился в отчаянном финансовом положении и издатель давил на него, требуя написать популярную приключенческую книгу. Однажды ночью Роберту приснился настолько плохой кошмар, что он начал кричать во сне. Его жена Фанни разбудила Роберта, но тот оказался недоволен, спросив «Зачем ты разбудила меня, мне снилась такая интересная история». Именно его сон и стал основой для истории «Доктор Джекил и мистер Хайд».
8. «Начало» Кристофера Нолана
Откровение Морфея: Начало Кристофера Нолана.
«Начало» - известный фильм Кристофера Нолана о снах, поэтому не удивительно, что он был вдохновлен ими. Сам Нолан неоднократно заявлял, что много того, что происходит в «Начале», основано на его личных снах, а если быть точнее, то на нескольких случаях, когда он испытал осознанное сновидение и пытался изменить сон выгодным для себя образом.
9. «Франкенштейн»
Откровение Морфея: Франкенштейн.
Мэри Шелли (которую звали Мэри Годвин в то время) как-то пришла на встречу, организованную лордом Байроном. Гости начали развлекать друг друга, рассказывая истории о призраках, сидя вокруг костра. Вдохновленная этим вечером, Мэри тоже захотела придумать и рассказать свою собственную историю о призраке, подобную тем, которые услышала. В ту же ночь Мэри приснился сон о безумном ученом, который попытался играть в Бога и изобрести новую человеческую расу.
10. Битлз «Yesterday»
Откровение Морфея: мелодия Yesterday.
Мелодия для «Yesterday» - одной из наиболее известных песен Битлз, приснилась Полу Маккартни через сон. Сначала он не знал об этом и просто как-то проснулся с мелодией, крутившейся у него в голове. Пол посчитал, что где-то слышал эту песню раньше, но так и не смог вспомнить, где. Маккартни наиграл мелодию на фортепиано и записал ноты для песни, передав ее всем своим друзьям и спрашивая, кто слышал эту песню. Не верил он, что песня пришла к нему из собственного подсознания, еще долго.
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