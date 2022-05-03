Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

Хотите, чтобы пространство вокруг сияло чистотой, но не готовы тратить деньги на специальные приспособления и бытовую химию? Тогда эти советы — для вас! Часто мы даже не подозреваем, что вещи, которые мы привыкли использовать по их прямому назначению, могут послужить и для уборки.

При этом результат будет ничуть не хуже ( и даже лучше!), чем от применения особых гаджетов и растворов. Главное — мыслить творчески!







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Крышка небольшого диаметра поможет очистить мягкую мебель от пыли, шерсти домашних питомцев и крошек. Заверните крышку во влажную тряпку, которую нужно закрепить на ручке при помощи канцелярской резинки.Пройдитесь по поверхности мебели, удерживая крышку за ручку.Результат вас удивит!Не спешите выбрасывать картонные контейнеры от яиц — из них получается отличное приспособление для мусорного ведра! Оторвите от контейнера примерно 1/4 часть и поместите на дно мусорного ведра. Пористый картон отлично впитывает влагу, а значит, даже если мусорный пакет окажется не герметичным, из него не будет капать. Если же поверх вы ещё положите ватный диск, на который нанесёте несколько капель эфирного масла, то избавитесь и от возможного неприятного запаха.В устранении небольшого засора и неприятного запаха из слива поможет обычный 9% уксус и пищевая сода.Примерно 200 граммов соды всыпьте в сливное отверстие.Затем сверху вылейте уксус (примерно 200-250 мл). После этого закройте отверстие тряпкой и оставьте на 1 час.По прошествии этого времени уберите тряпку и промойте отверстие горячей проточной водой.Если запах из холодильника оставляет желать лучшего, возьмите небольшую миску, насыпьте в неё обычной пищевой соды и поставьте в холодильник. Сода хорошо справляется с запахами. Важно только насыпать её именно в миску или контейнер, а не в ёмкость с узким горлышком.Ещё подробнее об этих простых и интересных хитростях для поддержания порядка в доме — в видео ниже.