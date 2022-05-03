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Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

Хотите, чтобы пространство вокруг сияло чистотой, но не готовы тратить деньги на специальные приспособления и бытовую химию? Тогда эти советы — для вас! Часто мы даже не подозреваем, что вещи, которые мы привыкли использовать по их прямому назначению, могут послужить и для уборки.
При этом результат будет ничуть не хуже ( и даже лучше!), чем от применения особых гаджетов и растворов. Главное — мыслить творчески!

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

№1


Крышка небольшого диаметра поможет очистить мягкую мебель от пыли, шерсти домашних питомцев и крошек. Заверните крышку во влажную тряпку, которую нужно закрепить на ручке при помощи канцелярской резинки.

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

Пройдитесь по поверхности мебели, удерживая крышку за ручку.

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

Результат вас удивит!

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

№2


Не спешите выбрасывать картонные контейнеры от яиц — из них получается отличное приспособление для мусорного ведра! Оторвите от контейнера примерно 1/4 часть и поместите на дно мусорного ведра.  Пористый картон отлично впитывает влагу, а значит, даже если мусорный пакет окажется не герметичным, из него не будет капать. Если же поверх вы ещё положите ватный диск, на который нанесёте несколько капель эфирного масла, то избавитесь и от возможного неприятного запаха.

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

№3


В устранении небольшого засора и неприятного запаха из слива поможет обычный 9% уксус и пищевая сода.
Примерно 200 граммов соды всыпьте в сливное отверстие.

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

Затем сверху вылейте уксус (примерно 200-250 мл). После этого закройте отверстие тряпкой и оставьте на 1 час.

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

По прошествии этого времени уберите тряпку и промойте отверстие горячей проточной водой.

№4


Если запах из холодильника оставляет желать лучшего, возьмите небольшую миску, насыпьте в неё обычной пищевой соды и поставьте в холодильник. Сода хорошо справляется с запахами. Важно только насыпать её именно в миску или контейнер, а не в ёмкость с узким горлышком.

Как почистить мягкую мебель крышкой от кастрюли

Ещё подробнее об этих простых и интересных хитростях для поддержания порядка в доме — в видео ниже.


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Мебелькрышка
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