9 идей, которые быстро преобразят интерьер

Иногда желание что-то изменить в спальне появляется задолго до готовности затевать полноценный ремонт. Тем более на последний нужны и силы, и время, и внушительное количество свободных денег.







Мы вас обрадуем — для обновления интерьера не всегда нужно переклеивать обои, перекладывать ламинат и нанимать строительную бригаду.

Начните с генеральной уборки

Текстиль меняет все

Изголовье как новая точка притяжения

Освещение создает настроение

Зеркала для воздуха и простора

Замутите перестановку

Живые растения

Личные вещи как декор

Мелкие детали, которые решают все

Порой достаточно переставить мебель, заменить текстиль или добавить несколько деталей, чтобы комната преобразилась.Как ни банально, но чистота творит чудеса. Вымойте окна и зеркала, и они сразу добавят света. Протрите все горизонтальные поверхности, пыль со светильников и карнизов. Проведите влажную уборку сверху вниз. Теперь посмотрите на чистую комнату свежим взглядом: возможно, вам и не захочется в ней ничего менять.В спальне текстиля больше, чем в любой другой комнате. Постельное белье, покрывало, наволочки декоративных подушек, шторы, ковер — вместе они образуют огромное цветовое пятно. Смените комплект на другой оттенок или добавьте принт. Вместо тяжелых портьер повесьте легкий тюль и воздушность обеспечена.Пушистый плед крупной вязки сделает обстановку визуально теплее. Не бойтесь сочетать фактуры: вязаное покрывало и гладкое постельное белье, бархатные подушки и льняные шторы. И не забывайте про ковер — мягкий, пушистый или яркий, он способен перетянуть на себя внимание и задать настроение всей спальне.Кровать — центр спальни, и то, что у нее за спиной, определяет половину восприятия. Если изголовье скучное, его можно декорировать.Вариантов масса: обить тканью с каретной стяжкой, наклеить зеркальную или мягкую плитку, прикрепить деревянные панели или скималы.Еще проще — повесить над кроватью большое панно, постер, серию фотографий в рамках или сделать композицию из молдингов. Отлично работают декоративные полки. Если хочется радикальных перемен — поменяйте саму кровать или закажите новое изголовье отдельно.Свет — самый недооцененный инструмент дизайнера. Замените холодные лампочки на теплые и комната станет уютнее. Добавьте несколько дополнительных источников света: бра над кроватью, торшер в углу, настольную лампу на комоде. Еще лучше — поставьте светильники с диммерами, чтобы можно было менять яркость.Вечером включите только локальный свет, оставив потолочную люстру в покое. Гирлянда — вообще находка. Ее можно повесить над кроватью, закрепить на спинке или пустить по карнизу. Не обязательно ждать Нового года: мягкое свечение актуально круглый год.Маленькая или узкая спальня сразу преображается с помощью зеркал. Поставьте напольное зеркало в полный рост и оно визуально раздвинет стены. Повесьте круглое или овальное над прикроватной тумбой и это придаст легкость. Если зеркало расположено напротив окна, оно удвоит количество естественного света, если напротив светильника — создаст глубину и эффект парящего пространства.Попробуйте сдвинуть кровать в другой угол или поставить изголовьем к окну — это кардинально поменяет геометрию комнаты. Уберите лишний стул или журнальный столик, если он только занимает место и не используется по назначению. Освободившееся пространство можно превратить в читальный уголок у окна: поставьте кресло, торшер и маленький столик. Если письменный стол стоит в спальне, подумайте, можно ли его перенести в гостиную или на лоджию. Чем меньше лишней мебели, тем спокойнее атмосфера.Один маленький кактус на подоконнике погоды не сделает, но вот крупная монстера в напольном кашпо, фикус Бенджамина или пальма — это уже серьезный акцент. Растения оживляют даже самый скучный интерьер, делают воздух чище и добавляют органики. Если боитесь, что садовод из вас так себе, выберите неприхотливые виды: сансевиерию, замиокулькас, хлорофитум. Не хотите возиться с землей? Поставьте стабилизированные ветки в высокую вазу или соберите панно из сухоцветов на стену.Спальня — ваша территория, поэтому не бойтесь ее индивидуализировать. Повесьте на стену гирлянду из семейных фотографий на прищепках. Соберите коллекцию любимых пластинок или книг на открытой полке. Поставьте сувениры из путешествий, милую сердцу безделушку, ароматическую свечу. Главное — не перебарщивать. Лучше раз в сезон менять экспозицию, чем заполнить все поверхности пыльными фигурками.Поменяйте ручки на комоде и шкафу — много денег и времени у вас это не займет, зато интерьер здорово освежит (особенно, если они уже повидавшие виды). Обновите цвет плинтусов: сделайте их в тон стен для целостности или, наоборот, выделите яркими оттенками для графичности. Выключатели и розетки тоже можно заменить на более стильные, например, из черного матового пластика. Даже смена старого абажура на новый способна освежить светильник до неузнаваемости. И наконец, балдахин. Легкая ткань, закрепленная над изголовьем или по углам кровати добавляет камерности и романтики спальне.Выбирайте идеи, которые откликаются именно вам, и создавайте пространство, в котором хочется отдыхать, восстанавливаться и проводить время с удовольствием. Кстати, можно сочетать сразу несколько вариантов, тогда ремонта точно удастся избежать на внушительный срок.