20 интересных фактов о драгоценном жемчуге
1. Жемчуг представляет собой единственный драгоценный камень, который не требует никакой обработки.
2. Эстетическое совершенство и практическая польза стали причинами активного использования данного материала нашими предками. Археологи обнаружили многочисленные факты, свидетельствующие не только о высокой популярности материала, но и его ценности: добыть шарик, серебрящийся в лучах солнца, было не так уж и просто.
3. Первыми людьми, которые стали активно использовать этот драгоценный камень, являются китайцы. К широкому употреблению материала они пришли примерно 42 века назад. Правда, на первых порах материал не использовался в качестве украшения, а заменял собой деньги. Сохранились свидетельства о том, что в 2206 году до н.э. император Ю обложил данью жемчугом население страны. Жемчуг для древних китайцев был эквивалентом крупных денежных единиц, а также указывал на социальное положение. К примеру, все крупные придворные чиновники страны носили в своих головных уборах эти драгоценные камни, что являлось признаком высокого социального статуса и положения.
4. Царица Семирамида, по словам легенд, очень любила жемчуг и по праздникам радовала себя и придворных украшением из ярко-розового жемчуга. А Клеопатра, как гласят легенды, смогла растворить жемчужину в бокале вина, который затем выпила прямо на глазах у Марка Антония. Все дело было в споре: она сказала о том, ужин, приготовленный ею, будет самым дорогим. И не прогадала,
5. Природа создала 8 конфигураций жемчуга: неправильная форма, кнопка, сфера, овал, полукруг, груша и круг.
6. Александр Македонский, знаменитый полководец, талантливый военачальник и отважный воин перед своим походом на Индию завоевал остров Сокотру (он славен был черным жемчугом).
7. Мария Медичи на крещение своего сына Людовика 13 одела платье, расшитое жемчужинами, количество которых составило 30 тысяч.
8. Маргарита – известное на сегодняшний день имя – в переводе с греческого языка означает не что иное как «жемчуг». Древние греки верили в то, что этот благородный камень сможет предотвратить ссоры и поспособствует семейному счастью.
9. Эрнандо Кортес, знаменитый покоритель Мексики,испанский конквистадор – человек, который принес в Европу натуральный черный жемчуг. Позднее жемчуг распространился по всей Европе благодаря исследованиям «цветного жемчуга», что расположился в Калифорнийском заливе. В нынешнее время Ла-Пас в Байа, что находится в Калифорнии, стал мировым центром черного жемчуга.
10. Елизавета 1 – большая любительница китайского жемчуга. Ожерелья из жемчуга украшали ее шею каждый день.
11. Филипп 2, испанский король, в свое время был обладателем необычной грушевидной жемчужины по имени «Перигрина». Эта драгоценность за свое существование сменила нескольких хозяев: она принадлежала и Марии Тюдор, затем перешла в руки Наполеона 3-его. Позже это украшение перешло в руки Элизабет Тейлор. «Перигрина» благодаря своей последней обладательнице стала ключевой драгоценностью в созданном жемчужном ожерелье с бриллиантами.
12. 150 жемчугоносных рек на территории Руси стали причинойдовольно широкого распространения промысла жемчуга. Наиболее популярен этот промысел был в северо-западной части России, хотя можно встретить и упоминание о добыче камня в Киевской Руси.
13. В Россию слово «жемчуг» перекочевало из Китая. Образовалось оно от китайского «чжень-чжу», затем было несколько адаптировано к русскому «зенчуг». К слову, на Руси существовало просто обилие вышивки, сделанной на национальных костюмах жемчугом. При этом нельзя не отметить, что такая вышивка встречалась не только на нарядах женщин, но и на мужских костюмах.
14. Жемчужины практически никогда не срастаются. Исключением стал камень «Большой Южный Крест». Когда мастера открыл раковину, то они увидели, что внутри нее в виде большого креста срослось аж 9 жемчужин.
15. Природный жемчуг, пригодный для обработки специалистами-ювелирами, сегодня встречается очень редко. Причиной тому стало просто зверское истребление раковин: в 19 веке промышленники и нечистые на руку дельцы ради одного драгоценного камешка были готовы вскрыть сотни и тысячи природных «производителей». Такими зверскими стремлениями обогатится дельцы поставили раковин-моллюсков, производящих драгоценности, на грань уничтожения. С 1952 года уничтожение раковин-жемчужниц запрещено на мировом уровне.
16. Технология выращивания жемчуга своими корнями уходит еще в Китай: тогда в раковины мастера вводили свинцовые статуэтки Будды. Продолжились исследования в области выращивания драгоценного камня в Швеции в 1767 году, а также в 1915 году в Японии. Занимались разработкой выращивания жемчуга и российские ученые.
Отдельно стоит сказать об исследованиях К. Микимото из Японии. Он предложил вводить в раковину перламутровый шарик, который будет обернут мантийной тканью донорской устрицы. Правда, только спустя три года у одной из четырех взятых для эксперимента устриц образовывался жемчуг. Да и к тому же, жемчужина только у одной из четырёх устриц достигала коммерческого качества, с толщиной своего нарощенного слоя в примерно 0,4 мм.
17. «Принцесса Палавана» – вторая во всем мире по величине жемчужина. Она была выставлена на аукцион 6 декабря 2009 года. Ее вес составил 2,3 килограмма, а диаметр был более 150 миллиметров.
18. Жемчужина «Регент» стала обладательницей титула самой ценной. Она имеет и другое, более известное, название – жемчужина семьи Бонапарт. Великий император Наполеон купил эту драгоценность еще в 1811 году для Марии Луизы – своей будущей жены. После этого драгоценность перешла в руки Фаберже. В 2005 году жемчужина была продана на аукционе за рекордную сумму – 2,5 миллиона долларов.
19. Коко Шанель ценила и уважала жемчуг. Именно она сказала фразу: «Жемчуг всегда прав», имея в виду то, что данная драгоценность прекрасно подойдет любой женщине и станет элегантным и красивым дополнением к любому наряду. А классические сочетания белого жемчуга с черным свитером, маленьким черным платьем и темным элегантным жакетом приобрели огромную популярность.
20. Самая крупная во всем мире жемчужина была занесена в книгу рекордов Гиннеса. Ее название – «Жемчужина Аллаха». Вес составляет 6,35 килограмм, диаметр 238 миллиметров, а также 32 000 карат
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