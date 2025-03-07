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20 интересных фактов о драгоценном жемчуге

20 интересных фактов о драгоценном жемчуге

1. Жемчуг представляет собой единственный драгоценный камень, который не требует никакой обработки.

2. Эстетическое совершенство и практическая польза стали причинами активного использования данного материала нашими предками. Археологи обнаружили многочисленные факты, свидетельствующие не только о высокой популярности материала, но и его ценности: добыть шарик, серебрящийся в лучах солнца, было не так уж и просто.


3. Первыми людьми, которые стали активно использовать этот драгоценный камень, являются китайцы. К широкому употреблению материала они пришли примерно 42 века назад. Правда, на первых порах материал не использовался в качестве украшения, а заменял собой деньги. Сохранились свидетельства о том, что в 2206 году до н.э. император Ю обложил данью жемчугом население страны. Жемчуг для древних китайцев был эквивалентом крупных денежных единиц, а также указывал на социальное положение. К примеру, все крупные придворные чиновники страны носили в своих головных уборах эти драгоценные камни, что являлось признаком высокого социального статуса и положения.

4. Царица Семирамида, по словам легенд, очень любила жемчуг и по праздникам радовала себя и придворных украшением из ярко-розового жемчуга. А Клеопатра, как гласят легенды, смогла растворить жемчужину в бокале вина, который затем выпила прямо на глазах у Марка Антония. Все дело было в споре: она сказала о том, ужин, приготовленный ею, будет самым дорогим. И не прогадала,

5. Природа создала 8 конфигураций жемчуга: неправильная форма, кнопка, сфера, овал, полукруг, груша и круг.

6. Александр Македонский, знаменитый полководец, талантливый военачальник и отважный воин перед своим походом на Индию завоевал остров Сокотру (он славен был черным жемчугом).
Черные жемчужины родом с этого острова настолько вдохновили Александра, что он, соединив эту красоту с розоватыми и ослепительно-белыми жемчужинами, послал и первые, и вторые на родину – в Грецию. После этого и началось повальное увлечение драгоценным камнем со стороны не только знати, но и простых граждан.

7. Мария Медичи на крещение своего сына Людовика 13 одела платье, расшитое жемчужинами, количество которых составило 30 тысяч.

8. Маргарита – известное на сегодняшний день имя – в переводе с греческого языка означает не что иное как «жемчуг». Древние греки верили в то, что этот благородный камень сможет предотвратить ссоры и поспособствует семейному счастью.

9. Эрнандо Кортес, знаменитый покоритель Мексики,испанский конквистадор – человек, который принес в Европу натуральный черный жемчуг. Позднее жемчуг распространился по всей Европе благодаря исследованиям «цветного жемчуга», что расположился в Калифорнийском заливе. В нынешнее время Ла-Пас в Байа, что находится в Калифорнии, стал мировым центром черного жемчуга.

10. Елизавета 1 – большая любительница китайского жемчуга. Ожерелья из жемчуга украшали ее шею каждый день.

11. Филипп 2, испанский король, в свое время был обладателем необычной грушевидной жемчужины по имени «Перигрина». Эта драгоценность за свое существование сменила нескольких хозяев: она принадлежала и Марии Тюдор, затем перешла в руки Наполеона 3-его. Позже это украшение перешло в руки Элизабет Тейлор. «Перигрина» благодаря своей последней обладательнице стала ключевой драгоценностью в созданном жемчужном ожерелье с бриллиантами.

12. 150 жемчугоносных рек на территории Руси стали причинойдовольно широкого распространения промысла жемчуга. Наиболее популярен этот промысел был в северо-западной части России, хотя можно встретить и упоминание о добыче камня в Киевской Руси.

13. В Россию слово «жемчуг» перекочевало из Китая. Образовалось оно от китайского «чжень-чжу», затем было несколько адаптировано к русскому «зенчуг». К слову, на Руси существовало просто обилие вышивки, сделанной на национальных костюмах жемчугом. При этом нельзя не отметить, что такая вышивка встречалась не только на нарядах женщин, но и на мужских костюмах.

14. Жемчужины практически никогда не срастаются. Исключением стал камень «Большой Южный Крест». Когда мастера открыл раковину, то они увидели, что внутри нее в виде большого креста срослось аж 9 жемчужин.

15. Природный жемчуг, пригодный для обработки специалистами-ювелирами, сегодня встречается очень редко. Причиной тому стало просто зверское истребление раковин: в 19 веке промышленники и нечистые на руку дельцы ради одного драгоценного камешка были готовы вскрыть сотни и тысячи природных «производителей». Такими зверскими стремлениями обогатится дельцы поставили раковин-моллюсков, производящих драгоценности, на грань уничтожения. С 1952 года уничтожение раковин-жемчужниц запрещено на мировом уровне.

16. Технология выращивания жемчуга своими корнями уходит еще в Китай: тогда в раковины мастера вводили свинцовые статуэтки Будды. Продолжились исследования в области выращивания драгоценного камня в Швеции в 1767 году, а также в 1915 году в Японии. Занимались разработкой выращивания жемчуга и российские ученые.
Отдельно стоит сказать об исследованиях К. Микимото из Японии. Он предложил вводить в раковину перламутровый шарик, который будет обернут мантийной тканью донорской устрицы. Правда, только спустя три года у одной из четырех взятых для эксперимента устриц образовывался жемчуг. Да и к тому же, жемчужина только у одной из четырёх устриц достигала коммерческого качества, с толщиной своего нарощенного слоя в примерно 0,4 мм.

17. «Принцесса Палавана» – вторая во всем мире по величине жемчужина. Она была выставлена на аукцион 6 декабря 2009 года. Ее вес составил 2,3 килограмма, а диаметр был более 150 миллиметров.

18. Жемчужина «Регент» стала обладательницей титула самой ценной. Она имеет и другое, более известное, название – жемчужина семьи Бонапарт. Великий император Наполеон купил эту драгоценность еще в 1811 году для Марии Луизы – своей будущей жены. После этого драгоценность перешла в руки Фаберже. В 2005 году жемчужина была продана на аукционе за рекордную сумму – 2,5 миллиона долларов.

19. Коко Шанель ценила и уважала жемчуг. Именно она сказала фразу: «Жемчуг всегда прав», имея в виду то, что данная драгоценность прекрасно подойдет любой женщине и станет элегантным и красивым дополнением к любому наряду. А классические сочетания белого жемчуга с черным свитером, маленьким черным платьем и темным элегантным жакетом приобрели огромную популярность.

20. Самая крупная во всем мире жемчужина была занесена в книгу рекордов Гиннеса. Ее название – «Жемчужина Аллаха». Вес составляет 6,35 килограмм, диаметр 238 миллиметров, а также 32 000 карат

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марья тюдор