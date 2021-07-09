15 удивительных совпадений из разных областей жизни и знаний

Что такое совпадение? Например, в 1944 году газета „Дейли телеграф“ напечатала кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических войск в Нормандии. В кроссворде были зашифрованы Нептун, Юта, Омаха, Юпитер, и так далее. Разведка кинулась искать утечку информации. Но составителем кроссворда оказался пожилой школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не меньше военнослужащих. Поищем другие примеры.









15. Эффект сотой обезьяны

14. Жили долго и счастливо, и умерли в один день

13. Два одинаковых штамма возникли одновременно в разных концах планеты

12. Эмпатия

11. Теория относительности

10. Мифологические существа разных народов очень похожи

9. Плагиат поневоле — совпадение подсознаний

8. Стагфляция

7. Кот Шредингера — жив и мертв одновременно

6. «Случай на мосту через Совиный ручей»

5. Синхрония Карла Юнга или «золотой скарабей»

4. Игра света и тени

3. Дама, которая пережила три кораблекрушения

2. Хубилай и камикадзе

1. Говорят, невозможно одновременно гладить себя по голове и хлопать по животу