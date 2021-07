15 удивительных совпадений из разных областей жизни и знаний

Что такое совпадение? Например, в 1944 году газета „Дейли телеграф“ напечатала кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических войск в Нормандии. В кроссворде были зашифрованы Нептун, Юта, Омаха, Юпитер, и так далее. Разведка кинулась искать утечку информации. Но составителем кроссворда оказался пожилой школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не меньше военнослужащих. Поищем другие примеры.









15. Эффект сотой обезьяны

14. Жили долго и счастливо, и умерли в один день

13. Два одинаковых штамма возникли одновременно в разных концах планеты

12. Эмпатия

11. Теория относительности

10. Мифологические существа разных народов очень похожи

9. Плагиат поневоле — совпадение подсознаний

8. Стагфляция

7. Кот Шредингера — жив и мертв одновременно

6. «Случай на мосту через Совиный ручей»

5. Синхрония Карла Юнга или «золотой скарабей»

4. Игра света и тени

3. Дама, которая пережила три кораблекрушения

2. Хубилай и камикадзе

1. Говорят, невозможно одновременно гладить себя по голове и хлопать по животу

На японском острове Косима обитала колония диких обезьян, которых ученые кормили бататом. Обезьянам нравился батат, но не нравилось, что он весь в песке. И вот однажды одна из обезьянок обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Потом она научила мыть клубни батата свою мать и других обезьян. А когда число научившихся мыть батат обезьян достигло примерно 100, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг тоже начали мыть картофель. И произошло это со всеми обезьянами Японии , даже в зоопарках. Учитывая то, что между ними не было абсолютно никакого контакта, объяснить этот феномен очень трудно. В науке это явление получило название «эффект сотой обезьяны». По мнению ученых, для того чтобы какая-то популяция (например, человечество) получила новую информацию или совершила какое-либо открытие, необходима критическая масса особей (людей), которые искали бы ответ на поставленный вопрос.В современном мире стало удивительным, если два человека смогут ужиться настолько долго, чтобы умереть вместе. После смерти от сердечного приступа отца бывшего квотербека НФЛ Дага Флюта (Flutie), он написал на своей странице Facebook: «Говорят, что можно умереть от разбитого сердца, и я верю в это.» Еще бы, ведь его мать умерла от сердечного приступа меньше, чем через час после отца. Но как и почему происходят такие трагические совпадения? Оказывается, существует явление под названием кардиомиопатия, его еще называют «синдром разбитого сердца». В настоящее время считается , что синдром разбитого сердца, или стресс-индуцированная кардиомиопатия вызван сильными эмоциями и характеризуется преходящим нарушением работы левого желудочка сердца, что проявляет себя изменениями на электрокардиограмме и в крови, свойственными инфаркту миокарда.Стресс-индуцированная кардиомиопатия впервые была описана в 1991 году в Японии и даже получила название «такоцубо» по названию ловушки для осьминогов, которую используют японские рыбаки (форма левого желудочка становится похожей на эту ловушку). Провоцирует такоцубо сильный стресс и интенсивные эмоциональные переживания.Может быть, Чарльз Буковски был прав, когда он сказал: «Найди то, что ты любишь, и оно убьет тебя.»Иногда, когда мы замечаем совпадения, мы обретаем чувство общности с другими людьми, переставая ощущать себя изолированными и одинокими. Мы ощущаем себя частью высшего, божественного знания, охватывающего всю вселенную, где все устроено неслучайно, где все связано между собой.Близнецы Джон и Артур Моуфорт проживали в 120 км друг от друга в Англии. Однажды, 22 мая 1975 года, в один и тот же час, оба начали испытывать сильную боль в груди, и их отправили по больницам. Не зная о состоянии друг друга, они умерли в один и тот же час, с точностью до 15 минут.Считается, что люди и собаки стали друзьями и в Восточной Азии, и в Европе около 4,800 лет назад. Некоторые думают, что современные собаки произошли от серого волка, но исследования и анализ костных структур многих пород породили теорию, что два штамма, восточный и западный, должно быть, где-то встретились и создали то разнообразие отечественных пород, которые существуют сегодня.Штамм – группа родственных особей, характеризующаяся определенными признаками, воспроизводящаяся в ряду поколений в процессе одомашнивания, либо генетических или иных экспериментов (культура генетически однородных микроорганизмов).Раскопки в гробнице Ньюгрейндж в Ирландии позволили ученым найти останки древних собак: эти ирландские собаки имеют компонент, который не выявлен у современных собак или волков. Эти результаты демонстрируют связь с доисторическими европейскими собаками, или доисторическими древними волками.Эмпатия не имеет связи с какими-либо конкретными эмоциями (как, например, в случае сострадание) и в равной мере применяется для обозначения сопереживания любым эмоциональным состояниям. Вообще, эмпатия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, полное совпадение эмоций.Иногда способность к эмпатии не облегчает жизнь. » У меня обостренная интуиция, я чувствую настроение людей. Когда я говорю что-то человеку, а он в это время что-то думает, у меня в голове проносится его мысль и я знаю, что он подумал обо мне. С одной стороны, это неплохо, чувствовать людей, но с другой, мне это временами мешает, «- рассказывает одна милая девушка. Такая способность здорово облегчает жизнь ее окружению, и усложняет ее собственную, потому что разобраться в собственных и чужих эмоциях непросто. Говорят, в безвыходной ситуации выход там же, где и вход. Наверное, нужно научиться защите от чужих эмоций и избегать таких совпадений.Джоанна К. Роулинг верит в силу эмпатии. Она была соцработником и преподавателем английского языка в Португалии, прежде чем написала «Гарри Поттера». Ее опыт и способность к эмпатии вдохновили ее работу. В своей речи в Гарвардском университете она сказала: «Воображение — вот сила, которая дает нам возможность эмпатии и сопереживания людям, чей опыт мы никогда не разделяли.»В 1921 году Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию в области физики «за службу во имя теоретической физики». Эйнштейн говорил: «Воображение это все. Оно способно показать нам заранее, как будут развиваться события. Воображение важнее знания». Эйнштейн считал время не линейным, а скорее, четырехмерным. Современная квантовая физика и теории Стивена Хокинга об устройстве Вселенной основаны на теории относительности Эйнштейна. Стивен Хокинг провел годы, развивая и опровергая свою собственную теорию о границах пространства и времени (в кино его изобразил актер Эдди Редмэйн в «Теории всего»).«Эйнштейн так и не принял квантовую механику из-за связанного с ней элемента случайности и неопределенности. Он сказал: Бог не играет в кости. Похоже, что Эйнштейн ошибся дважды. Квантовый эффект черной дыры позволяет предположить, что Бог не только играет в кости, но и иногда бросает их туда, где их нельзя увидеть», – считает Хокинг.Постулат Эйнштейна о том, что законы природы должны совпадать и быть одинаковыми для всех, стал основой теории относительности, получившей такое название потому что значение имеют только относительные движения. Её красоту и простоту признают многие мыслители, но остаётся и немало тех, кто думает иначе. Эйнштейн отбросил два абсолюта науки XIX века: абсолютный покой, представленный эфиром, и абсолютное универсальное время, которое измеряют все часы.Западно-европейские гномы, ирландский лепрекон и гавайский менехуне — похожи, как родственники.В мифологии народов Западной Европы — маленькие человечки, обитающие под землей, в горах или в лесу — гномы. Ростом они с ребенка, обладают сверхъестественной силой; у них длинные бороды. Любят золото. Лепрекона можно описать примерно также, но о его злобности и мстительности, собственно, и сложены легенды. Впрочем, злится он, только если украсть его золото. Фольклористы соглашаются с тем, что эти ребята крайне схожи.Но можно ли говорить об универсальности в фольклоре? Ведь не существует ни одного мифа, который был бы представлен у всех народов. «Универсальность в фольклоре не значит, что тот или иной мотив/сюжет будет представлен во всех мировых культурах. Скорее, этот мотив/сюжет окажется так распространен, что мы не будем удивляться, если найдем в другой традиции его аналог (разумеется, при учете их семантических контекстов)», -считает специалист в области типологии фольклора Сергей Неклюдов. Проще говоря , аналогичные герои живут в мифах разных культур, при том что сами мифы разнятся.«My Sweet Lord» — известнейшая песня бывшего гитариста The Beatles Джорджа Харрисона. «My Sweet Lord» занимает место в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone. (Только две песни в истории музыки — «My Sweet Lord» и «Bohemian Rhapsody» группы The Queen — дважды достигли первой позиции в британских чартах). Но после выхода песни «My Sweet Lord» выяснилось, что она очень похожа на песню «He’s so fine» группы «Чиффонз». Последовал судебный процесс, в котором Харрисона признали виновным в неосознанном плагиате, и в марте 1971-го года все выплаты за запись песни были отменены. Харрисон очень расстроился и был вынужден потерять кучу денег.Это не единственный, но, пожалуй, самый известный пример неосознанного плагиата. Посетила ли двух музыкантов одна и та же муза, или у них был один и тот же наркотик (зачеркнуто), то есть источник вдохновения? Это явление зовется «криптомнезия»: мозг ворует чужие идеи, подсовывая их вам под видом ваших собственных. Исследования показали, что криптомнезия работает чаще всего в тех случаях, когда настоящий автор и неосознанный плагиатор одного пола. И вообще, чем больше они похожи, тем больше шансов бессознательного заимствования.Стагфляция (стагнация + инфляция) — ситуация, в которой исторически совпадают экономический спад и депрессивное состояние экономики, стагнация и рост безработицы сочетаются с ростом цен — инфляцией. Так вот как это называется! Ярким примером стагфляции может служить состояние экономики России в 1991—1996 годах, когда при росте цен в десятки раз произошло падение ВВП почти в три раза.Откуда же возникают такие совпадения? Одновременное замедление роста производства (стагнация) и рост цен (инфляция) может быть результатом неверной экономической политики правительства. Например, центробанк страны может вызвать инфляцию выпуская в обращение слишком много денег, в то время как слишком активное регулирование рынка труда и производства со стороны государства может привести к замедлению деловой активности (стагнации).«Кот Шредингера» – так называется мысленный эксперимент знаменитого австрийского физика-теоретика Эрвина Шредингера, лауреата Нобелевской премии (ученый хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим системам).Согласно квантовой механике, если над ядром атома не производится наблюдение, то его состояние описывается смешением двух состояний — распавшегося ядра и нераспавшегося ядра, следовательно, кот, сидящий в ящике и олицетворяющий ядро атома, и жив, и мёртв одновременно. Если же ящик открыть, то экспериментатор может увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние — «ядро распалось, кот мёртв» или «ядро не распалось, кот жив».Свежей интерпретацией эксперимента Шредингера можно считать версию великолепного Шелдона Купера из «Теории большого взрыва»: он применяет концепцию кота Шредингера к взаимоотношениям между людьми.Лучшим коротким рассказом всех времен и народов американский обладатель пулитцеровской премии Курт Воннегут назвал «Случай на мосту через Совиный ручей» Амброза Бирса. Чтобы заслужить такое определение, надо постараться… что же такого в этом рассказе? Он был опубликован в 1890 году и автор повторил судьбу героя. Его автор позже участвовал в американо-мексиканской войне и пропал бесследно во время боевых действий. Этот сюжет использован также в «Сумеречной зоне» (The Twilight Zone), и французской короткометражке, которая получила Оскара в 1962 году.Случается, что сюжеты книг совпадают с реальными, они как бы оживают. Эдгар Алан По в 1838 году написал книгу «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», о четырех выживших после кораблекрушения, оказавшихся в открытом океане, которые через несколько дней решили съесть своего юнгу по имени Ричард Паркер. Через несколько лет в 1884 году, корабль «Mignonette» затонул, в результате чего осталось только четверо выживших. Они решили съесть юнгу, и его имя было Ричард Паркер. Совпадение? Не думаем!Книги, они вообще , часто выкидывают разные интересные штуки. Американская писательница Энн Пэрриш проходила через парижский книжный магазин, когда наткнулась на старое издание книги «Джек Фрост и другие истории». Она взволнованно рассказала своему мужу, как она любила эту книгу в детстве. Он немедленно купил книжку, открыл ее, и внутри увидел подпись: «Энн Пэрриш, улица Вебер, 209 N, Колорадо».А случались ли у вас совпадения? Происходили ли с вами события, которые, по теории вероятности, ну никак не могли случиться? Только вспомнишь старого друга, и вот он выходит из-за поворота…или подумаешь о тетушке, которой не звонил уже год, и в эту же секунду звонит телефон — это она! Подобные совпадения вашей мысли с внешним событием (или совпадение нескольких внешних событий) Карл Густав Юнг называл синхронией.Надо отметить, что помимо всего прочего, философ Карл Юнг считал, что сознание человека — не единично, оно является коллективным сознанием всех его предков. Да, да, Юнг был другом и соратником Фрейда (пока они не поссорились из-за некоторых идеологических противоречий).…У Юнга была одна непростая пациентка: красотка, хорошо образована, неглупа, но Юнгу она казалась слишком рациональной и циничной, все она знала лучше всех, и каждое слово врача подвергала сомнению. Как-то в ходе сеанса она пересказывала ему сон, будто подарили ей брошь в виде золотого жука-скарабея. И стоило ей сказать о жуке, раздался стук в окно… в стекло бился огромный жук. «Вот ваш золотой скарабей!» – вскричал Юнг. Это удивительное совпадение сбило всю спесь с пациентки и помогло терапии: столкнувшись с иррациональным событием, она начала отказываться от своих жестких установок. А любой отказ от установки, по мнению Юнга, означает психическое обновление и выздоровление. Юнг написал несколько работ о случайностях и совпадениях, например, «О синхронии» и «Синхрония: акаузальный объединяющий принцип» и др.Говоря о природе невероятных совпадений и явлений, Юнг писал, что внешнее и внутреннее, мир природы и мир нашей психики — это два параллельных измерения . Они похожи на два зеркала, отражающих друг друга. Случаются такие моменты, когда внешний мир посылает нам знаки, своеобразные подсказки или предупреждения. Но, чтобы понять их истинный смысл, нужно не выискивать рациональное объяснение, а учиться понимать мир интуитивно — чувствами, не рассудком. Интуицию нужно очень внимательно слушать, и не перечить ей. Тут мы с Юнгом полностью согласны.…О мистической связи человека и его портрета знали с древних времен. Одна из первых заповедей Бога иудеям, переданная через Моисея, гласит: «Не делай… никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Этот запрет иудеи соблюдали столетиями, делая исключение лишь для животных. Ислам также запрещает рисовать портреты. Существовал подобный запрет и в ряде первобытных культур.Люди, интересующиеся живописью, подметили целый ряд совпадений, когда внезапно погибали те, кого изображали на своих полотнах великие художники прошлых веков назад и в наше время. Рембрандт пережил двух жен — своих моделей , и всех детей. Вторая его жена, Хендрикс Стоффельд, излюбленная модель, запечатленная на многих картинах Рембрандта, тоже умерла очень рано. Примерно та же история у Рубенса. Его постоянной моделью была первая жена – красавица Изабелла. Часто писал он и свою дочь. Изабелла умерла, не дожив до тридцати пяти лет, дочь скончалась в двенадцатилетнем возрасте. Специалисты по танатологии (наука о смерти) считают, что портрет – это биоэнергоинформационный фантом человека. И смерти тех, кого запечатлели на портретах — не совпадения. А закономерный результат истощения их фантома (не спрашивайте!)Феноменальное повезло невезучей Вайолетт Джессоп, которая пережила три кораблекрушения – на «Олимпике», «Титанике» и «Британике». Вот уж и правда, совпадения!Вайолетт Констанс Джессоп довелось поработать на трех самых известных океанских лайнерах – «Олимпике», «Титанике» и «Британике». Каждый из них потерпел крушение, но Вайолет осталась жива. В 1910 году 23-летняя Вайолетт оказалась на огромном лайнере «Олимпик» – первом из трех судов такого класса кампании «White Star Line». Она трудилась там в качестве стюардессы. Через год «Олимпик» столкнулся с крейсером « Хоук ». Столкновение обошлось без человеческих жертв, но лайнеру был нанесен серьезный урон. Вайолетт продолжила работать на «Олимпике» после того, как судно отремонтировали, но тут построили новый лайнер «Титаник» и она перешла на работу туда. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. «Титаник» столкнулся с айсбергом, и о последствиях этой катастрофы вскоре узнал весь мир – из 2224 человек спастись удалось только 711. В их числе была и Вайолетт, которой досталось место в шлюпке № 16. Во время Первой мировой войны бесстрашная Вайолетт работала медсестрой британского Красного Креста на борту госпитального судна «Британик». В ноябре 1916 оно подорвалось на мине, но Вайолет снова удалось выжить. Она прожила долгую жизнь и умерла от сердечной недостаточности в возрасте 83 лет. Фантастическая судьба и невероятные совпадения!Тут речь, скорее, не о совпадениях, а о том, что в одном и том же месте на Земле происходили события, которые удивительно перекликаются через века…Хубилай, внук Чингисхана, был императором Китая где-то около 1260-1279 гг. Его власть распространялась на огромное пространство и его страшился весь восточно-азиатский мир. Хубилай, внук Чингисхана, был монголом , он положил начало первой в истории Китая чужеземной династии, и время его правления считается золотым веком монгольской империи.Хубилай дважды (в 1274 и 1281 гг.) подходил к берегам Японии, но сильнейшие тайфуны уничтожили большинство его кораблей. Эти тайфуны были названы » божественным ветром» — или «ками-кадзе» по-японски. А во времена Великой восточно-азиатской войны «камикадзе» стали называть пилотов-смертников, направляющих свои Mitsubishi Zero на американские корабли, защищая Родину. Вот такая перекличка времен, такое совпадение.К вопросу о совпадениях…если работа вашего мозга хорошо «совпадает» с координацией, то это несложное упражнение у вас должно получиться. К вопросу о совпадениях…если работа вашего мозга хорошо «совпадает» с координацией, то это несложное упражнение у вас должно получиться. Если вы не сможете его выполнить, то, увы, у вас рас-координация.В завершение этого опуса о совпадениях, вспомним еще один прекрасный эпизод: как-то 49-тилетний южноафриканский астроном Дэни дю Туа читал лекцию о судьбе и фатуме, а также о том, что смерть может придти в любой момент. Завершив лекцию, Дэни достал мятную конфетку и положил ее в рот, а через несколько минут умер, подавившись. Берегите себя!