7 фактов о легендарном Ford Model T, усадившем за руль всю Америку

В мире выпускается бесчисленное множество марок машин и есть модели, которые навсегда вписали себя в историю автомобилестроения. Но и среди них сложно найти такой автомобиль, который оказал бы настолько масштабное влияние на развитие автоиндустрии, поистине изменив мир, как Ford Model T. Эта легендарная машина усадила за руль всю Америку, выпускалась миллионными тиражами и стала первым автомобилем, доступным простому человеку. И это не все примечательные факты из истории модели.
1. Модель была не только черного цвета
Ford Model T. /Фото: ugc.kn3.net
Фраза Генри Форда о том, что Ford Model T доступен в «любом цвете, если он черный» известна многим. На самом деле первые модели выпускались в красном, синем, зеленом и сером цветах. Черный цвет автомобиль приобрел с началом конвейерной сборки, так как окрашивание в разные цвета замедляло производственный процесс, а именно черная краска быстрее всего высыхала.
Клиенты были не очень довольны отсутствием выбора расцветки, и дилерские центры обратились в компанию с просьбой предоставить выбор цветов, а также моделей. Тогда Генри Форд заявил: «Любой покупатель может иметь автомобиль любого цвета, который он хочет, при условии, что он черный». Он также добавил, что продолжит производство только модели T. Позже, в своей автобиографии, он признал, что нужно было прислушиваться к пожеланиям клиентов, но отметил, что «когда предложение касается только стиля, нужно убедиться, что это не просто личная прихоть».
2. Ford Model T имел прозвище «Жестяная Лиззи»
Ford Model T имел высокий дорожный просвет и передвигался по любым дорогам. /Фото: timedotcom.files.wordpress.com
Автомобиль имел множество прозвищ, в том числе «Flivver» (Тачка) и «Leaping Betty» (Прыгающая Бетти), но самое распространенное – это «Tin Lizzie» (Жестяная Лиззи). Точно не известно, как модель получила это прозвище, но есть версия, что это произошло после автомобильной гонки, которые регулярно проводились автосалонами в рекламных целях. В мероприятии, проходившем на Pikes Peak в Колорадо в 1922 году принимал участие Ноэль Баллок (Noel Bullock) со своим автомобилем Ford Model T, который он называл «Старая Лиз». Машина действительно была старой и побитой, за что зрители ее называли «Жестянкой». Однако в гонке эта машина оставляла за собой более дорогие и ухоженные модели. Когда газетчики сообщили о победе, они сделали ошибку и вместо «Старой Лиз» назвали ее «Жестяной Лиз». Прозвище прижилось и прилепилось ко всем моделям Т.
3. Ford Model T ценили за невероятную универсальность и практически «неубиваемость»
Ford Model T выполняет роль трактора. /Фото: timedotcom.files.wordpress.com
Ford Model T был невероятно универсален и служил не только средством передвижения на дальние расстояния. Умельцы перестраивали машину под трактор, снегоход, фургон и другие версии транспортных средств. Заменив одну из задних шин кожаным ременным приводом, соединенным со шкивом владельцы подключали к автомобилю молотилки, лесопилки и другие агрегаты. Известны случаи, когда церковные служители преображали машину в мобильную церковь. Железнодорожные компании использовали форды для проверки путей, заменив колеса металлическими гусеницами.
Перепрофилирование Model T было настолько распространенным явлением, что возникли фирмы, которые оказывали послепродажные услуги по перестройке автомобиля во что-то другое. Журналы того времени выделяли целые колонки под статьи, рассказывающие как модифицировать автомобиль для других целей.
4. Существовала грузовая версия – Ford Model TT
Ford Model TT, 1918 год. /Фото: trucks.com
Мало кто знает, что какое-то время выпускалась грузовая версия модели Т. Генри Форд вообще не хотел производить какие-то другие модели, но сделал исключение, видя, как владельцы перестраивают свои автомобили, снимая задние сидения. Первый грузовик Model TT поступил в продажу 27 июля 1917 года, и выпускался до 1927 года.
5. На смену Model T пришла модель А, а не U
Ford Model A Tudor Sedan, 1928 год. /Фото: upload.wikimedia.org
Первую машину Генри Форд назвал модель А. Вторая модификация стала моделью В и так далее, пока очередь не дошла до Т. В алфавите после этой буквы идет U, но следующая машина получила название модель А. Почему же так получилось? Дело в том, что Генри Форд считал модель Т наилучшей и она была настолько востребована, что он не хотел производить какие-то другие модификации. Однако конкуренты не дремали и в середине 1920-х годов продажи модели T снизились. В мае 1927 года ее перестали производить, и в ноябре ей на смену пришла модель А.
Отход от старой системы наименований подчеркивал, что это новая машина, разработанная с нуля, а не модификация модели Т. Чтобы отличить этот автомобиль от более ранней модели А, после названия часто указывают годы выпуска (1927–1931).
6. Генри Форд не рекламировал Ford Model T
Генри Форд практически не рекламировал Ford Model T. /Фото: thoughtco.com
При выпуске первых моделей своих машин Генри Форд давал рекламные объявления. Но Ford Model T был настолько успешен, что он перестал это делать, полагаясь на «сарафанное радио». Действительно, популярность модели просто зашкаливала, поэтому в период с 1917 по 1923 Форд не давал никакой рекламы, хотя в автосалонах она была. Конкурирующие фирмы тем временем не сидели, сложа руки. General Motors и Chevrolet провели масштабные рекламные кампании, и в 1931 году Chevrolet обогнал Ford по продажам. Ford вернул лидирующие позиции на рынке в 1957 году.
Интересный факт от Novate.ru: Ford Model T имел поистине феноменальный успех, который не превзойден до сих пор. В 1921 году его доля в общем количестве всех зарегистрированных в мире автомобилей составила 56,5%.
7. Ford Model T не был причиной запрета на спирт
Ford Model T, 1908 г. /Фото: unusual-cars.com
Существуют разные мнения насчет того, на каком топливе работал двигатель Ford Model T. Например, считается, что Генри Форд создавал модель с расчетом на то, что она будет работать на спиртовом топливе, и что автомобиль перешел на бензин только после запрета на продажу алкоголя. Сторонники теорий заговора придерживаются версии, что «сухой закон» пролоббировал нефтяной магнат Джон Д. Рокфеллер для того, чтобы Model T работала только на бензине. На самом деле автомобиль не имел никакого отношения к запрету, а Генри Форд экспериментировал и с бензином, и с этанолом в качестве топлива.
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