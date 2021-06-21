Чем полезны картофельные очистки на даче и как их использовать

Картофельные очистки не так уж и бесполезны, как все привыкли считать. Их можно использовать как удобрение. А еще они помогут в борьбе с насекомыми-вредителями.

Любите картофель на гарнир? Тогда не упустите возможность за осень и зиму заготовить питательное органическое удобрение. Вместо того чтобы выбрасывать очистки, заморозьте или высушите их. И они пригодятся в садово-огородных делах.

Картофельные очистки как удобрение подходят для различных культур. В этом сырье содержатся крахмал, глюкоза, витамин С, органические кислоты, жиры и минеральные соли. Продукт хорошо перерабатывается бактериями, в процессе чего в почву и попадают полезные вещества. Это повышает плодородность земли и положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Кроме того, во время гниения вырабатывается тепло, благодаря чему почва быстрее прогревается.



О «плюсах» и «минусах» картофельного удобрения

Как и где хранить очистки

Способы приготовления удобрения

Культуры, которые оценят картофельное удобрение

Картофельные очистки для смородины, малины и ежевики

Картофельные очистки как приманка для вредителей

Картофельные очистки для дымохода

Удобрение картофельными очистками, в сравнении с традиционной органикой и минеральными подкормками, обладает следующими преимуществами:Доступность. Очистки найдутся в каждом доме. За зиму их можно накопить огромное количество, получив запас удобрения на целый сезон.Насыщенность полезными элементами.По содержанию макро- и микроэлементов очистки могут конкурировать с некоторые минеральными комплексами. При этом перекормить растения или сжечь корневую невозможно, даже если вы переборщите с картофельной подкормкой.Натуральность. Химические удобрения повышают содержание химикатов в культурах. Вряд ли это представляет угрозу для здоровья, но и пользы овощам также не добавляет. Эта проблема полностью снимается, если вы используете для удобрения очистки.При использовании навоза или компоста ускоряется рост и развитие не только сельскохозяйственных культур, но и сорняков. А вот на картофельные очистки сорняки реагируют отнюдь не так бурно.При всех «плюсах» использования картофельных очистков нельзя не сказать о некоторых особенностях и недостатках этого удобрения.Разбросанные по огороду (не закопанные) очистки могут привлечь грызунов.Чтобы достичь желаемого результата, подкормка очистками должна производиться регулярно, а для этого понадобятся внушительные объемы удобрения. Разовая подкормка даст лишь кратковременный эффект.Концентрацию внесенных в почву полезных веществ сложно контролировать. Перекормить землю очистками нельзя, а вот недокормить вполне можно.Если вы живете в частном доме, применение картофельным очисткам вы найдете без проблем. Отведите на участке место для органических удобрений и отправляйте кожуру непосредственно в компост. Если же вы посещаете дачу лишь в сезон, нужно продумать удобный вариант хранения биоудобрений в квартире.Для удобства хранения очистков их можно подсушивать или замораживать.Замораживание. Вариант подходит для периода, когда на улице держится минусовая температура. Вынесите кожуру на неотапливаемый балкон и разложите тонким слоем. Промерзают очистки быстро, поэтому спокойно наращивайте слои, подсыпая все новые порции картофельных отходов.Убрать кожуру с балкона нужно сразу же, как только температура там поднимется выше 0°С. Ведь в тепле продукт быстро гниет и источает неприятный запах.Сушка. Высушить очистки сложнее, чем заморозить. Но зато впоследствии хранить продукт удобнее. Сушить картофельные шкурки можно в духовке или на горячей батарее. После тепловой обработки измельчите сырье в блендере или мясорубке, а затем еще раз подсушите.Еще один аргумент в пользу горячей обработки очистков в духовке заключается в том, что такое сырье уже не содержит никаких инфекций, в том числе грибок фитофторы, чего нельзя наверняка сказать про замороженный продукт.Картофельные очистки для сада и огорода можно использовать по-разному. Проще всего – разбросать их по участку и затем перекопать землю. Причем это можно делать как весной, перед посадкой культур, так и осенью, после уборки урожая.Но есть и другие варианты применения очистков как удобрения.Отвар. Залейте очистки кипятком, дайте настояться несколько дней. Процедите. Поливайте культуры под корень каждые 2 недели.Питательная смесь. Замороженные или подсушенные шкурки поместите в бочку или другую емкость и залейте горячей водой. Оставьте на пару дней, периодически помешивая. Используйте кашицу для повышения плодородия грунта, особенно перед высаживанием рассады.Мука. Промытые и высушенные очистки измельчите в блендере или мясорубке. Полученным порошком присыпайте почву вокруг растений и кустарников. Также используйте для приготовления питательной кашицы. Хранить муку можно в тряпичных мешках.Ягодные кустарники любят крахмал и глюкозу, которыми богата кожица картошки. Такое удобрение сделает ягоды сочнее и крупнее. Закапывайте картофельные очистки под смородину на глубину около 20 см на этапе появления завязи, а также в период созревания плодов и перед самым их сбором. Также используйте картофельную муку для приготовления настоя и поливайте кустарники раз в 2 недели.Картофельные очистки для корнеплодов (редьки, редиса), чеснока и лукаЭти культуры эффективнее всего подкармливать отваром из картофельных очистков. Процедуру проводите регулярно – раз в две недели, начиная с последней декады мая.Необязательно поливать растения под корень. Можно просто оросить грядку из лейки. При этом не забудьте снять насадку, чтобы она не засорилась.Картофельные очистки для бахчевых культур (тыквы, дыни, кабачков, огурцов)Очистки пригодятся при посадке бахчевых культур. Сделайте лунку, добавьте на дно кашицу из картофельной муки или измельченной кожуры, насыпьте немного земли, снова добавьте удобрения, еще раз присыпьте землей и высадите рассаду. Это на долгое время обеспечит растения запасом питательных элементов. Также рекомендуется регулярно поливать культуры настоем или отваром: это поможет им нарастить зеленую массу и дать хороший урожай.Картофельные очистки для комнатных растенийОтвар из картофельных очистков – щадящее удобрение, которое можно использовать для комнатных растений сразу же после их пересадки.Не стоит слишком усердствовать, подкармливая картофельным удобрением все грядки без исключения. Подобное удобрение не стоит применять для помидоров, перца, баклажанов, т.к. у этих культур довольно много общих с картофелем болезней.Колорадский жук, проволочник, слизни – от всех этих ненавистных вредителей помогут избавиться картофельные очистки. Пока еще не проклюнулись первые всходы, разбросайте по участку кожуру. Сделайте это на ночь, а утром соберите приманку вместе со скопившимися на ней насекомыми и сожгите.Оставлять приманку на несколько дней не стоит, потому что очистки – лакомство и для грызунов.Картофельные очистки привлекают не только вредителей, но и полезных дождевых червей. Черви рыхлят почву, улучшая ее структуру. А благодаря этому обеспечивается приток кислорода к корневой системе, а также облегчается процесс питания растений.У многих на даче есть печь или камин. Следовательно, время от времени возникает вопрос, как почистить дымоход от скопившейся сажи. Удивительно, но картофельные очистки пригодятся и в этом случае. Кто-то назовет это дедовским способом. Но какая разница, если это действительно работает и по эффективности не уступает покупной «химии».Чистка дымохода картофельными очистками проводится следующим образом. Печь или камин хорошо растапливается. В топку забрасывается ведро кожуры (можно и больше, это зависит от вместительности топки). В процессе горения из продукта выделяется крахмал, который разлагает сажу. Мелкие ее частицы вылетают в трубу, а более крупные и тяжелые падают в печь.Очистки не являются полноценным очистителем, а лишь размягчают сажу. Поэтому после «картофельных» манипуляций все равно придется прочистить дымоход сверху механическим способом.Находчивый дачник обязательно найдет применение даже такому бесполезному, на первый взгляд, продукту, как картофельные очистки. Попробуйте и вы поэкспериментировать. Ведь вы ничем не рискуете.