Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Многое из того, что вы слышали и во что верите, является правдой.Но есть вещи, в которые мы все верили, и они оказались просто заблуждением или большим обманом. И чем раньше вы это усвоите, тем лучше.Неожиданности могут поджидать нас на каждом углу, они могут лежать под поверхностью, или быть спрятаны в обыденных вещах.
Вот, несколько фактов, которые возможно вас удивят.
1. В космосе есть гравитация, и вы не можете там летать.
На МКС есть гравитация, хотя она слабее, чем на поверхности планеты. Космонавты, по сути, падают, только очень медленно.
2. Наполеон не был коротышкой.
Средний рост во Франции в 18-19 веке составлял 160 см. Рост Наполеона был 168 см, что означает, что его рост был выше среднего. Наполеон не любил большие шляпы и предпочитал маленькие, что немного уменьшало его рост.
3. Кока-кола имеет разный вкус.
Считается что Кока-кола в стеклянной бутылке лучшая. Дело в том, что вкус зависит от многих факторов. Считается, что алюминий в баночках впитывает часть вкуса, а стекло является химически инертным.
4. Как складывают полотенца в магазине.
Некоторые магазины используют разного рода уловки для рекламы или простого удобства. Вот простой пример, как защититься от воров: вам нужно позвать продавца, чтобы он принес вам товар, который вы хотите купить.
5. Земля, на самом деле, не круглая.
Земля имеет форму геоида, и она не полностью сферическая. Атмосфера и вода делает ее круглой.
6. Алмазы – это дешевые углероды в избытке.
Компания De Beers впервые купила первое месторождение алмазов в ЮАР в 1888 году. Затем они купили еще множество алмазных месторождений, а затем нашли способ превратить их в бриллианты и повысить на них цены.
7. Чипсы сделаны не из картофеля.
Не все чипсы сделаны из картошки. Секрет ровных чипсов ровной формы состоит в том, что они состоят из картофеля всего на 40 процентов, а все остальное – это крахмал, мука и вода. Традиционные чипсы из ломтиков картофеля легко узнать по неровным краям и текстуре.
8. Не вся брусчатка для мостовой является брусчаткой.
Конечно, не везде брусчатку выкладывают именно таким образом, но это дешевле и быстрее, чем при традиционном способе.
9. Летающая моль не ест одежду.
Взрослые особи моли не делают дыры в одежде. Моль откладывает яйца в шерсть, из которых потом вылупляются личинки и начинают есть одежду.
10. У сов длинные ноги.
Все знают, что совы могут поворачивать голову под углом 270 градусов, а их длинные ноги были обнаружены случайно – кто-то просто решил немного приподнять птицу.
11. Ананасы не растут на дереве.
Они вырастают на земле из лиственного растения.
12. В рекламе шампуня зеленый «ниндзя» следит за красотой волос.
Красиво развевающиеся волосы, которые мы видим в рекламе шампуня, краски для волос и других продуктов – это результат не только удобно распложенного вентилятора. За безупречностью волос в рекламе часто следит человек в зеленом костюме, который сливается с зеленым фоном.
13. У пингвинов есть колени.
Вам кажется, что пингвины ходят переваливаясь на маленьких коренастых ножках? Однако внутри их тела есть колени.
14. У братьев, сыгравших близнецов Уизли в фильмах о «Гарри Поттере» на самом деле, темные волосы.
В фильмах о «Гарри Поттере» семейство Уизли было известно своими рыжими волосами. Тем удивительнее узнать, что актеры Джеймс и Оливер Фелпс, которые их сыграли, от природы брюнеты.
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