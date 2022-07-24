Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Многое из того, что вы слышали и во что верите, является правдой.Но есть вещи, в которые мы все верили, и они оказались просто заблуждением или большим обманом. И чем раньше вы это усвоите, тем лучше.Неожиданности могут поджидать нас на каждом углу, они могут лежать под поверхностью, или быть спрятаны в обыденных вещах.



Вот, несколько фактов, которые возможно вас удивят.



1. В космосе есть гравитация, и вы не можете там летать.

2. Наполеон не был коротышкой.

3. Кока-кола имеет разный вкус.

4. Как складывают полотенца в магазине.

5. Земля, на самом деле, не круглая.

6. Алмазы – это дешевые углероды в избытке.

7. Чипсы сделаны не из картофеля.

8. Не вся брусчатка для мостовой является брусчаткой.

9. Летающая моль не ест одежду.

10. У сов длинные ноги.

11. Ананасы не растут на дереве.

12. В рекламе шампуня зеленый «ниндзя» следит за красотой волос.

13. У пингвинов есть колени.

14. У братьев, сыгравших близнецов Уизли в фильмах о «Гарри Поттере» на самом деле, темные волосы.