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Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Многое из того, что вы слышали и во что верите, является правдой.Но есть вещи, в которые мы все верили, и они оказались просто заблуждением или большим обманом. И чем раньше вы это усвоите, тем лучше.Неожиданности могут поджидать нас на каждом углу, они могут лежать под поверхностью, или быть спрятаны в обыденных вещах.

Вот, несколько фактов, которые возможно вас удивят.

1. В космосе есть гравитация, и вы не можете там летать.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

На МКС есть гравитация, хотя она слабее, чем на поверхности планеты. Космонавты, по сути, падают, только очень медленно.

2. Наполеон не был коротышкой.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Средний рост во Франции в 18-19 веке составлял 160 см. Рост Наполеона был 168 см, что означает, что его рост был выше среднего. Наполеон не любил большие шляпы и предпочитал маленькие, что немного уменьшало его рост.

3. Кока-кола имеет разный вкус.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Считается что Кока-кола в стеклянной бутылке лучшая. Дело в том, что вкус зависит от многих факторов. Считается, что алюминий в баночках впитывает часть вкуса, а стекло является химически инертным.

4. Как складывают полотенца в магазине.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Некоторые магазины используют разного рода уловки для рекламы или простого удобства. Вот простой пример, как защититься от воров: вам нужно позвать продавца, чтобы он принес вам товар, который вы хотите купить.

5. Земля, на самом деле, не круглая.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Земля имеет форму геоида, и она не полностью сферическая. Атмосфера и вода делает ее круглой.

6. Алмазы – это дешевые углероды в избытке.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Компания De Beers впервые купила первое месторождение алмазов в ЮАР в 1888 году. Затем они купили еще множество алмазных месторождений, а затем нашли способ превратить их в бриллианты и повысить на них цены.

7. Чипсы сделаны не из картофеля.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Не все чипсы сделаны из картошки. Секрет ровных чипсов ровной формы состоит в том, что они состоят из картофеля всего на 40 процентов, а все остальное – это крахмал, мука и вода. Традиционные чипсы из ломтиков картофеля легко узнать по неровным краям и текстуре.

8. Не вся брусчатка для мостовой является брусчаткой.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Конечно, не везде брусчатку выкладывают именно таким образом, но это дешевле и быстрее, чем при традиционном способе.

9. Летающая моль не ест одежду.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Взрослые особи моли не делают дыры в одежде. Моль откладывает яйца в шерсть, из которых потом вылупляются личинки и начинают есть одежду.

10. У сов длинные ноги.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Все знают, что совы могут поворачивать голову под углом 270 градусов, а их длинные ноги были обнаружены случайно – кто-то просто решил немного приподнять птицу.

11. Ананасы не растут на дереве.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Они вырастают на земле из лиственного растения.

12. В рекламе шампуня зеленый «ниндзя» следит за красотой волос.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Красиво развевающиеся волосы, которые мы видим в рекламе шампуня, краски для волос и других продуктов – это результат не только удобно распложенного вентилятора. За безупречностью волос в рекламе часто следит человек в зеленом костюме, который сливается с зеленым фоном.

13. У пингвинов есть колени.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

Вам кажется, что пингвины ходят переваливаясь на маленьких коренастых ножках? Однако внутри их тела есть колени.

14. У братьев, сыгравших близнецов Уизли в фильмах о «Гарри Поттере» на самом деле, темные волосы.


Популярные утверждения, которые оказались неправдой

В фильмах о «Гарри Поттере» семейство Уизли было известно своими рыжими волосами. Тем удивительнее узнать, что актеры Джеймс и Оливер Фелпс, которые их сыграли, от природы брюнеты.

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