Идеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей

Превратить сад в сказочное место очень просто! Вам понадобятся рамы от картин, фонарики, пробки от бутылок и даже старые кресла и ванны. Любой вещи можно найти оригинальное применение в саду!



Для создания вертикального сада используйте рамы от картин

Старую ванную можно превратить в красивую клумбу



Покрасьте обычные банки флуоресцентной краской и расставьте их в саду



Дети будут в восторге от гоночной трассы на траве. Сделать такую дорогу можно из цемента



Сломанный стул очень легко превратить в качели



Пень можно превратить в оригинальный столик



Украшением сада может стать даже красиво вывешенный садовый шланг





В качестве подставки для фонарей можно использовать не банальные металлические столбы, а пни, которые отлично смотрятся в саду



Оригинальная садовая дорожка для сада получится из разноцветных пробок от бутылок



Клумба в форме шара — идеальный вариант для суккулентов



Украсить гирляндами можно не только стволы деревьев. Оберните ими свой велосипед и наслаждайтесь оригинальным декором



Оберните стволы дерева фонариками для создания особой атмосферы в саду



Превратите газон в настоящее кресло



Просверлите в заборе небольшие отверстия и поместите в них цветные бусины. В солнечную погоду забор будет смотреть сказочно



Покройте старое кресло мхом для создания удивительной композиции



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