Как вписать в интерьер яркий декор, чтобы квартира не превратилась в аналог блошиного рынка

Большинство современных квартир принято оформлять в стиле минимализм, для которого характерны лаконичность, простота и светлые оттенки.

Чтобы такой интерьер не казался слишком скучным и унылым, дизайнеры советуют дополнять его ярким декором.

Мы рассказываем, как это сделать красиво и гармонично.

Правило 1: Используйте нейтральную базу

Яркие акценты хорошо сочетаются с нейтральными обоями.

Проще всего использовать яркие объекты, когда фон нейтральный. Например, если вы хотите поставить в гостиной желтый диван или разместить в углу массивную вазу, создайте вокруг них лаконичную базу. Это правило также касается картин на стене, фоторамок и шкатулок на стеллажах, открытых полках. Помните, что если вы используете яркие аксессуары, стены в комнате должны быть белыми, песочными, серыми или покрашены в любой другой светлый базовый оттенок. То же самое касается текстиля и крупной мебели (ели, конечно, акцентом не выступают именно они).

Правило 2: Придерживайтесь ритма

Картины находятся на одной прямой.

Дизайнеры постоянно заостряют внимание на том, что яркие акценты задают визуальный ритм в помещении, который нельзя нарушать. Это значит, что предметы должны располагаться таким образом, чтобы взгляд, переход от одного предмета к другому, шел по прямой или простой геометрической траектории, в большинстве случаев – вверх и вниз.

Правило 3: Выделяйте светом

Подсветите картины светильником, чтобы они выделялись на общем фоне:

Если какой-либо яркий аксессуар заслуживает пристального внимания (например, картина, написанная вами), выделите его как основной акцент при помощи освещения. С этой функцией отлично справятся настенный бра и потолочные софиты. Если вы хотите заострить внимание на книгах, статуэтках, вазах, разместите их на столе рядом с окном. Также можно поставить недалеко настольную лампу, чтобы она освещала данные элементы в вечернее время суток, когда солнечные лучи уже не проникают в помещение.

Правило 4: Смешивайте разные стили

Кирпичная стена в классическом стиле.

Акценты на то и акценты, чтобы выбиваться из общего стиля и привлекать внимание. В современном скандинавском интерьере, который предполагает обилие светлых оттенков и лаконичную обстановку, вполне могут появится яркие японские шторы, винтажный комод или самодельный журнальный столик, сделанный из чемодана. Так же и с классическими интерьерами – среди изящной мебели в гостиной, от которой веет роскошью, вполне может затеряться яркий пластиковый стул необычной формы, или металлический напольный светильник. А если еще сделать акцентную кирпичную стену в стиле лофт, пространство точно заиграет новыми красками.

Правило 5: Не переборщите

Фартук в качестве акцента на маленькой кухне.

Очень важно избегать других ярких акцентов. Броские и оригинальные вещи гармонично смотрятся исключительно в минималистическом интерьере. Этому есть ряд обоснований. Во-первых, нет кричащих оттенков, которые бы создавали визуальный шум и перегружали комнату, а, во-вторых, ровные и четкие линии, свойственные минимализму, не отвлекают внимание от яркого элемента. Наоборот, они подчеркивают его красоту и делают своеобразной вишенкой на торте. Обратите внимание на тот факт, что акцентом должен стать один большой предмет или композиция из нескольких маленьких. Если это правило нарушить, внимание будет рассеиваться и дух целостной картинки утратится.

Правило 6: Создавайте гармоничный шум

Интерьер в стиле бохо.

Если у вас отменное чувство вкуса и стиля, хорошая насмотренность и вы можете отличить лофт от хай-тека, можете попробовать смешать необычный декор, чтобы получилась оригинальная композиция. Подобные приемы характерны для таких стилей как бохо и китч – именно они основываются на гармоничном соединении сочных цветов, броских элементов и оригинальных форм. Чтобы на выходе у вас получился необычный и стильный интерьер, нужно научиться видеть главное, а потом постепенно добавлять в пространство большое количество второстепенных элементов, которые не будут отвлекать, но смогут подчеркнуть красоту центрального предмета.

Правило 7: Подбирайте необычное место

Еще один простой, но от этого не менее эффективный прием – размещать броские акценты в необычных местах. Например, картину все ожидают увидеть на стене, а вот расположение на полу в гостиной или на журнальном столике возле окна многих удивит. Деревянное весло можно использовать в качестве карниза для гардин, а гитару повесить на стену. В современных интерьерах часто можно увидеть, как простую стремянку украшают и используют вместо стеллажа, а стул, прикрепленный к стене, воспринимают как полку для книг. Поэтому включите фантазию и подумайте, как лучше всего расположить свои акценты, чтобы они вызывали у ваших гостей сначала удивление, а потом восторг.

Правило 8: Используйте повторяющиеся цвета

Красные акценты в белой кухне.

Очень часто один яркий акцент в светлой комнате создает дисгармонию, так как сильно выделяется и не «поддерживается» другими предметами (пример – красные подушки в монохромном интерьере). Если вы заметили, что так произошло и с вашей квартирой, не спешите убирать яркую деталь с глаз долой. Лучше уравновесьте ее при помощи вещей такого же оттенка. Можно подобрать в тон шторы, покрывало на диван, ковер или цветочные горшки. Так вы сможете создать целостную композицию.

Правило 9: Не забывайте о симметрии

Картина является центром комнаты.

Очень важно придерживаться правил симметрии. Чтобы предмет стал центром вашей комнаты, встаньте на входе в помещение и посмотрите на стену, которая располагается прямо напротив вас. Линия вашего взгляда – это линия симметрии. Слева и справа от нее разместятся предметы мебели, а вот на самой линии будут уместно смотреться оригинальные и интересные детали. Получится просто и со вкусом.

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