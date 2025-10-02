Как понять, что перед нами настоящий мейн-кун: признаки, характеризующие породу

Мейн-кун – красавец-кот больших размеров с красивыми кисточками на ушках и шикарной шубой / Фото: goodfon.ru

1. Вытянутая мордочка

Внешность мейн-куна достаточно колоритная, и первое, что бросается в глаза – это морда котофея / Фото: badfon.ru

2. Огромная сила

В мускулистом громадном теле мейн-куна заключена огромнейшая сила / Фото: fotostrana.ru

3. Глаза в тон шубы

У этого шикарного кота все гармонично, даже глаза с шерстью имеют одинаковый оттенок / Фото: natalyland.ru

4. Уникальные лапы

У мейн-кунов лапы особенные: длинные и массивные / Фото: coonoland.ru

5. Любовь к водным процедурам

Водные процедуры – это одно из самых любимых занятий красавца-великана / Фото: fb.ru

6. Не тенор

Куны обладают тонким и звонким голосом и это при огромном теле, мощной голове, массивных лапах / Фото: petstory.ru

7. Необычная шубка

С шерстью у кунов тоже все не так просто, как у других пород, она просто шикарная / Фото: heywownews.com

8. Особенность окраса

Эти шикарные коты нередко около хвоста могут иметь отчетливые полоски, цвет на которых отличается от основного – енотовый ген / Фото: zastavki.com

9. Лицо вместо морды

Особенности строения придают кошачьей мордочке сходство с человеческим лицом / Фото: wallhere.com

Мейн-куны – удивительные милые котики, настоящие красавцы, которых сложно с кем-либо перепутать / Фото: odnaminyta.com

Этими милыми созданиями можно любоваться бесконечно / Фото: on-desktop.com