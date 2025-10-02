Как понять, что перед нами настоящий мейн-кун: признаки, характеризующие породу

Мейн-кун – красавец-кот больших размеров с красивыми кисточками на ушках и шикарной шубой. Но это далеко не все признаки, характерные для породы. У этих представителей кошачьего семейства есть свои принципы, привычки, характер, черты во внешности, с которыми не помешает познакомиться поближе.
Мейн-кун – красавец-кот больших размеров с красивыми кисточками на ушках и шикарной шубой / Фото: goodfon.
1. Вытянутая мордочка
Внешность мейн-куна достаточно колоритная, и первое, что бросается в глаза – это морда котофея / Фото: badfon.ru
Внешность мейн-куна достаточно колоритная. И первое, что бросается в глаза – это морда котофея. Она у него вытянутая, на месте перехода лобной части к носу присутствует изгиб, а на самом носу в некоторых случаях есть горбинка.
2. Огромная сила
В мускулистом громадном теле мейн-куна заключена огромнейшая сила / Фото: fotostrana.ru
В мускулистом громадном теле мейн-куна заключена огромнейшая сила. Пока кошачий ребенок растет, нередко ведет себя неуклюже и напоминает слона, заключенного в маленькое пространство. Кошачья грация появляется со временем. Так что к этому следует быть готовым.
3. Глаза в тон шубы
У этого шикарного кота все гармонично, даже глаза с шерстью имеют одинаковый оттенок / Фото: natalyland.ru
У этого шикарного кота все гармонично, даже глаза с шерстью имеют одинаковый оттенок. Вот какая шуба, такой оттенок будет просматриваться и в глазах этого хищника. Цвет глаз может и не совпадать с цветом шерсти, но радужка этот оттенок все равно проявит. И эта черта является одной из главных характеристик породы.
4. Уникальные лапы
Длина лап – еще один признак породы. У мейн-кунов они длинные и массивные. Иногда значительно длиннее самого тела, что придает ему форму некого прямоугольника. Это один из стандартов данной породы. В противном случае перед вами кто угодно, но только не мейн-кун.
5. Любовь к водным процедурам
Водные процедуры – это одно из самых любимых занятий красавца-великана / Фото: fb.ru
Хозяину не нужно силой тянуть мейн-куна к воде. Он сам добровольно окунется в ближайший водоем. Не потому, что этого хочет хозяин, а потому что водные процедуры – это одно из самых любимых занятий красавца-великана. Поэтому процедура купания огромной кошки происходит без проблем. От воды его практически невозможно оттянуть.
6. Не тенор
Куны обладают тонким и звонким голосом и это при огромном теле, мощной голове, массивных лапах / Фото: petstory.ru
Внешние характеристики и голос в данном случае совершенно не сочетаются, не соответствуют друг другу. Куны обладают тонким и звонким голосом и это при огромном теле, мощной голове, массивных лапах. Мурчит кот тоже особенно – он тарахтит, как трактор.
7. Необычная шубка
С шерстью у кунов тоже все не так просто, как у других пород, она просто шикарная / Фото: heywownews.com
С шерстью у кунов тоже все не так просто, как у других пород. Она просто шикарная, но мейн-кун, как и любая уважающая себя кошка, с чисткой шубы прекрасно справляется самостоятельно, без посторонней помощи. Чистокровную породу можно определить непосредственно изучив длину его шерсти. На ушках, мордахе и передних лапках шерстка достаточно короткая. А по мере приближения к хвосту она удлиняется, причем значительно. Задние же лапки покрыты мехом так, что кажется, что на кота надели штаны. Выглядят они потрясающе.
8. Особенность окраса
Эти шикарные коты нередко около хвоста могут иметь отчетливые полоски, цвет на которых отличается от основного – енотовый ген / Фото: zastavki.com
Эти шикарные коты нередко около хвоста могут иметь отчетливые полоски, цвет на которых отличается от основного – енотовый ген. Что касается выставок, то там пойнтовые и лиловые оттенки – это уже причина для дисквалификации.
9. Лицо вместо морды
Особенности строения придают кошачьей мордочке сходство с человеческим лицом / Фото: wallhere.com
У мейн-кунов глаза посажены прямо, в отличие от большинства других пород. В придачу к этому, у них еще и скулы высокие. В комплексе эти особенности строения придают кошачьей мордочке сходство с человеческим лицом.
Мейн-куны – удивительные милые котики, настоящие красавцы, которых сложно с кем-либо перепутать / Фото: odnaminyta.com
В целом эти удивительные милые котики – настоящие красавцы, которых сложно с кем-либо перепутать.
Этими милыми созданиями можно любоваться бесконечно / Фото: on-desktop.com
