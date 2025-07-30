6 секретов макияжа Одри Хепберн, которые делали ее эталоном красоты

Одри Хепберн – признанная икона стиля, которая знала, как сделать образ женственным и утонченным. Novate.ru делится несколькими бьюти-секретами актрисы, которые позволяли ей всегда выглядеть блистательно – и на съемках, и в жизни. Возможно, некоторые из них станут вашими постоянными спутниками.
Сложно спорить с тем, что Одри Хепберн – легенда.невероятно красивая женщина. Не зря многие до сих пор сходятся во мнении, что Одри – эталон красоты. Даже будучи в элегантном возрасте Хепберн могла похвастаться хорошей кожей, практически полным отсутствием морщин и подтянутой фигурой.
По мнению актрисы, красота совсем не зависит от количества наложенной косметики или походов к косметологу. Самое главное – внутренняя гармония, забота о себе, з также умение видеть и подчеркивать свои достоинства. Рассказываем о главных бьюти-секретах Одри – они достойны внимания.
Секрет 1: Булавка для ресниц
Одри красила ресницы, а потом разделяла их булавкой, чтобы они не слипались. / Фото: pinterest.com
Кому-то совет покажется странным, но он действительно работает. Этому трюку Хепберн научил визажист Альберто Росси. Чтобы ресницы не слипались после нанесения туши и не становились похожи на паучьи лапки, мейкап-мастер разделял их булавкой. В результате получался красивый объемный «веер», благодаря которому взгляд становился более глубоким, выразительным и распахнутым.
Мы рекомендуем взять на заметку не сам инструмент (все-таки булавка – опасный предмет, которым можно травмировать глаза), а суть процедуры.
Еще один Секрет выразительного взгляда Одри состоял в том, что она добавляла на внешние уголки глаза накладные ресницы. Это отличная возможность добавить немного объема и справиться с проблемой собственных редких ресничек на уголках век.
Совет 2: Аккуратные стрелки
Стрелки придают взгляду выразительности. / Фото: supermodnaya.com
Миндалевидная форма глаз считается эталоном красоты. Чтобы стать обладательницей таких глаз, Одри прибегала к следующей хитрости – она рисовала стрелки. Во внутреннем уголке – тонкие линии, а во внешнем – немного толще. Благодаря этому взгляд получался очень эффектным и соблазнительным.
Чтобы макияж выглядел более натурально и гармонировал с ее светлой кожей, Хапберн не всегда использовала черный карандаш. Иногда она отдавала предпочтение коричневому. Еще один секрет заключался в том, что она подводила слизистую белым или бежевым карандашом – так лицо казалось более свежим, а глаза – визуально больше.
Секрет 3: Арка Купидона
Одри Хепберн выгодно подчеркивала помадой арку Купидона. / Фото: novochag.ru
Несмотря на то, что у Одри от природы были пухлые губы, она все равно старалась добавить им немного объема: когда красила, отступала от естественной границы примерно на полмиллиметра, благодаря чему губы казались визуально больше.
Также Хепберн выгодно подчеркивала арку Купидона – V-образный изгиб, который расположен в центре верхней губы. Считается, что чем он ярче выражен, тем совершеннее форма. Чтобы добиться идеального результата, актриса наносила карандаш не по всей площади губ, а лишь в определенных местах.
Она очерчивала арку Купидона вместе с центральной частью верхней губы, а также проводила четкую линию по центру нижней. Дополнительные акценты присутствовали во внешних уголках, но при этом Одри не выходила за контур. На последнем этапе она сглаживала четкие линии с помощью кисти, растушевывая карандаш к центру губ.
Как видите, все очень просто, но результат ошеломляющий – губы действительно выглядят более объемными и чувственными, притягивая взгляды. Также визажисты советуют наносить на внутреннюю площадь губ консилер, а уже после этого использовать любимую помаду – так она будет лучше держаться на протяжении дня.
Секрет 4: Легкий румянец
Легкий румянец делает кожу молодой и свежей. / Фото: fishki.net
Актриса практически во всех своих образах на экране выглядела юной и хрупкой. А все благодаря легкому нежному румянцу, который всегда присутствовал на ее лице. Если хотите повторить успех Хепберн, обязательно добавьте в косметичку румяна холодных оттенков. Это могут быть как сухие, так и жидкие средства. У каждого из них есть свои достоинства.
Сухие по своей текстуре напоминают пудру, представлены в компактном и рассыпчатом варианте. Они ложатся тонкой вуалью и создают более легкий эффект. Такие румяна станут идеальным решением для девушек, которые любят матовый и бархатистый тон лица. Кремовые средства представлены в форме тинта, стика или компактного футляра. Они создают эффект сияющей изнутри кожи. Румяна более удобны в применении именно зимой, так как не подчеркивают сухость и шелушения. А еще они круто омолаживают, поэтому являются идеальным вариантом для женщин элегантног возраста.
Секрет 5: Акцент на бровях
Лили Киллинз делает такие же брови, как и у Одри Хепберн
Любимый визажист Одри Хепберн придерживался того же мнения, что и современные эксперты – он говорил, что если у девушки густые от природы брови, ими нужно гордиться и всячески подчеркивать. Думаем, что в наше время этот визажист точно нашел бы общий язык с Карой Делевинь – она знаменита своими широкими и густыми бровями.
Что касается Одри, то у нее были простые и широкие «дуги» с красивым изломом. Ее визажисту нужно было лишь подчеркнуть естественные линии и аккуратно дорисовать недостающие волоски карандашом, подходящим по цвету. Акцентные брови выглядели очень естественно и натурально, привлекали взгляд к бездонным ангельским глазам.
Секрет 6: Минимализм
В зрелом возрасте Одри делала минималистичный макияж. / Фото: beerhead-bar.ru
С возрастом Одри Хепберн становился лишь краше. Она изучала особенности своей внешности, знала, что нужно подчеркнуть, а что – ненавязчиво скрыть. Актриса придерживалась мнения, что макияж должен быть максимально легким и естественным, тогда лицо выглядит моложе. Вместо того, чтобы утяжелять либо и взгляд большим количеством косметики или наносить на губы яркую помаду и карандаш, Одри отдавала предпочтение нюдовым оттенкам. Тонкие линии, пастельные тона, едва уловимое присутствие бьюти-средств позволяли ей добиваться эффекта молодого сияющего лица.
Бонус: Паровые ванны
Нужно набрать в миску горячую воду и наклониться над ней, накрывшись полотенцем. / Фото: medaboutme.ru
Одри Хепберн понимала, что залогом красоты и молодости лица на долгие годы является чистота и упругость кожи. Именно поэтому она регулярно делала паровые ванна. Дважды в неделю актриса наливала в подходящую емкость кипяток, опускала голову, накрывала ее полотенцем и держала лицо над паром на протяжении некоторого времени. Благодаря этой процедуре поры раскрывались, а лицо очищалось от загрязнений и токсинов. Кроме того, после воздействия горячим паром улучшается циркуляция крови – клетки получают больше полезных веществ, а кожа выглядит упругой, здоровой и эластичной.
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