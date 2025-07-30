6 секретов макияжа Одри Хепберн, которые делали ее эталоном красоты

Секрет 1: Булавка для ресниц

Одри красила ресницы, а потом разделяла их булавкой, чтобы они не слипались. / Фото: pinterest.com

Совет 2: Аккуратные стрелки

Стрелки придают взгляду выразительности. / Фото: supermodnaya.com

Секрет 3: Арка Купидона

Одри Хепберн выгодно подчеркивала помадой арку Купидона. / Фото: novochag.ru

Секрет 4: Легкий румянец

Легкий румянец делает кожу молодой и свежей. / Фото: fishki.net

Секрет 5: Акцент на бровях

Лили Киллинз делает такие же брови, как и у Одри Хепберн

Секрет 6: Минимализм

В зрелом возрасте Одри делала минималистичный макияж. / Фото: beerhead-bar.ru

Бонус: Паровые ванны

Нужно набрать в миску горячую воду и наклониться над ней, накрывшись полотенцем. / Фото: medaboutme.ru