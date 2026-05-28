Как восстановить затертый кожаный руль и сделать его лучше, чем был

Руль до и после домашней реставрации
Руль - один из главных элементов автомобиля. Поскольку он всегда находится в руках у водителя, то покрытие быстро теряет привлекательный вид. Особенно это бросается в глаза на фоне идеального салона. Кожа может долго сохранять хорошее состояние, чего не скажешь о рулевом колесе.
1. Почему портится поверхность руля
Основная причина истираемости кожаной поверхности - частый контакт с руками водителя / Фото: spbautokey.ru
Руль может утратить свой привлекательный внешний вид по ряду причин. Чаще всего это происходит из-за постоянного соприкосновения с руками автовладельца. Также ущерб наносят механические повреждения от перчаток, колец на пальцах и других аксессуаров. Поверхность начинает царапаться, трескаться, а руль выглядит неопрятно и ободрано.
2. Как обновить затертый руль
Вернуть презентабельный внешний вид рулю можно всего за 500 рублей / Фото: a.d-cd.net
В автосервисе компетентные мастера снимут ваш руль, перекрасят и вернут на место, но потребуют за оказанные услуги не меньше 5 тысяч рублей. А перетяжка обойдется в несколько раз дороже. Согласитесь, перспективы не самые приятные.
Если человек пытается выяснить, нельзя ли провести процедуру самостоятельно, с большой вероятностью ответят, конечно же, нет. Ведь для этого и оборудование специальное необходимо, и опытный мастер, и краска определенная.
Вам понадобятся:
Растворитель для кожаной мебели, грунтовка, жидкая кожа
- мягкий растворитель, который обычно используется для мебели из кожи;
- грунтовка;
- жидкая кожа в тюбике;
- малярный скотч;
- небольшой валик с поролоновой насадкой;
- мелкозернистая наждачная бумага.
Скотч, наждачная бумага, поролоновый валик
Большинство предметов из списка практические всегда есть дома у каждого умельца. Если нет, то приобретение всех необходимых материалов обойдется рублей в 500. Сами восстановительные работы потребуют не больше четырех часов вашего времени.
3. Последовательность действий
Какой бы качественной не была кожа, со временем она затирается
1. Тщательно очистите руль от жира, грязи и оставьте высыхать естественным путем.
2. Заклейте малярным скотчем все кнопки и подушку безопасности. Лучше всего использовать качественное и тонкое изделие, поскольку дешевая малярная лента будет плохо фиксироваться на поверхности и под нее может просочиться красящее вещество.
Сперва необходимо обезжирить поверхность руля и заклеить все кнопки и подушку безопасности
3. Возьмите небольшую тряпку и нанесите мягкий растворитель. Тщательно обработайте весь рулевой периметр и поврежденные участки. Не бойтесь стереть лишнего, все проплешины мы скроем в конце.
4. Руль можно снять или оставить в машине - как вам удобно. Во втором случае, чтобы не испачкать салон, закройте приборную панель, сидения и торпеду тряпками или газетами.
Чтобы не испачкать салон и удобнее выполнять реставрацию, рекомендуем предварительно снять руль / Фото: a.d-cd.net
5. Теперь необходимо загрунтовать руль. Наносите материал в 3 слоя, поочередно давая каждому высохнуть. Для ускорения процесса некоторые умельцы подсушивают грунтовку феном. Однако мы не рекомендуем этого делать, поскольку вы рискуете деформировать мягкие пластиковые элементы рулевого колеса.
6. Когда грунтовка просохнет, начните ошкуривать поверхность. Плавно пройдитесь по всему рулю мелкозернистой наждачной бумагой. Следите за тем, чтобы не нарушать слои. После выравнивания изъянов протрите руль мягкой и чистой тряпкой, которая уберет частички абразивов.
Выровняйте грунтовкой все изъяны, а затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой
7. Финальный этап - окрашивание идеально ровного руля жидкой кожей. Рекомендуем выдавить небольшое количество краски в отдельную емкость и наносить жидкость небольшим валиком, как тампоном. Именно этот инструмент поможет создать фактуру, напоминающую кожу. Выполните окрашивание в один слой и дайте рулю просохнуть. Лучше всего проводить реставрацию подальше от прямых солнечных лучей и пыли. При необходимости можно нанести еще один слой жидкой кожи.
Вместо валика можно использовать поролоновую губку
Результат восстановления превзойдет все ожидания. Ваш руль будет выглядеть как новенький и прослужит еще довольно долго.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии