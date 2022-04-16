Гламурные дамочки vs. реальные женщины: пародийные фото Селесты Барбер

Гламур против реальной жизни. Instagram celestebarber.

Когда живешь согласно правилу пяти секунд. Instagram celestebarber.

Это была дооооолгая неделя. Instagram celestebarber.

Ну слава богу. Instagram celestebarber.

Слева: удобная еда супермодели. Справа: просто удобная еда. Instagram celestebarber.

Ну если это не соблазнительно, то я уже и не знаю, что тогда. Instagram celestebarber.

Быть моделью так легко, ребятки. Instagram celestebarber.

Алло, уборка комнат, мне нужно, чтобы вы пришли и убрали все мое д***мо, скоро придут мои сестры, и нам негде считать наши деньги. Instagram celestebarber.

Когда ты такая сексуальная, что спишь в купальнике, потому что знаешь, что когда ты проснешься, ты позвонишь своему ассистенту, чтобы тот пришел и сделал твое фото прямо в постели. Instagram celestebarber.

До чего ж смешной этот салат, ребятки! Instagram celestebarber.

Ты тут посиди одетый, а я снимусь полностью голая. Отошлем это фото родителям. Instagram celestebarber.

Разница между тем, что у тебя есть, когда ты живешь в Нью-Йорке, и тем, что у тебя на самом деле есть. Instagram celestebarber.

Оп-па! Instagram celestebarber.

Давай, похвастайся , что твоя сигара органическая. Instagram celestebarber.