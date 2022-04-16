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Гламурные дамочки vs. реальные женщины: пародийные фото Селесты Барбер


Гламур против реальной жизни. Instagram celestebarber.

Гламур против реальной жизни. Instagram celestebarber.

Многие звезды, а также те, кто просто мнит себя звездой, нередко выкладывают в свои Instagram аккаунты настолько неестественные и наигранные фото, что так и хочется спросить их "Серьезно? Вы действительно так живете каждый день?" Для австралийки Селесты Барбер такие фото - ресурс для вдохновения: она намеренно копирует позы известных дамочек, утрированно вписывая их в "реальные условия жизни."

Когда живешь согласно правилу пяти секунд. Instagram celestebarber.

Когда живешь согласно правилу пяти секунд. Instagram celestebarber.

 
Это была дооооолгая неделя. Instagram celestebarber.

Это была дооооолгая неделя. Instagram celestebarber.


Ну слава богу. Instagram celestebarber.

Ну слава богу. Instagram celestebarber.

 

О Селесте Барбер (Celeste Barber) уже написали многие издания, и на нашем сайте о ней также можно найти статьи, хотя сама Селеста не отличается ни гламурной внешностью, ни модельными параметрами фигуры, ни идеальными фотографиями. Нет, Селеста самая обычная мама - с немного лишним весом, с нехваткой времени на постоянные посещения салонов красоты, с совершенно негламурным видом по утрам, с детьми, которые иногда не слушаются, с одеждой, которая иногда вдруг становится "слишком маленькой," с домом, в котором нет бассейна и дизайнерской мебели, в общем, Селеста похожа на большинство женщин, со своими достоинствами и своими недостатками.
И при этом она не пытается показать, будто ее жизнь лучше, чем у других - нет уж, какая есть, такая и есть.
Слева: удобная еда супермодели. Справа: просто удобная еда. Instagram celestebarber.

Слева: удобная еда супермодели. Справа: просто удобная еда. Instagram celestebarber.

Ну если это не соблазнительно, то я уже и не знаю, что тогда. Instagram celestebarber.

Ну если это не соблазнительно, то я уже и не знаю, что тогда. Instagram celestebarber.

Быть моделью так легко, ребятки. Instagram celestebarber.

Быть моделью так легко, ребятки. Instagram celestebarber.


Алло, уборка комнат, мне нужно, чтобы вы пришли и убрали все мое д***мо, скоро придут мои сестры, и нам негде считать наши деньги. Instagram celestebarber.

Алло, уборка комнат, мне нужно, чтобы вы пришли и убрали все мое д***мо, скоро придут мои сестры, и нам негде считать наши деньги. Instagram celestebarber.


Когда ты такая сексуальная, что спишь в купальнике, потому что знаешь, что когда ты проснешься, ты позвонишь своему ассистенту, чтобы тот пришел и сделал твое фото прямо в постели. Instagram celestebarber.

Когда ты такая сексуальная, что спишь в купальнике, потому что знаешь, что когда ты проснешься, ты позвонишь своему ассистенту, чтобы тот пришел и сделал твое фото прямо в постели. Instagram celestebarber.

До чего ж смешной этот салат, ребятки! Instagram celestebarber.

До чего ж смешной этот салат, ребятки! Instagram celestebarber.

Ты тут посиди одетый, а я снимусь полностью голая. Отошлем это фото родителям. Instagram celestebarber.

Ты тут посиди одетый, а я снимусь полностью голая. Отошлем это фото родителям. Instagram celestebarber.


Разница между тем, что у тебя есть, когда ты живешь в Нью-Йорке, и тем, что у тебя на самом деле есть. Instagram celestebarber.

Разница между тем, что у тебя есть, когда ты живешь в Нью-Йорке, и тем, что у тебя на самом деле есть. Instagram celestebarber.


Оп-па! Instagram celestebarber.

Оп-па! Instagram celestebarber.


Давай, похвастайся, что твоя сигара органическая. Instagram celestebarber.

Давай, похвастайся, что твоя сигара органическая. Instagram celestebarber.

 

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Гламурные дамочки vs. реальные женщины: пародийные фото Селесты Барбер

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Гламурные дамочки vs. реальные женщины: пародийные фото Селесты БарберПодписаться на мой Instagram
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