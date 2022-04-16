Гламурные дамочки vs. реальные женщины: пародийные фото Селесты Барбер

Гламур против реальной жизни. Instagram celestebarber.
Многие звезды, а также те, кто просто мнит себя звездой, нередко выкладывают в свои Instagram аккаунты настолько неестественные и наигранные фото, что так и хочется спросить их "Серьезно? Вы действительно так живете каждый день?" Для австралийки Селесты Барбер такие фото - ресурс для вдохновения: она намеренно копирует позы известных дамочек, утрированно вписывая их в "реальные условия жизни."
Когда живешь согласно правилу пяти секунд. Instagram celestebarber.
Это была дооооолгая неделя. Instagram celestebarber.
Ну слава богу. Instagram celestebarber.
О Селесте Барбер (Celeste Barber) уже написали многие издания, и на нашем сайте о ней также можно найти статьи, хотя сама Селеста не отличается ни гламурной внешностью, ни модельными параметрами фигуры, ни идеальными фотографиями. Нет, Селеста самая обычная мама - с немного лишним весом, с нехваткой времени на постоянные посещения салонов красоты, с совершенно негламурным видом по утрам, с детьми, которые иногда не слушаются, с одеждой, которая иногда вдруг становится "слишком маленькой," с домом, в котором нет бассейна и дизайнерской мебели, в общем, Селеста похожа на большинство женщин, со своими достоинствами и своими недостатками. И при этом она не пытается показать, будто ее жизнь лучше, чем у других - нет уж, какая есть, такая и есть.
Слева: удобная еда супермодели. Справа: просто удобная еда. Instagram celestebarber.
Ну если это не соблазнительно, то я уже и не знаю, что тогда. Instagram celestebarber.
Быть моделью так легко, ребятки. Instagram celestebarber.
Алло, уборка комнат, мне нужно, чтобы вы пришли и убрали все мое д***мо, скоро придут мои сестры, и нам негде считать наши деньги. Instagram celestebarber.
Когда ты такая сексуальная, что спишь в купальнике, потому что знаешь, что когда ты проснешься, ты позвонишь своему ассистенту, чтобы тот пришел и сделал твое фото прямо в постели. Instagram celestebarber.
До чего ж смешной этот салат, ребятки! Instagram celestebarber.
Ты тут посиди одетый, а я снимусь полностью голая. Отошлем это фото родителям. Instagram celestebarber.
Разница между тем, что у тебя есть, когда ты живешь в Нью-Йорке, и тем, что у тебя на самом деле есть. Instagram celestebarber.
Оп-па! Instagram celestebarber.
Давай, похвастайся, что твоя сигара органическая. Instagram celestebarber.
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