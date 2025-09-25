Висячие, круглые и размножающиеся: камни, объяснить поведение которых пока не удалось

На нашей планете происходит очень много загадочных явлений, которые как-то объяснить получается не всегда. И если проследить, то достаточно большое количество их так или иначе имеют взаимосвязь с камнями. Возможно, среди загадок, которые подбрасывает нам природа, именно тайна камней является одной из самых больших. Существует как минимум три загадки, над разгадкой которых ученые работают десятилетиями, но точного ответа до сих пор так и не смогли получить.
1. Висячие камни
В Америке, в горах Сан-Бернардино, в их западной части, примеров висячих камней очень много / Фото: instagram.com
Практически везде на планете во многих странах можно увидеть камни этого типа. В Америке, в горах Сан-Бернардино, в их западной части, примеров этих камней очень много. Здесь громадные глыбы, весящие много тонн, стоят на довольно тонких, казалось бы, непрочных основаниях.
Существует предположение, что на протяжении столетий или тысячелетий, материал частично выветривается, вымывается, образовывая такие вот конструкции / Фото: obozrevatel.com
Существует предположение, что на протяжении столетий или тысячелетий, материал частично выветривается, вымывается, образовывая такие вот конструкции. Но если посмотреть на них, то складывается впечатление, что в данном случае не работает вообще ни один из законов физики. По всем правилам глыбы уже давно должны были упасть.
Кто-то считает, что это – продукт, созданный мастерами древних цивилизаций / Фото: pixabay.com
Конечно же, не обошлось и без фантастических предположений, заключающихся в технологиях инопланетного происхождения. Кто-то считает, что это – продукт, созданный мастерами древних цивилизаций, другие же придерживаются теории, что данное предположение аномальное и обладает сильным магнетизмом. Есть и такие, кто уверен, что эти камни живые и они сами решают, сколько им находиться в таком положении.
Есть и такие, кто уверен, что эти камни живые и они сами решают, сколько им находиться в таком положении / Фото: nevsedoma.com.ua
2. Живые камни
Относительно того, что камни – это живые организмы, у многих сомнений не возникает / Фото: bigpicture.ru
Относительно того, что камни – это живые организмы, у многих сомнений не возникает. Такие предположения вполне даже обоснованы, ведь в природе существуют реальные примеры увеличивающихся в размерах, передвигающихся, а также размножающихся камней. Называются они тровантами. Посмотреть на них можно, посетив центр Румынии.
По сути весь процесс роста камней и их размножения логичен, но понять и объяснить, как это все происходит на самом деле, пока еще никому не удалось.
Маленький камушек, который и заметить сложно, по истечении небольшого количества лет, трансформируется в большой камень круглой формы с массой до тонны / Фото: кафемистик.рф
В итоге очень маленький камушек, который и заметить сложно, по истечении небольшого количества лет, трансформируется в большой камень круглой формы с массой до тонны, а нередко и больше. В высоту он может достигать до десяти метров. Самое интересное – это принцип их роста. Трованты, как и многие живые организмы, на изначальном этапе своего развития растут гораздо быстрее, чем в более «зрелом» возрасте.
Непонятным явлением для ученых стало и наличие внутри данных камней «годовых колец», что характерно для деревьев. Но в данном случае, скорее всего, они указывают на этапы именно роста камня, а не на количество лет. Центр трованта всегда занимает сердцевина, постепенно обрастающая кольцами на протяжении всего жизненного цикла этих необычных камней.
Непонятным явлением для ученых стало и наличие внутри данных камней «годовых колец», что характерно для деревьев / Фото: tainyvselennoi.ru
Размножаются они по типу почкования, во всяком случае именно такие выводы приходят в голову, если посмотреть на камни поближе и повнимательнее. Как правило, в том месте, куда влаги попало больше, тровант увеличивается. Со временем появляется своеобразный нарост. Еще по истечении какого-то времени он отделяется и отпадает от родительского камня и начинает развиваться и жить самостоятельно. Только вот его структура схожая со структурой «родителя». Дальше все повторяется сначала.
3. Каменные шары
Совсем уж необычные камни в форме шара тоже существуют, и находят их в разных точках планеты / Фото: liveinjoy.ru
Совсем уж необычные камни в форме шара тоже существуют, и находят их в разных точках планеты. Правда, не совсем понятно, являются ли они одним и тем же явлением, либо каждый раз это новая тайна, которую еще предстоит только разгадать.
В Коста-Рике такие камни впервые нашли рабочие, которые занимались расчисткой земли под будущие плантации для выращивания бананов / Фото: myguanacastevacation.com
В Коста-Рике такие камни впервые нашли рабочие, которые занимались расчисткой земли под будущие плантации для выращивания бананов. Тогда была озвучена главная версия, согласно которой это творение мастеров древних цивилизаций, народов, проживающих на данной территории задолго до нашего времени. Их предназначение было непонятно. Кто-то говорит, что они символизируют планеты, другие – являются обозначением определенных границ.
В России на острове под названием Чамп каменных шаров слишком уж много / Фото: graph.org
Но данная версия не подходит для аналогичных камней, имеющихся в России на острове под названием Чамп, который располагается в центральной части архипелага, именуемого Земля Франца-Иосифа. Здесь каменных шаров слишком уж много, к тому же они имеют различные размеры – очень маленькие, напоминающие мячики для тенниса, и крупные, высота которых около трех метров.
Плюс ко всему ученым абсолютно непонятно, почему из 192-х островов, входящих в данный архипелаг, столько шарообразных камней присутствует лишь на этом. В плане природных или климатических особенностей, уникальности, которая могла бы как-то повлиять на их образование, выявлено здесь не было.
Камни имеют различные размеры – очень маленькие, напоминающие мячики для тенниса, и крупные, высота которых около трех метров / Фото: rs.rbth.com
В связи с этим многие склоняются к тому, что это все же творение рук человеческих. Согласно одному из предположений, их создавали проживающие на этой территории в период приближения ледникового периода люди. Для них они символизировали солнце. Таким способом они обращались к божеству за помощью, просили, чтобы на землю снова вернулось тепло.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии