Висячие, круглые и размножающиеся: камни, объяснить поведение которых пока не удалось

1. Висячие камни

В Америке, в горах Сан-Бернардино, в их западной части, примеров висячих камней очень много / Фото: instagram.com

Существует предположение, что на протяжении столетий или тысячелетий, материал частично выветривается, вымывается, образовывая такие вот конструкции / Фото: obozrevatel.com

Кто-то считает, что это – продукт, созданный мастерами древних цивилизаций / Фото: pixabay.com

Есть и такие, кто уверен, что эти камни живые и они сами решают , сколько им находиться в таком положении / Фото: nevsedoma.com.ua

2. Живые камни

Относительно того, что камни – это живые организмы, у многих сомнений не возникает / Фото: bigpicture.ru

Маленький камушек, который и заметить сложно, по истечении небольшого количества лет, трансформируется в большой камень круглой формы с массой до тонны / Фото: кафемистик.рф

Непонятным явлением для ученых стало и наличие внутри данных камней «годовых колец», что характерно для деревьев / Фото: tainyvselennoi.ru

3. Каменные шары

Совсем уж необычные камни в форме шара тоже существуют, и находят их в разных точках планеты / Фото: liveinjoy.ru

В Коста-Рике такие камни впервые нашли рабочие, которые занимались расчисткой земли под будущие плантации для выращивания бананов / Фото: myguanacastevacation.com

В России на острове под названием Чамп каменных шаров слишком уж много / Фото: graph.org

Камни имеют различные размеры – очень маленькие, напоминающие мячики для тенниса, и крупные, высота которых около трех метров / Фото: rs.rbth.com