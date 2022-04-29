21 ретро снимок людей около экзотических гигантских кактусов

Растения с многовековой историей.

1. Домашний сад

Мужчина стоит возле кактуса под названием «опунция», который на летнее время пересажен в сад.

2. Новое платье

Дизайнерский наряд из кактусов.

3. Карнегия гигантская

Две женщины позируют возле кактусового дерева.

4. Кактус - рекордсмен

5. Остановка около огромного кактуса

Высоко сижу, далеко гляжу.

6. Дикорастущий кактус

Экзотика необъятной пустыни.

7. Гордость Северной Америки

Мальчик опирается на величественное растение.

8. Путешественники пустынь

Семейная фотография на фоне дикой местности.

9. Мужчина около зеленого жителя пустыни

Ветви кактуса растопырены в разные стороны.

10. Испанский саугаро

Мужчина зафиксировал момент жизни на фоне высокого кактуса.

11. Столетнее растение

Местный пейзаж разбавляет одинокий кактус и семейная пара.

12. Смешная ситуация

Путешественницы взбираются вверх по склону.

13. Счастливые влюбленные

Путешествовать вдвоем всегда веселее.

14. Семейная фотосессия

Мама с дочкой позируют возле представителя кактусовых.

15. Необычный кактус

Женщина разглядывает растение с многочисленными разветвлениями, напоминающие веер.

16. Молодой моряк

Фотография на память о далеких путешествиях и необычных чудесах природы.

17. Высокое колючее дерево

Причудливое дерево напоминает Буратино с большим носом .

18. Столбчатый кактус

По сравнению с кактусом, человек кажется совсем крошечным.

19. Ветки суагаро

Так захотелось дотянуться до верхушки, что пришлось забраться на плечи другу.

20. Толстокожее растение

Женщины собирают фрукты кактуса Сагуарос .

21. Дотянуться до небес

Местная жительница срезает кактус с помощью огромной палки .