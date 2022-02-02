Что делать, если флакон с распылителем «сломался» и перестал брызгать

Что делать с флаконом лака, чистящего или косметического средства, если он перестал «брызгать».

И что бы мы делали без флаконов-спреев?

Способ №1: замена

Элементарное решение.

Способ №2: чистка

Возможно, пульверизатор забился.

Способ №3: «удлиняем»

Если нужно починить дефект механизма.