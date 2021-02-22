Православные пророчества о судьбе человечества

Православные старцы еще с давних времен озвучивали пророчества, которые в скором времени сбывались. Православные христиане всегда прислушивались к этим пророчествам, какими бы они не были.











Пророчества о последних временах. Отрок Вячеслав говорил, что со временем Россия изменится до неузнаваемости. Вместо армии в стране будут созданные специальные группы быстрого реагирования, которые будут подавлять проявления недовольства у людей. Будет использоваться большое количество подслушивающих устройств, люди будут бояться разговаривать на улицах. Люди будут слышать бесов и жить так, как они подсказывают. Нормальные люди, которые еще живут по – старому, станут бояться выходить, так как на них начнется настоящая охота. По словам отрока Вячеслава, ядерная война – это ничто, по сравнению с той катастрофой, которая надвигается на нас. По его словам на Луне живет большое количество бесов – инопланетян, которые могут вытворять разные опасные фокусы, как на Луне, так и на солнце.







Православные пророчества о будущем всего мира и России в отдельности.

Иоанн Кронштадтский говорил, что предвидит восстановление мощной России, вернется мощная Русь, которая будет жить по заповедям Божиим.

Святой Феофан Полтавский предрекал, что в России восстановится монархия и самодержавная власть.

Царь избран сами Богом, это будет человек, который сможет наведет порядок во всей Церкви, будет человеком пламенной веры и гениального ума. Россия по-настоящему поднимется с колен, и весь мир удивится.Святой Преподобный Лаврентий Черниговский предрекал восстановление России с другими православными странами в Могучее царство. В России будет процветание веры, все евреи уедут в Палестину для встречи Антихриста, ни одного еврея в России не останется. Русского православного царя будет бояться сам Антихрист.Не обошли старцы стороной и пророчества, которые касаются начала кровопролитной войны. Некоторые из них утверждают, что на Востоке на Россию нападет Китай, который будет гоним тем, что часть его территорией будет затоплена водами Индийского океана. С Запада у России будет война с Германией, которая начнется опять на территории Сербии. В этой кровопролитной войне сильно пострадает Белоруссия, которая после этого воссоединится с Россией, Украина же этого не сделает и еще сильно настрадается. Пророчества других старцев также свидетельствуют о том, что большинство стран ополчится Россию.