Что делать с чёрными пятнами на деревьях

Черные пятна на деревьях могут быть признаком сразу нескольких заболеваний, причем все они довольно опасны. Поэтому стоит сразу разобраться, что же за хворь атакует ваш сад и принять экстренные меры.



К сожалению, летом в саду и на огороде так много дел, что мало кто из дачников регулярно осматривает деревья. Проснулось, зацвело, дало листву – и славно. Именно поэтому первые признаки болезней часто проходят незамеченными. Чтобы своевременно обнаружить проблему, нужно хотя бы раз в 2 недели обходить свой сад, осматривая не только ствол и скелетные ветви, но и листву, и цветки, и плоды.







Черные пятна на коре деревьев

Парша

Бактериальный ожог (бактериоз)

Сажистый грибок

Кольцевая пятнистость

Черные пятна на плодах деревьев

Самое печальное, что может произойти с плодовыми деревьями в саду, это появление черных пятен на стволе или скелетных ветвях. Сперва они небольшого размера (до 1 см в диаметре), слегка вогнутые и имеют фиолетовый отлив. Затем постепенно разрастаются, поражая все большую площадь. Подобный симптом свидетельствует о заболевании черным раком (антоновым огнем, огневицей).На месте поражения сперва чернеет кора, затем болезнь проникает и в более глубокие слои. Кора начинает растрескиваться, отходить лохмотьями. Ветки или ствол отмирают, на дереве остаются раны. На этой стадии чернеют уже и листья, и плоды, если они есть.Хотя считается, что черный рак – болезнь ослабленных деревьев, грибок может поразить любое растение в саду. Известны случаи, когда дерево само залечивало раны от антонова огня, но их очень мало, поэтому надеяться на чудо не стоит.При первых признаках появления черного рака на дереве нужно незамедлительно приступать к лечению.Зачистите пораженные участки ножом до здоровой древесины. Продезинфицируйте рану 5%-ным раствором железного купороса. Замажьте срез пастой РанНет или садовым варом. С интервалом в месяц дважды обработайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью.Черные пятна на листьях деревьевЕсли с черными пятнами на коре все однозначно, то поразить листву плодовых деревьев может гораздо больше заболеваний. Помимо того же черного рака подобный эффект, как правило, вызывают несколько грибковых или бактериальных заболеваний.А вот бутоны и цветки плодовых деревьев чернеют только в случае сильного весеннего заморозка. Все насекомые-вредители, выедающие бутоны, оставляют коричневые или рыжие следы. Чтобы избежать подмерзания цветков, нужно принять меры по защите сада от возвратных заморозков.Опознать паршу достаточно легко, ведь буквально каждый садовод хоть раз да видел пораженные этим заболеванием плоды или листья. Чаще всего от парши страдают яблони и груши, причем распространены случаи, когда саженец был заражен еще в питомнике.Итак, отличить паршу можно по темным, буро-коричневым, постепенно чернеющим пятнышкам, которые покрывают листву уже весной и лишь множатся с каждой неделей. Плоды больного дерева останавливаются в развитии, темнеют, становятся непригодными ни для еды, ни для компостирования.Обработку деревьев бордоской жидкостью проводят сразу после обнаружения первых коричневых пятнышек. Первый раз это делают 3%-ным раствором препарата в начале распускания почек. Сразу же после цветения деревья опрыскивают 1%-ным раствором, а спустя 2-3 недели после того, как яблони и груши отцветут, их обрабатывают препаратами Хорус, Скор или Дитан, руководствуясь инструкцией по применению.При бактериозе все растение выглядит обожженным – листья, ветки, ствол, плоды. Сперва все дерево покрывают черные пятна, затем листья скручиваются и опадают. Плоды темнеют, останавливаются в развитии и портятся.Если дерево поражено целиком, лучше сразу выкорчевать его и сжечь.Если же болезнь только начала развиваться, попробуйте побороться.Спилите пораженные части дерева. Обработайте место среза 1%-ным раствором медного купороса. С интервалом в месяц дважды обработайте деревья 5%-ным раствором Азофоса.Черный липкий налет, покрывший все листья и плоды, свидетельствует о том, что на вашем дереве порезвилась тля. Именно она ослабила растение и принесла с собой споры сажистого грибка. Чаще всего страдают саженцы, молодые или ослабленные экземпляры.Впрочем, в этом случае отчаиваться не стоит, это заболевание как раз хорошо лечится. Дважды обработайте дерево Фитовермом по инструкции, а затем для защиты от вредителей используйте Калипсо или его аналоги.Еще одно вирусное заболевание яблонь, которое можно легко опознать, это кольцевая пятнистость. Сперва на листьях появляются желто-рыжие пятна, затем они расширяются и чернеют. Такая же ситуация с плодами – их также «украшают» некротические кольца черного цвета. При сильном поражении ствол и скелетные ветви дерева не развиваются, побеги растут укороченными, листья мельчают.Полностью вылечить кольцевую пятнистость невозможно, однако при грамотном уходе дерево способно прожить довольно долго и даже плодоносить.Единственное, что может сделать садовод, если хочет продлить жизнь дерева, это качественно за ним ухаживать, не пропуская подкормки, обрезки и поливы, а также регулярно укреплять иммунную систему растения с помощью таких препаратов как Эпин, Циркон, Здравень и т.д.Помимо уже перечисленных болезней, которые отражаются и на листве, и на плодах, есть одно заболевание, обнаружить которое можно только на самих фруктах – это мухосед. Конечно, к мухам оно не имеет никакого отношения, это типичный грибок, наименование получивший за схожесть с экскрементами насекомых. Вот только оттереть пораженное яблоко или грушу не получится при всем желании.Скопление черных точек появляется на плодах, которые растут в старых, переувлажненных, затененных, плохо проветриваемых садах. Также спровоцировать заражение могут обильная роса или затяжные дожди.Для человека это заболевание не опасно, пораженные плоды не теряют вкусовых качеств и лежкости, ухудшается только внешний вид.Чтобы защитить сад, обычно хватает своевременных санитарных обрезок… Однако если поражение уже обильно, нужно обработать деревья препаратами Метрам или Строби по инструкции. Чуть хуже справляются с задачей 1%-ная бордоская жидкость и коллоидная сера, но при необходимости можно применить и их.И помните, что бы ни было причиной появления черных пятен на дереве в вашем саду, само оно не «рассосется», и, затягивая, вы лишь подвергаете угрозе все свои насаждения.