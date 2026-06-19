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Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

Москитная сетка отлично защищает квартиру от проникновения насекомых ровно до тех пор, пока на ней не появляются дырки.
Эти на первый взгляд незначительные повреждения в сетке позволяют без проблем проникать назойливым насекомым в помещение.
Тогда о безмятежном сне приходится только мечтать.
Поэтому решать проблему приходится как можно скорее.



Первое, что приходит в голову, это купить новую москитную сетку. Вариант, конечно, хороший, но требует финансовых и временных затрат.
А что же делать, если дырки на москитной сетке нужно заделать срочно и по возможности недорого?
Тогда приходится проявлять смекалку.
Ниже расскажу, какой же способ ремонта придумал я.
Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотнаНа мой москитной сетке образовалось несколько небольших дырочек, которых вполне хватало, как оказалось, для беспрепятственного проникновения комаров в дом.
Поэтому решил как можно скорее отремонтировать сетку, используя только подручные материалы.
Для начала снял москитную сетку из оконного проема и положил на горизонтальную поверхность.
С противоположной стороны сетки на место повреждения наклеил кусок малярной ленты.
Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотнаИ аккуратно распределил по ней поврежденные нити сетки.
После ремонта у меня остался тюбик прозрачного силиконового герметика.
Его и решил использовать в качестве латки, нанеся на дырки.
Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотнаС помощью канцелярского ножа распределил силикон тонким слоем по месту повреждения на сетке.
Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотнаЗастывать герметик начинает через полчаса.И оставил сохнуть импровизированную латку на час.
Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотнаПосле высыхания герметика снял малярную ленту с сетки.

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