Как легко и просто заделать дырку в москитной сетке без замены полотна

Москитная сетка отлично защищает квартиру от проникновения насекомых ровно до тех пор, пока на ней не появляются дырки.

Эти на первый взгляд незначительные повреждения в сетке позволяют без проблем проникать назойливым насекомым в помещение.

Тогда о безмятежном сне приходится только мечтать.

Поэтому решать проблему приходится как можно скорее.

Первое, что приходит в голову, это купить новую москитную сетку. Вариант, конечно, хороший, но требует финансовых и временных затрат.А что же делать, если дырки на москитной сетке нужно заделать срочно и по возможности недорого?Тогда приходится проявлять смекалку.Ниже расскажу, какой же способ ремонта придумал я.На мой москитной сетке образовалось несколько небольших дырочек, которых вполне хватало, как оказалось, для беспрепятственного проникновения комаров в дом.Поэтому решил как можно скорее отремонтировать сетку, используя только подручные материалы.Для начала снял москитную сетку из оконного проема и положил на горизонтальную поверхность.С противоположной стороны сетки на место повреждения наклеил кусок малярной ленты.И аккуратно распределил по ней поврежденные нити сетки.После ремонта у меня остался тюбик прозрачного силиконового герметика.Его и решил использовать в качестве латки, нанеся на дырки.С помощью канцелярского ножа распределил силикон тонким слоем по месту повреждения на сетке.Застывать герметик начинает через полчаса.И оставил сохнуть импровизированную латку на час.После высыхания герметика снял малярную ленту с сетки.