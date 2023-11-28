Лайфхаки для маленькой кухни

Часто советы по поводу расширения кухонного пространства начинаются так: «Возьмите перфоратор и снесите лишние перегородки». Но ведь можно обойтись и без крайних мер. Мы откопали для вас полезные советы, которые помогут и визуально увеличить кухню, и обойтись минимальными тратами.



Замените стулья табуретками

Переставьте предметы декора повыше

Освежите кафель, не скалывая его

Покрасьте помещение в правильные цвета

Подберите картины, которые «увеличат» кухню

То же самое и с напольными покрытиями

Расположите люстру близко к потолку

Избавьтесь от тяжелых занавесок

Повесьте зеркало

Установите подходящую фурнитуру

Обратите внимание на содержимое кухонного гарнитура

Наш взгляд автоматически останавливается на любых вертикальных поверхностях. Если вокруг стола расставлены темные стулья с высокими спинками, комната сразу кажется меньше. Чтобы избавиться от этого ощущения, можно поменять стулья на табуретки или выбрать модели с прозрачными пластиковыми спинками. А еще на этих фото допущена ошибка при выборе светильника, про которую мы расскажем чуть ниже.Вертикальные линии на стенах или мебели помогают взгляду скользить снизу вверх, из-за чего помещение кажется просторнее. Но если средств (или желания) на замену или покраску мебели нет, можно пойти на небольшую хитрость. Поместив корзинки, бутылки, красивую посуду на верхних шкафах, мы невольно привлекаем внимание к верхней части комнаты и добиваемся того же эффекта. Главное, чтобы эти украшения гармонировали с интерьером.Горизонтальные линии, выполненные в нежных светлых тонах, визуально расширяют пространство. Нет никакой необходимости избавляться от старого темного кафеля и менять его на новый, чтобы добиться этого эффекта. Можно просто покрасить его.Лучше всего на плитку ложатся эпоксидная, эмалевая и специальная водостойкая краски. Стоит учитывать, что кафель необходимо подготовить к этой процедуре, и со временем краска может потрескаться. Но это все равно проще и дешевле, чем класть новую плитку.Если весь интерьер комнаты будет выполнен в одной цветовой гамме (желательно, светлой), то помещение будет казаться больше. Поэтому лучше отказаться от яркой и контрастной мебели. Чтобы не менять гарнитур полностью, его можно просто перекрасить.Кстати, иллюзию большого пространства и высоких потолков можно создать, покрасив мебель в 2 тона. Нижние шкафчики покрываются более темной краской, а верхние — на тон светлее.Проблему с низкими потолками можно решить с помощью вертикальных полос. Необязательно оклеивать стены полосатыми обоями, достаточно подобрать несколько декоративных элементов (это могут быть фотографии, картины, шторы), которые создают подобную иллюзию.Чтобы зрительно увеличить размеры крохотной кухни, можно разместить на полу ковровые дорожки. Они могут быть полосатыми или с крупным геометрическим рисунком.С помощью освещения можно визуально увеличить или уменьшить кухню. В идеале светильник должен быть расположен как можно ближе к потолку, иначе он будет «делить» пространство и перегружать его. Поэтому от массивных абажуров и люстр стоит избавиться.К слову, нет нужды ограничиваться одним источником света. Чем больше в комнате будет различных светильников, тем лучше.Естественное освещение делает любую комнату просторнее. Увеличить сам оконный проем невозможно, зато можно убрать любые преграды, мешающие солнечным лучам попасть в помещение. Если вас не стесняет подобная открытость, то можно вообще избавиться от занавесок. В ином случае лучше повесить прозрачные светлые жалюзи, которые пропускают свет, но при этом защищают от нескромных взглядов.Зеркальные поверхности делают помещение просторнее. Мы зачастую используем этот трюк в спальне или гостиной, но редко применяем на кухне. Можно частично выполнить фартук из зеркальной пленки, но проще просто повестить зеркало на одну из стен. Главное — подальше от плиты и мойки.Чтобы кухня выглядела больше, можно заменить крупные и яркие ручки на дверцах на небольшие и нейтральные по цвету. Или вовсе избавиться от них, поставив специальные магнитные защелки.Визуально увеличить маленькую кухню помогает замена сплошных дверок шкафов на стеклянные. Но этот трюк эффективно работает только в случае, когда хозяева аккуратно расставляют содержимое внутри. Беспорядок в шкафчиках создает ощущение тесноты на кухне.