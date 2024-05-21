С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Раствор соды имеет щелочной характер.Химия 9 класс.Пищевая сода на з...
  • Алексей
    Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая тоРемонт в ванной к...
  • ZmeY T
    Acura это honda премиальная ))10 японских автом...

Пищевая сода на защите растений

Вредители портят внешний вид сада и доставляют немало проблем садоводам. Чтобы справиться с ними, необходимо действовать быстро и уверенно! Предлагаем вам метод без химии, который, тем не менее, отлично работает.
Для этого нужна лишь пищевая сода! Защищает от тли и многих других вредителей в саду.


Пищевая сода для защиты растений



Пищевая сода работает не хуже дорогих инсектицидов. При этом она абсолютно безопасна для человека и растений! В 1 л воды растворите 1 ч. л. пищевой соды. Перелейте в бутылку с распылителем. Для работы уже всё готово!


Обработка растений содой



Обильно обработайте заражённые растения. Причём старайтесь распылять содовый раствор на обратную сторону листьев.



Если вы всё сделали правильно, то уже на следующий день популяция вредителей значительно уменьшится, а после ещё 1-2 таких обработок — полностью исчезнет! Это очень просто, дёшево и эффективно.

Важно!
Повторять процедуру полезно 1 раз в неделю.



Пищевая сода работает просто отлично. Помимо вредителей, она также защищает растения от грибка!
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Растения
сода
защита

Картина дня

наверх