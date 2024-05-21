Пищевая сода на защите растений

Вредители портят внешний вид сада и доставляют немало проблем садоводам. Чтобы справиться с ними, необходимо действовать быстро и уверенно! Предлагаем вам метод без химии, который, тем не менее, отлично работает.

Для этого нужна лишь пищевая сода! Защищает от тли и многих других вредителей в саду.







Пищевая сода для защиты растений

Обработка растений содой

Пищевая сода работает не хуже дорогих инсектицидов.При этом она абсолютно безопасна для человека и растений! В 1 л воды растворите 1 ч. л. пищевой соды. Перелейте в бутылку с распылителем. Для работы уже всё готово!Обильно обработайте заражённые растения. Причём старайтесь распылять содовый раствор на обратную сторону листьев.Если вы всё сделали правильно, то уже на следующий день популяция вредителей значительно уменьшится, а после ещё 1-2 таких обработок — полностью исчезнет! Это очень просто, дёшево и эффективно.Повторять процедуру полезно 1 раз в неделю.Пищевая сода работает просто отлично. Помимо вредителей, она также защищает растения от грибка!