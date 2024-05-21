Пищевая сода на защите растений

Вредители портят внешний вид сада и доставляют немало проблем садоводам. Чтобы справиться с ними, необходимо действовать быстро и уверенно! Предлагаем вам метод без химии, который, тем не менее, отлично работает.
Для этого нужна лишь пищевая сода! Защищает от тли и многих других вредителей в саду.
Пищевая сода для защиты растений
Пищевая сода работает не хуже дорогих инсектицидов.
Обработка растений содой
Обильно обработайте заражённые растения. Причём старайтесь распылять содовый раствор на обратную сторону листьев.
Если вы всё сделали правильно, то уже на следующий день популяция вредителей значительно уменьшится, а после ещё 1-2 таких обработок — полностью исчезнет! Это очень просто, дёшево и эффективно.
Важно!
Повторять процедуру полезно 1 раз в неделю.
Пищевая сода работает просто отлично. Помимо вредителей, она также защищает растения от грибка!
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