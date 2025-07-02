4 рецепта чизкейка, которые оценят и сладкоежки, и те, кто на ПП

Кроме классического рецепта чизкейка существует сотни других, ведь этот десерт один из самых популярных в мире. Если вы все это время наслаждались лакомством в кафе и не рисковали приготовить его дома, самое время все изменить. Novate.ru делится несколькими простыми рецептами «сырного пирога», которые покорят ваше сердце.
Рецепт 1: Чизкейк с черникой и белым шоколадом
Оставьте несколько ягод для декора чизкейка. / Фото: balabolkina.ru
Лето – время ягод. Поэтому знакомство с домашним чизкейком можно начать с этого замечательного «черничного» рецепта. Для его приготовления вам понадобится: 500 граммов творожного сыра, 250 граммов песочного печенья, 300 граммов черники, 120 граммов сливочного масла, 120 граммов сгущенного молока, 130 миллилитров сливок, 5 граммов желатина, 20 миллилитров воды и 100 граммов белого шоколада.
На первом этапе следует поработать с желатином. Положите его в маленькую миску, залейте водой и оставьте на 10-15 минут, чтобы он набух. Печенье измельчите в чаше блендера, в ступке или скалкой, чтобы получилась мелкая крошка, и добавьте растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до получения однородной консистенции, после чего выложите в разъемную форму, застеленную пергаментом, и аккуратно утрамбуйте стаканом, чтобы получилось дно и бортики. Отправьте основу в холодильник на 30 минут, а пока она будет застывать, займитесь начинкой.
Разравнивать крошку удобно стаканом. / Фото: zdorovogotovim.ru
Перебейте чернику в чаше блендера в пюре (небольшое количество ягод оставьте для декора), после чего смешайте лопаткой с творожным сыром, 80 миллилитрами сливок, сгущенным молоком и растопленным желатином – должна получиться однородная масса.основу и уберите на три-четыре часа в холодильник.
Шоколад поломайте на небольшие кусочки, залейте оставшимися сливками и растопите на водяной бане. Когда масса станет жидкой и однородной, полейте чизкейк сверху, украсьте черникой и снова поставьте в холодильник минимум на 30 минут. После этого можете подавать десерт к столу.
Рецепт 2: Тыквенный чизкейк
Идеальный вариант осеннего десерта. / Фото: pinterest.com
Если предыдущий чизкейк был с летней ноткой, то этот – с осенней, ведь тыква – самый популярный сезонный овощ. Тыквенное пюре в составе начинки сделает ее нежной, деликатной, подарит умопомрачительный цвет, но вкус все-таки больше будет апельсиновым. Пробуем?
Для приготовления вам понадобится: 100 граммов печенья, 50 граммов сливочного масла, 15 граммов какао-порошка, 400 граммов сливочного сыра, 200 граммов тыквенного пюре, 100 граммов сахарной пудры, два куриных яйца, 50 граммов сметаны, 25 граммов кукурузного крахмала, одна столовая ложка ванильного сахара, цедра одного крупного апельсина.
Ингредиенты для этого десерта должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте продукты из холодильника и хотя бы минут на 20-30 оставьте лежать на столе. Для начала следует приготовить основу для чизкейка. Делается она точно так же, как и в предыдущем рецепте. Нужно измельчить печенье, смешать его с растопленным сливочным маслом и какао, чтобы основа приобрела красивый коричневый цвет и шоколадный привкус.
Возьмите разъемную форму диаметром 18-20 сантиметров (можно больше, но тогда чизкейк получится ниже), застелите бумагой для выпечки, после чего выложите крошку, формируя дно и бортики. Уплотните все стаканом и поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10 минут, чтобы песочная основа успела схватиться.
Чтобы приготовить начинку, соедините в миске тыквенное пюре (можно взять готовое, а можно запечь тыкву в фольге в духовке, а затем перемолоть блендером), сахарную пудру, ванильный сахар и апельсиновую цедру. Хорошо все перемешайте, после чего добавьте сливочный сыр. Чтобы начинка получилась однородной, используйте погружной блендер, но можно размешать и венчиком, как вам удобно.
Измельчите запеченную тыкву в блендере, чтобы получилось пюре. / Фото: tacon.ru
По одному введите куриные яйца, тщательно перемешивая массу после добавления каждого, положите сметану и крахмал. В результате должна получиться смесь с однородной консистенцией, без комочков и пузырьков воздуха, похожая на очень мягкое и шелковистое сливочное масло.
Достаньте песочную основу из духовки, дайте ей остыть, после чего выложите в нее начинку и аккуратно разравняйте лопаткой. Температуру духовки уменьшите до 150 градусов, поставьте форму на решетку, а под нее установите противень с водой – это нужно для того, чтобы чизкейк в процессе приготовления не треснул. Выпекайте десерт 60 минут, после чего выключите духовку и оставьте его внутри еще на час-полтора. После этого достаньте чизкейк из формы, переложите на плоское блюдо и поставьте в холодильник на ночь – он должен хорошо охладиться. При желании можете украсить взбитыми сливками.
Рецепт 3: ПП-чизкейк с бананом
Основа готовится из овсяных хлопьев
Если вы сидите на диете или придерживаетесь правильного питания, этот низкокалорийный чизкейк станет прекрасным дополнением вашего меню. Сразу уточним, что основой начинки может стать как творог, так и нежирный сливочный сыр – выбирать вам.
Для приготовления вам понадобится: 100 граммов овсяных хлопьев, 200 граммов 5-процентного творога, 125 граммов, мягкого творога, одно куриное яйцо, один желток, один белок, 25 граммов кукурузного крахмала, половина чайной ложки разрыхлителя, 270 граммов банана, пакетик ванильного сахара или щепотка ванилина, подсластитель по вкусу.
Процесс создания диетического чизкейка простой и быстрый. Овсяные хлопья нужно перемолоть в блендере, добавить к ним белок, разрыхлитель и один банан, предварительно измельченный вилкой. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получилась однородная масса, и выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой. Сформируйте дно и бортики руками, ложкой или с помощью стакана. Поставьте основу в духовку, разогретую до 180 градусов, на четверть часа.
Пока корж будет выпекаться, займитесь начинкой. Положите в миску оба вида творога, одно яйцо, один желток, кукурузный крахмал, ванилин, подсластитель и хорошо перемешайте миксером или блендером. Банан нарежьте кусочками произвольного размера и формы, аккуратно вмешайте в творожную массу и выложите в остывшую овсяную основу. Выпекайте чизкейк 45 минут при температуре 180 градусов, после чего оставьте в духовке до полного остывания и затем переставьте в холодильник.
Рецепт 4: Овощной чизкейк
Чизкейк с кусочками овощей. / Фото: russianfood.com
Мы привыкли, что чизкейк – сладкий десерт. Но кто сказал, что недопустим вариант приготовления знаменитого лакомства с овощами? Да, это смелый эксперимент, и именно поэтому стоит хотя бы раз попробовать подать на стол оригинальное блюдо, чтобы оценили и вы, и ваша семья.
Для приготовления вам понадобится: один литр кефира, 50 миллилитров сметаны, 80 граммов сливочного масла, одна чайная ложка быстрорастворимого желатина, 50 миллилитров холодной воды, 100 граммов несладких крекеров, одна морковь, соль по вкусу, 50 граммов замороженного зеленого горошка, 50 граммов замороженной стручковой фасоли (овощи можно заменять на свое усмотрение).
Как вы, наверное, заметили, в рецепте нет творога, потому что его нужно будет приготовить самостоятельно. Для этого поместите кефир в упаковке в морозилку на сутки, чтобы он полностью замерз, после чего достаньте из холодильника, вскройте пачку и выложите содержимое на дуршлаг, застеленный марлей. Когда кефир полностью оттает, свяжите концы марли в узелок и подвесьте над кастрюлей или миской, чтобы стекла вся жидкость. В итоге у вас должно получиться около 300 граммов нежного и мягкого творога.
Творог получается мягким и нежным. / Фото: eda-offline.com
Для приготовления основы нужно измельчить крекеры блендером, чтобы образовалась крошка, смешать ее с растопленным в микроволновке сливочным маслом и выложить на дно разъемной формы. Хорошо разровняйте основу стаканом, формируя дно и бортики, после чего уберите в морозилку на 20-30 минут.
Желатин залейте водой и оставьте на 10 минут, после чего растворит на водяной бане и остудите. Овощи для начинки можно брать любые – все зависит от вашего вкуса. В этом рецепте используются горошек, фасоль и морковь. Их нужно отварить и нарезать небольшими кусочками (горошек оставляем целым). Творог соедините со сметаной, влейте желатин и хорошо перемешайте миксером, чтобы получилась масса с однородной консистенцией.
В отдельную миску отложите четыре столовых ложки творожной смеси, а остальное смешайте с овощами. Выложите начинку с овощами в охлажденную основу, сверху «накройте» остатком творога и хорошо разровняйте. Уберите чизкейк в холодильника на ночь, а утром украсьте по своему желанию.
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