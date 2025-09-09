Почему в Советском Союзе процветал тотальный дефицит: кто в нем виноват

Те, кому довелось жить в эпоху СССР, наверняка помнят поговорку: «Если хорошо постоять в очереди, то можно и не работать». Разумеется, это выражение, ставшее крылатым в советском народе, произносилось с долей иронии и сарказма. Однако поговорка как нельзя точно характеризовала нехватку товаров в СССР.
1. Кто испытал дефицит в большей мере
До сих пор не утихают споры насчет того, кто был виноват в нехватке товаров/Фото:tolknews.ru
Люди, голосовавшие за перестройку в стране, называли данное явление одним из ключевых факторов, которые невозможно искоренить иначе как сменой государственного строя. Их доводы в этом отношении были довольно обоснованы. На самом деле, многие товары населению доставались с большим трудом.
Особенно туго приходилось людям, проживающим в «глубинках» и небольших провинциальных городках. Товарные «сливки» снимали москвичи и ленинградцы, а также жители Севастополя. Более-менее было обеспечено продовольствием прибалтийское население. Как же так получилось, что в такой огромной стране Советов возник дефицит товаров?
В качестве основных причин этого явления можно назвать:
• неравномерное распределение продукции;
• недопроизводство ряда товаров;
• отсутствие рыночной конкуренции.
2. Образ государства с нескончаемым дефицитом
Жизнь в Советском Союзе у многих людей ассоциируется с пустыми магазинами и дефицитом товаров/Фото:m.mamul.am
Неправильное планирование стало причиной того, что Советский Союз на самом деле создавал впечатление своеобразной страны.советских магазинах возникал даже дефицит туалетной бумаги. А к закату советского режима (ближе к концу 1980-х годов) в значительной части городов были перебои с такими продовольственными товарами, как сгущенное молоко, какао, кофе, колбаса и детские игрушки.
Дефицитные товары исчезали с прилавков магазинов практически сразу после выкладки/Фото:musthaveforyou.mediasole.ru
В СССР покупка холодильника или, например, дивана считалась довольно масштабным событием для семьи. И дело тут не только в самой стоимости этих предметов быта, а в их доступности. В стране наблюдался такой высокий спрос на дефицитные товары, что последние исчезали с магазинов практически сразу после появления на витринах. А перед торговыми помещениями стояли огромные очереди покупателей, каждый из которых пришел за заветным товаром.
3. Кто виноват?
Продавцы порой сами утаивали часть продукции для последующей перепродажи по более высоким ценам/фото:topvideo.life
Одной из жестоких реалий советского дефицита можно было назвать то, что порой везучими обладателями такой продукции становились не простые потребители, а перекупщики, которые впоследствии занимались перепродажей этих товаров по завышенным ценам. Помимо этого, витринную пустоту в магазинах поддерживали заведующие складами и даже сами продавцы. Им было выгодно держать полки пустыми, поскольку такое положение дел позволяло им продавать товары «с черного хода»(опять-таки с наценкой, как и перекупщики).
Удивительно то, что все знали про незаконность этих действий. Спекулянтов в Советском союзе подвергали уголовному наказанию. Однако возможность таких последствий не всегда пугала людей, чья профессиональная деятельность была напрямую связана с распределением товаров. Кто-то занимался такой спекуляцией «по мелочи», а кто-то – в крупных масштабах. Любой работник, занятый в сфере торговли, независимо от занимаемой им должности, имел возможность сбыть товар со своих рук. Так, банальная человеческая алчность сыграла свою роль в возникновении дефицита в стране.
В одном из выпусков газеты Правда читателям были поведаны шокирующие подробности ситуации, возникшей на станции/Фото:promzn.ru
В одном из своих выпусков советская газета «Правда» рассказала читателям о ситуации, которая возникла на ленинградской товарной станции. Как оказалось, склады были буквально переполнены различным ширпотребом. Товарных залежей было так много, что руководству СоюзТранса пришлось отказаться от приемки новых партий продукции, поставляемой фабриками. При этом Октябрьская железная дорога не обеспечила их вагонами для вывоза товаров.
Сложившееся положение дел решили использовать с выгодой для себя продавцы. Они старались утаить часть поступающих товаров для последующей продажи со своих рук. Так продавцы искусственным образом создавали дефицит в стране даже в тех случаях, когда на самом деле продукции было достаточно для снабжения населения.
Такое недобросовестное отношение приводило к ужасающим последствиям. Длинные очереди из покупателей выстраивались перед магазинами. А людям, проживающим в маленьких городках, приходилось выбираться в столицу для того, чтобы купить необходимое для дома и семьи. Стояние в очередях стало настолько распространенным явлением в Советском Союзе, что народ слагал анекдоты, посвященные ему.
Существует мнение,что дефицит в СССР был выгоден тем людям из советской элиты, которые считали необходимой смену государственного строя/Фото:gubkin.city
Однако данный фактор не был единственной причиной недостатка товаров. Сегодня, по прошествии достаточно длительного периода времени после распада Советского союза, существует версия, что ситуация с дефицитом была нужна самой власти – той, которая стояла у государственного руля в самую позднюю пору социализма (т.е. в предперестроечный период). Это было время, когда тема дефицита стала возникать в творчестве знаменитых в СССР режиссеров. Ее обыгрывали в своих выступлениях юмористы, над шутками и сарказмом которых смеялся советский народ.
Вот так, постепенно, готовилась почва для созревания недовольства народных масс. В сознании общества дефицит стал неотъемлемой частью советского государства. При этом люди периодически получали информацию о том, что в западных странах торговые прилавки ломятся от изобилия товаров.
Уже к концу 1980-х годов среди так называемой советской элиты образовалась группа людей, готовых к перестройке государственной системы. Сегодня в интернете можно прочитать предположения о том, что срывы поставок товаров в СССР в этот период возникали не без участия представителей верхушки.
Очереди перед магазинами стали настолько привычным явлением в СССР, что народ начал слагать анекдоты на эту тему/Фото:tolknews.ru
Разумеется, нехватка продовольствия в стране не могла быть единственной причиной разрушения столь сильного государства. Однако этот фактор был использован для воздействия на мышление людей. Даже сегодня жизнь в СССР у многих ассоциируется именно с тотальным дефицитом. Однако стоит заметить, что рыночная экономика того времени и даже сами устои, заданные советской властью, были ориентированы на довольно скромный ассортимент продовольствия.
4. Периоды пика нехватки товаров
В периоды острого дефицита в стране вводили карточную систему/Фото:madaw24.ru
Поражает то, что Советский Союз имел при этом одни из лучших показателей по ВВП в мире. Давайте вспомним годы, на которые пришелся самый острый дефицит товаров в стране Советов.
1. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. Это был период, когда экономика страны претерпела переход от НЭПа к плановому хозяйству.
2. 1941 – 1950 гг. Великая Отечественная Война имела разрушительное влияние как на судьбы миллионов советских людей, так и на экономику государства. В стране наблюдался значительный упадок народного хозяйства.
3. Период перестройки. Даже сегодня не прекращаются жаркие дискуссии по поводу того, почему распался Советский Союз. Но одной из ключевых причин называют намеренное сокращение объемов производства необходимых товаров в 1987 году.
Для того чтобы хотя бы частично обеспечить население продовольствием, в стране была введена карточная система. Она применялась в периоды острого дефицита. Однако снабжение товарами нельзя было назвать равномерным. Лучше всего оно осуществлялось в городах-миллионниках и в национальных республиках. А «остаточными» объемами продовольствия (т.е. тем количеством товаров, которое осталось после снабжения первых двух категорий населенных пунктов), приходилось довольствоваться небольшим городам. Когда пик дефицита проходил, карточная система отменялась. Но нехватка продовольствия все же сохранялась.
Какие товары советским людям доставались труднее всего? Конечно же, автомобили и бытовая техника. Также в СССР дефицитной была электроника и книжная продукция.
5. Роль плановой экономики
Для устранения дефицита необходима рыночная конкуренция/Фото:superrielt.ru
К выводу о том, что причиной нехватки товаров является неэффективная плановая экономика, пришли многие российские и иностранные исследователи. По их мнению, дефицит – это явление, которое характерно всем социалистическим странам, развивающимся в плановой экономике. Использование последней неэффективно, поскольку приводит к неправильному распределению ресурсов в обществе.
В той же экономике, в которой изменения объемов производства или цен на товары и услуги осуществляются решением предпринимателей, соблюдается необходимый баланс спроса и предложения. Сколько будет стоить тот или иной товар, зависит здесь от того, насколько сильна конкуренция в торговле данной продукцией. Продавцы и предприниматели самостоятельно проводят анализ рыночных цен, таким образом практически сразу устраняя проблему возможного дефицита или, напротив, излишков продукции. Кроме того, чем больше конкуренция, тем сильнее стимул предпринимателей к улучшению качества товаров, а также в рекламной «раскрутке» последних.
Конкуренция является для предпринимателей стимулом к расширению ассортимента и повышению качества продукции/Фото:zondnews.ru
Осуществление плановой экономики предполагает определение объемов производства товаров не предпринимателями и потребителями, а властью. Последняя не способна к мгновенному анализу спроса и предложения. Поэтому многие решения в рамках плановой экономики могут быть либо уже неактуальными, либо изначально принятыми неверно. И те, и другие будут в результате неэффективны. Более того, там, где отсутствует рыночная конкуренция, производителю просто неинтересно повышать качество товара. Также отпадает надобность в рекламе продукции. Производитель понимает, что товар будет распродан невзирая на качество, поскольку у покупателя нет другого выбора в магазине.
