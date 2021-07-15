Звезды популярной рекламы 1990-х тогда и сейчас: как сложилась карьера актеров

В конце ХХ в., когда реклама на отечественном телевидении только появилась, многие герои рекламных роликов становились настоящими звездами, эти сюжеты и слоганы до сих пор многие помнят и знают наизусть. Но почти никто не догадывается о том, что в рекламе 1990-х гг. снимались тогда еще никому не известные актеры, которых сейчас знает вся страна. Узнать теперешних супергероев и главных мачо экрана в этих чудаковатых образах сейчас очень сложно, но это лишний раз говорит о многогранности их таланта.







Александр Лойе







Андрей Чернышов



«Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?» – эту фразу из рекламы пива наверняка вспомнят многие. Но вряд ли кто-то скажет, что в ней снимался Андрей Чернышов. На тот момент он был выпускником Щепкинского училища, начинающим актером Ленкома. Однажды ему позвонили и предложили сняться в рекламном ролике. Актер долго думал над тем, как лучше изобразить удивление: «Я и падал от удивления, и ползал, и чего только не делал. А потом сам предложил режиссеру: «Давайте я девушку просто обрызгаю пивом?!» Решили так и сделать, но Наташу, мою напарницу, не предупредили. После съемок я долго перед ней извинялся, даже на колени вставал», – вспоминает Чернышов.







Популярность пришла к нему не сразу: в течение 9 лет он играл в Ленкоме, но ему доставались в основном эпизодические роли.

Потом он оставил театр и ушел в кино. Сегодня Андрей Чернышов – один из самых востребованных актеров, который снимается в фильмах и сериалах, эксплуатируя образ брутального мачо. Он участвует и в телепроектах – например, в «Ледниковом периоде».Максим Аверин в рекламе 1990-х гг.Юный артист Саша Лойе играл не только в рекламе: его огненно-рыжая шевелюра часто мелькала в выпусках тележурнала «Ералаш», он уже снимался в кино. Серия рекламных роликов газировки «Херши Кола» запомнилась в первую очередь благодаря образу хулигана Вовы Сидорова, блестяще воплощенному Лойе. Его карьера и дальше складывалась успешно. Будучи студентом театрального училища, он снялся в сериале «Next», затем попробовал свои силы в режиссуре. Он и сейчас продолжает сниматься в кино, причем никогда не делает этого ради гонораров – поэтому, по его словам, ему никогда не стыдно за свои работы.Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин в 1990-х не мог похвастаться такой популярностью, как сейчас. Тогда он был студентом Щукинского училища, снимался в рекламе печенья и мало напоминал того героя-любовника , амплуа которого часто использует в современных фильмах.Максим АверинМаксим Аверин в рекламе 1990-х гг.Андрей Чадов сегодня – один из самых популярных и востребованных молодых актеров. После окончания школы он какое-то время работал преподавателем танцев, но потом все же решил поступать в Щукинское училище. Там он проучился около года, а затем перевелся в Высшее театральное училище им. Щепкина, где посещал занятия вместе со своим братом Алексеем. После этого их кинокарьера стремительно пошла вверх. А в рекламном ролике шоколадного батончика «Финт» сейчас сложно узнать не только Андрея Чадова , но и других актеров – Вячеслава Манучарова и Марию Шалаеву.Андрей ЧадовПосле выхода на экраны сериалов «Таксистка» и «Сваты» Людмила Артемьева наконец стала по-настоящему знаменитой. А до этого долгие годы актриса, игравшая на сцене Ленкома, была известна лишь заядлым театралам. Как ни странно, но узнавать ее стали только после съемок в рекламных роликах майонеза «Моя семья» и леденцов «Рондо». В 2000 г. Людмиле Артемьевой вручили приз за лучший рекламный образ, а слоган «Свежее дыхание облегчает понимание» стал одним из самых запоминающихся . Людмила АртемьеваВ рекламе снимались не только начинающие актеры, но и звезды с именем. В начале 1990-х гг. компания «Данон» продвигала в России французский бренд детского питания «Bledina», широко известный в Европе. Но вот с российским рынком возникли проблемы – название бренда вызывало совсем не те ассоциации. Русские менеджеры предупреждали зарубежное руководство о том, что это название вызывает у местного населения неадекватную реакцию, но французы настояли на его продвижении. Тогда актер, режиссер и телеведущий Игорь Угольников вместе с Николаем Фоменко создали пародийный ролик, в котором слоган «Bledin’ой вскормлен весь мир» только усиливал ненужные ассоциации. А бренд так и не стал популярным в России.Николай Фоменко и Игорь Угольников – звезды пародийной рекламыЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)