Схема подкормки рассады, которая дает отличные результаты

Желая вырастить здоровую и коренастую рассаду, многие садоводы допускают серьезные ошибки: они тратят слишком много денег на препараты для подкормки и укрепления сеянцев, а также не придерживаются правильной схемы введения удобрений.

На самом деле, подарить рассаде все необходимые для активного развития питательные вещества можно, используя всего три самых бюджетных препарата.







Первую подкормку рассады лучше всего совмещать с пикировкой, либо когда у сеянцев сформируется два-три настоящих листа. Вносить подкормку раньше абсолютно не имеет смысла, так как природа заложила в семя питание, которое необходимо для развития зародышевого корешка, подсемядольного колена, двух семядольных листьев и первого настоящего листочка.







Во время первой пикировки важно внести в почву такие вещества как фосфор и калий. Эти вещества помогут активному развитию крепкой и здоровой корневой системы, а также повысят иммунитет растений. Для первой подкормки идеально подойдет удобрение монокалий фасфат, 10 грамм которого разводится в 10 литрах воды.







При пикировке в новый субстрат рекомендуется внести эффективный биопрепарат триходерму, который способствует активному корнеобразованию и защищает сеянцы от болезней.







Для второй подкормки рассады следует выбирать препараты с азотом, например аммиачную селитру. Подкормка готовится из расчета 10 грамм удобрения на 10 литров воды.







Если вы заметили, что корневая система рассады развивается недостаточно хорошо, то для второй подкормки используйте удобрение, состоящие из 5 грамм монокалий фосфата и 5 грамм аммиачной силитры, разведенных в 10 литрах воды.







Для третьей и четвертой подкормки также понадобятся удобрения, содержащие калий, фосфор и азот. Но на этом этапе растениям также необходим магний, который можно вносить в форме сульфата магния. Идеальная подкормка на этом этапе будет состоять из 5 грамм монокалий фосфата, 5 грамм аммиачной силитры и 5 грамм сульфата магния, растворенных в 10 литрах воды.







Рассаду рекомендуется подкармливать 1 раз в 10 дней в утренние часы. В более частом внесении удобрений нет необходимости.

Правила подкормки рассады представлены в видео:



