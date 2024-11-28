Первая бомбардировка Москвы: чем закончилось 21 июля 1941 года

В первые две ночи бомбардировок немцы потеряли 37 самолетов. В те страшные для столицы дни свою лепту в победу внесло множество героев, как впоследствии знаменитых на весь Союз, так и безымянных. Одним из них стал летчик Виктор Талалихин, использовавший прием на грани дерзости и безумия. Расстреляв все боеприпасы и получив ранение в руку, он пошел на таран немецкого бомбардировщика. Конечно, таран применяли многие герои войны, однако Талалихин стал первым, кто рискнул пойти на столкновение в ночное время суток. Благодаря слаженным действием зенитчиков и «сталинских соколов» из семи тысяч вражеских бомбардировщиков непосредственно к столице удалось прорваться 229 самолетам.

Конечно, масштаб налетов на Москву значительно уступал бомбардировкам Сталинграда и Дрездена. И все же город нес значительные потери. За один июль на столицу упало 104 тонны фугасных бомб. Около 2 тысяч защитников города погибли в ходе вражеских налетов, более 6 тысяч человек получили серьезные ранения. Город потерял множество жилых домов, школ, больниц. 23 июля бомба частично повредила один из тоннелей метро, неглубоко залегавший под землей. Также пострадала эстакада метромоста, а разрыв у входа в подземку на Арбатской площади убил около 60 человек. Следы осколков хранит и памятник Тимирязеву на Тверском бульваре.

И все же, почему немцы не продолжили разрушение Москвы с воздуха? Ответ прост: зимой 1942 года советские войска начали контрнаступление под Москвой, которое закончилось отступлением немецкой армии на некоторых участках фронта на 250 км. Грубо говоря, когда план "Барбаросса" начал стремительно рушиться, немецкому командованию стало уже не до налетов на Москву.

По мере того как Красная Армия освобождала один район за другим, приоритетность уничтожения советской столицы значительно снизилась. Зима 1941-1942 годов также была важным фактором. Наступление холодов не только затруднило продвижение пехоты и танков, но и повлияло на регулярность воздушных налетов. Иногда из-за сильных снегопадов можно было использовать только одну взлетно-посадочную полосу. Сыграло свою роль и то, что для противовоздушной обороны Москвы было решено привлечь истребители с других фронтов, в частности из Ленинграда. Советское командование сознательно пошло на этот шаг, лишив другие театры военных действий поддержки с воздуха. Все прекрасно понимали, что исход войны во многом решится под Москвой.