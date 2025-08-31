«Красные», «Белые», «Зеленые»: почему сторонам в Гражданской войне дали такие названия

Русская Революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война – это те события в истории родного и некогда общего Отечества, что продолжают делить людей на «наших» и не «наших» до сих пор. Ни одна другая страница в широком смысле русской истории не проводит такой водораздел между гражданами бывшего СССР как эта.
Корни понятий уходят в XVIII век. |Фото: quizizz.com.
«Они дрались в сером свете сентябрьского утра на берегах реки, родной для каждого русского, за одну и ту же Россию, счастье и славу которой понимали по-разному.» – из романа «Красные и Белые», Алдан-Семенов Андрей Игнатьевич, 1970 год.
Стоит сразу отметить, что многие понятия, термины и названия, использовавшиеся в событиях Русской революции и Гражданской войны в России, имеют давний генезис и уходят своими корнями аж XVIII век. Причем многие термины той неспокойной эпохи отнюдь не русского происхождения. Значительная часть понятий перекочевала из Франции, где в 1789 году вспыхнула продлившаяся 10 лет Великая Французская революция и гражданская война по итогам которой была провозглашена Первая республика и ликвидирована абсолютная монархия. Французская революция стала важным событием в истории Европы придав импульс для революционного движения и борьбы с феодализмом ради установления капитализма, как более прогрессивной формы общественно-экономических отношений: Испанская революция 1820, Восстание декабристов в России 1825, Немецкая революция 1848, Парижская коммуна 1871 года и т.
В Европе XIX век стал веком революций. |Фото: ru.wikipedia.org.
Именно Франция подарила миру значительную часть «революционных» понятий, таких, как например, разделение политических сил на «правые» и «левые». К «правым» сегодня принято относить либералов, националистов, фашистов. К «левым» - социал-демократов, коммунистов, анархистов. Хотя изначально в самой Франции к «правым» относили сторонников конституционной монархии, а к «левым» сторонников республики, поборников радикальных преобразований в обществе. В дальнейшем начатое Францией революционное движение в Европе породило европейскую и русскую социал-демократию. Почему все это важно? Потому что с событиями конца XVIII века напрямую связана история названий и символов участников Русской Революции и Гражданской войны.
Почему большевиков называли «Красными»?
Красная роза и красный флаг - символ мировой социал-демократии. |Фото: hramada.org.
Большевики были выходцами из среды русской социал-демократии. К 1917 году, а также на ранних этапах гражданской войны большевики как губка впитали в себя наиболее «левых» представителей других народных партий, появившихся в Российской Империи. За редким исключением все они были так или иначе представителями все той же социал-демократии. Одним из главных символов этого политического течения был и остается красный цвет.
Монархия пала до большевиков. |Фото: menswork.ru.
Сегодня официальный символ социал-демократии – это красная роза, сжатая в кулаке рабочего человека. Красная роза символизирует ту кровь, которую простой народ проливал в многочисленных бунтах, мятежах, восстаниях и революциях против своих угнетателей: рабовладельцев, феодалов, капиталистов. Именно поэтому знамя социал-демократии, а вместе с тем, и большевиков, и коммунистического движения в целом имеет все тот же красный цвет.
Почему противников большевиков называли «Белыми»?
Белый цвет - цвет монархии. |Фото: laifhak.ru.
Белое движение в России было отнюдь не монолитной силой. В него входили монархисты, сторонники конституционной монархии и республиканцы самого разного толка. Сами себя «белые» таковыми не называли. Во всяком случае на начальном этапе Гражданской войны. Скорее всего первоначально понятие было придумано большевиками для обозначения всей массы «контрреволюционного элемента». Есть так же версия о том, что в последствии термин «Белая гвардия» закрепился как антипод понятию «Красная гвардия» - воинским формированиям большевиков, появившихся с началом войны.
Начали рыцарями - кончили бандитами. |Фото: livejournal.com.
Само по себе понятие «белые» по отношению к защитникам старого порядка и врагам революции впервые было придумано не в России. «Белыми» называли солдат французского короля, которые сражались против революционеров в XVIII веке. Название появилось из-за геральдических цветов монаршего дома Франции: белое полотнище с золотыми лилиями. Так как большевики активно изучали опыт Великой Французской революции, они активно заимствовали для своей пропаганды понятий из ее истории. Есть так же ненулевая вероятность того, что проведению аналогии и закреплению названия в обиходе способствовало выступление студентов-белоленточников в Москве против большевистского переворота в октябре 1917.
Ладно, а кто тогда такие «Зеленые»?
Один из вариантов флага зеленого движения. |Фото: Twitter.
Всякая прочая «сволочь», которая ездила на тачанках и пила горилку! Шутка, конечно. Среди «зеленых» было много достойных людей со своими убеждениями и собственным виденьем будущего некогда общего Отечества. Конечно, не стоит излишне романтизировать и важно всегда помнить, что руки по локоть в грязь и кровь в ходе гражданской войны умудрились засадить все стороны конфликта. Само собой, ярчайшим и наиболее достойным представителем зеленого движения является украинских анархист и русский революционер Нестор Иванович Махно или просто (укр.) «Батько Махно».
Батька Махно. ¦Фото: app.russian7.ru.
Собственно, с названием «Зеленоармейцы» все предельно просто. Свое прозвище они получили из-за того, что в большей массе своей использовали флаги с зеленым цветом (хотя были и исключения). Сами себя «зелеными» они так же не называли. Монолитной силой не являлись. Чаще всего «зеленые» были просто крестьянами-бунтовщиками, которые одинаково не признавали ни «белых» с их старыми порядками, ни «красных» с их не всегда понятными простому люду новыми порядками. В конечном итоге, часть «зеленых» была разгромлена, часть примкнула к «красным».
