Зачем на свином окороке древнеримский позолоченный хронометр, и Как работало это устройство

Уникальные мелочевки

Египетские пирамиды Гизы являются, пожалуй, самым узнаваемым археологическим памятником истории в мире.

Артефакты храма Хиранкополис. Древнее Царство Египта. / Источник: drevniy-egipet.ru

Находка в Геркулануме

Движение облака вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году н. э.

Портативные солнечные часы

Варианты реконструкции часов из Геркуланума. Изображение из научной работы Gianni Ferrari. / Источник: twitter.com

3D-принтер воскресил гаджет

Первый рисунок артефакта в каталоге «Древности Геркуланума», 1762 год. / Источник: rua.gr

Портативные солнечные часы из Геркуланума были сделаны в форме свиного окорока.

Почему в форме окорока?

Солнечный хронометр из Геркуланума, его современная модель, созданная на 3D-принтере, и настоящий свиной окорок.

Античный философ Эпикур Самосский и его знаменитая цитата. / Источник: youtube.com