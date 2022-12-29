Зачем на свином окороке древнеримский позолоченный хронометр, и Как работало это устройство

Некоторые современные измерительные приборы, или как сейчас принято называть их «девайсы» и «гаджеты», на самом деле не являются изобретением последних столетий. Многие из них были придуманы еще в древней античности, а после усовершенствованы или же заново «переизобретены». Кстати, иногда доисторические гаджеты имеют весьма необычную форму или компоновку. Настолько своеобразную, что ученые подолгу ломают голову над их истинным предназначением.
Уникальные мелочевки
Популярность археологических памятников среди большинства туристов и людей, которые хоть немного интересуются историей человеческой цивилизации, зачастую напрямую зависит от их размеров. Согласитесь, мало кто из живущих ныне на планете не слышал или не видел хотя бы на картинках те же египетские пирамиды, или же легендарные Помпеи, в свое время погребенные под толстым слоем пепла, изверженного вулканом Везувий.
Египетские пирамиды Гизы являются, пожалуй, самым узнаваемым археологическим памятником истории в мире.
Естественно, размеры имеют определенное значение. Однако в случае с археологией они не всегда являются основным фактором в оценке научной ценности находки. Мы сейчас могли бы лишь догадываться о многом из прошлого той же самой пирамиды Хеопса, если бы кроме этого мегалитического сооружения археологи не изучили сотни мелких предметов, найденных в гробнице: посуду, статуэтки или украшения.
Артефакты храма Хиранкополис. Древнее Царство Египта. / Источник: drevniy-egipet.ru
Довольно часто мелкие вещи или детали, обнаруженные на раскопках, изначально классифицируются как обыкновенные «безделушки». И лишь тщательное глубокое изучение этих мелочевок открывает настоящее их предназначение, производя тем самым если не сенсацию, то уж точно удивляя научное сообщество.
Находка в Геркулануме
В 79 году нашей эры произошло одно из самых известных в истории человечества вулканических извержений: на Апеннинском полуострове проснулся вулкан Везувий. Перегретые пирокластические потоки менее чем за час уничтожили не успевших убежать от стихии жителей сразу двух римских городов: Геркуланума и Помпей. Последним аккордом трагедии стал вулканический пепел, который более чем на полтора тысячелетия похоронил все под своим толстым слоем.
Движение облака вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году н. э.
Лишь во второй половине XVIII века археологи приступили к раскопкам этих погибших городов. Вместе с зданиями, улицами и тем, что осталось от жителей, ученые стали находить множество мелких вещей, которые тоже представляли определенную научную ценность. Это были предметы посуды, бижутерия, драгоценности и др. Среди подобных мелочевок, которые ученые начали откапывать в Геркулануме, им попалась небольшая неприметная на первый взгляд бронзовая фигурка, покрытая золотом.
После того как находку тщательно очистили от вулканического пепла, стало очевидно, что это кулон. Подобные украшения, носимые на шее, были весьма популярны в Римской империи. Однако необычной была сама форма кулона: он представлял из себя миниатюрный свиной окорок, на котором была прочерчена сетка из тонких горизонтальных и вертикальных линий. И лишь более тщательное изучение находки в конце XIX века позволило ученым понять: перед ними настоящая сенсация.
Портативные солнечные часы
Под сеткой из тонких линий исследователи обнаружили мелкие буквы. Именно эти обозначения помогли ученым прийти к абсолютно единогласному заключению: кулон является ничем иным, как древними портативными солнечными часами. Собственно, линии, нанесенные на поверхности хронометра, можно назвать своеобразным «табло» или «циферблатом».
Варианты реконструкции часов из Геркуланума. Изображение из научной работы Gianni Ferrari. / Источник: twitter.com
Чтобы определить, который час, пользователю такого гаджета необходимо было всего лишь знать, какой в настоящее время месяц года. «Месячный градиент» был обозначен вертикальными линиями на кулоне. Горизонтальные же линии обозначали непосредственно часы после восхода солнца и до его заката. Портативному солнечному хронометру не хватало единственной детали – вертикального гномона, который и должен был отбрасывать тень.
3D-принтер воскресил гаджет
Найдены были солнечные часы в форме окорока в 1755 году, а через 7 лет – в 1762-м – находку занесли в каталог «Древности Геркуланума». Несмотря на то что ученые еще в XIX веке установили предназначение этого гаджета, проверить «механизм» в действии никто не попытался до 2017 года. «Воскресить» солнечный хронометр при помощи 3D-принтера смог Кристофер Парслоу – эксперт по римской археологии.
Первый рисунок артефакта в каталоге «Древности Геркуланума», 1762 год. / Источник: rua.gr
Ученый сделал трехмерную модель кулона-окорока и перенес ее в специализированную компьютерную программу. Уже в самом софте Парслоу дорисовал недостающую солнечному хронометру деталь – гномон. При этом чтобы выдержать стиль гаджета, археолог изобразил его в форме хвоста свиньи. Далее данные перенесли в программу, затем солнечные часы были воспроизведены на 3D-принтере.
Когда хронометр был готов, ученый приступил к его тестированию. Для этого Парслоу, выйдя на улицу, подвесил гаджет за петлю в верхней его части при помощи веревки таким образом, что солнечные лучи падали на левую сторону часов. При этом тень, которую создавал хвост-гномон, попадала как раз на сетку из линий.
Портативные солнечные часы из Геркуланума были сделаны в форме свиного окорока.
Испытания показали, что портативный солнечный хронометр, которым пользовался в конце I века житель Геркуланума, вряд ли можно было назвать удобным и полностью практичным. Во время сильного ветра даже сделанный из бронзы кулон весьма ощутимо раскачивался бы. Это приводило к тому, что неточность в измерении времени таким гаджетом могла составлять 20-30 минут. Однако, видимо, древним римлянам с их размеренной жизнью спешить особо было некуда, если они использовали хронометр с погрешностью «полчаса туда – полчаса сюда».
Почему в форме окорока?
Несмотря на то что ученые не только разгадали предназначение кулона, но даже смогли полностью воссоздать древние портативные солнечные часы, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос: почему же хронометр сделали в форме свиного окорока? Маловероятно, что хозяин подобного гаджета был мясником. Более правдоподобным выглядит другое предположение: владелец солнечных часов имел отношение к эпикурейцам.
Солнечный хронометр из Геркуланума, его современная модель, созданная на 3D-принтере, и настоящий свиной окорок.
В античном мире эпикурейцами называли приверженцев одноименного философского учения, в котором одним из высших благ бытия считается наслаждение человека своей жизнью. Все дело в том, что идейные их оппоненты – стоики (которые осуждали стремление и поиск человеком удовольствий), дразнили эпикурейцев свиньями. Похоже, что последних это мало волновало, так как они нередко и сами себя называли «поросятами из стада Эпикура».
Античный философ Эпикур Самосский и его знаменитая цитата. / Источник: youtube.com
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