Что такое синдром Туретта

В конце 19 века французский врач Жиль де ла Туретт составил отчет о 9 своих пациентах, страдающих странной и не поддающейся лечению болезнью. Все больные жаловались на неконтролируемую ими нецензурную брань, выкрикивания непроизвольных слов и звуков, а некоторые из них страдали и весьма специфическими тиками., хлопали руками или ударялись головой о находящиеся рядом поверхности. Что же такое синдром Туретта? Это болезнь или одержимость?
Несмотря на то, что свое собственное название синдром получил лишь в 19 веке, впервые описание болезни появилось в далеком 1486 году, когда в книге “Молот ведьм” описывался священник с моторными и вокальными тиками. Современные психотерапевты описывают синдром Туретта как состояние, которое характеризуется теми или иными непроизвольными действиями со стороны пациента. Так, первые признаки наличия заболевания могут проявиться еще в самом раннем детстве, когда ребенок абсолютно неожиданно для родителей начинает выкрикивать бранные слова, кричать, шипеть или цокать языком, оставаясь при этом внешне и умственно здоровым. Согласно современной терминологии, синдром Туретта относится к нервно-психическим заболеваниям, которым страдает приблизительно 10 детей из 1000. Причины необычной болезни еще не выяснены, однако существует несколько гипотез, предугадывающих наличие заболевания у того или иного члена семьи.
Почему возникает синдром Туретта?
Существует несколько гипотез, почему же может происходить развитие синдрома Туретта. Так, одной из основных причин рассматривается генетический фактор.стали стрептококковые бактерии. Во втором случае, врачи имеют дело с патологией работы головного мозга, вызванной нарушением обмена веществ или воздействием психотропных препаратов.
Можно ли вылечить синдром Туретта?
Несмотря на то, что полностью вылечить синдром Туретта нельзя, существуют специальные психотерапевтические практики, направленные на купирование симптомов заболевания Исследователи считают, что перед началом приступа у больного возникают сильное напряжение и стресс, не имеющие внешней причины. Перед проявлением тика у пациента часто появляется желание откашляться, убрать соринку из глаза или сделать какое-либо непроизвольное движение, которое помогает устранить внутреннее напряжение. Несмотря на то, что заболевание в настоящее время нельзя излечить полностью, в психотерапии существуют специальные практики, позволяющие снизить количество и интенсивность приступов, а также распознать момент их наступления. Кроме того, в настоящее время именно синдром Туретта начинает входить в мировой кинематограф, привлекая к себе внимание из-за своей необычности. Исследователи считают, что носителями этого заболевания могли быть даже Моцарт и поэт эпохи Просвещения Сэмюэл Джонсон.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии