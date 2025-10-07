Что такое синдром Туретта

В конце 19 века французский врач Жиль де ла Туретт составил отчет о 9 своих пациентах, страдающих странной и не поддающейся лечению болезнью. Все больные жаловались на неконтролируемую ими нецензурную брань, выкрикивания непроизвольных слов и звуков, а некоторые из них страдали и весьма специфическими тиками.

Почему возникает синдром Туретта?

Можно ли вылечить синдром Туретта?