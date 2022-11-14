У кого СССР украл бобинники: Как появились легендарные магнитофоны и в чём секрет их популярности

Сегодня, в век цифровых технологий, мало кто вспоминает о катушечных магнитофонах, которые в Советском Союзе называли бобинниками. Тем не менее, в своё время эти аппараты пользовались огромной популярностью и были дефицитом. Современная молодёжь воспринимает их как пережиток прошлого, и только коллекционеры и любители ретро готовы отдать немалые деньги за старый катушечный магнитофон. Читайте в материале самые любопытные факты о бобинниках, которые выпускались в советское время.
Монстр Киевского радиозавода весом более 24 кг в деревянном ящике
«Днiпро-11» выпускался в деревянном корпусе и имел немалый вес. /Фото: rw6ase.narod.ru
Киевский радиозавод выпускал сетевой катушечный магнитофон «Днiпро-11». Этот аппарат внешне сильно отличался от других моделей, так как как имел немалый вес — целых 24 килограмма. Поставлялся магнитофон в футляре, выполненном из натуральной древесины и покрытом лаком. Материал был стилизован под дорогое дерево. В шестидесятые годы, когда появился «Днiпро-11», такой стильный прибор был редкостью. Эксклюзивной магнитофон ставили на самое видное место в квартире, считая его украшением интерьера и предметом роскоши. Конечно, тяжёлый аппарат никто не собирался транспортировать, это был сугубо стационарный бобинник. Однако его возможности и характеристики были весьма неплохими.
«Маяк» с пультом дистанционного управления
Знаменитый «Маяк-001» был оснащен пультом дистанционного управления.
Самая известная модель советского катушечного магнитофона также производилась в Киеве. Это был знаменитый «Маяк-001». И хотя датой его рождения считается 1973 год, магнитофон (как это ни покажется удивительным сегодня) уже тогда был оснащён путем дистанционного управления, позволяющим регулировать все режимы работы. Также имелся счётчик метража магнитофонной ленты. Аппарат работал на двух скоростях — 9, 53 сантиметра в секунду и 19,05 сантиметров в секунду. Возможности магнитофона были достаточно широки. На нём можно было записывать и проигрывать монофонические и стереофонические записи, а также накладывать запись поверх уже существующей. Весил бобинник около двадцати килограммов. Это был дефицитный товар (как, впрочем, и многие другие), за которым всегда выстраивались очереди, и который стремились достать «по блату».
«Илеть» стоимостью 1000 рублей о котором мечтали все меломаны и мощная «Электроника», с контролем магнитной ленты
Среди различных моделей бобинников выделялись «Илеть» и «Электроника ТА 01-003».
Одним из самых передовых предприятий по производству бобинных магнитофонов был Волжский электромеханический завод. На нём была изготовлена знаменитая модель «Илеть». Этот катушечный магнитофон вызывал восторг среди тех, кто любил музыку. Он имел очень широкий функционал, качественную систему шумоподавления, усилитель мощности. К тому же управлять им можно было при помощи пульта дистанционного управления. Но что больше всего привлекало покупателей — дополнительные колонки! Это было редкое явление в советское время. Конечно, и цена была немалая: более тысячи рублей. Тем не менее, приобрести «Илеть» желали очень многие. Качество ценилось и будет цениться во все времена.
В 1979 году на Фрязинском заводе «Рений» приступили к выпуску бобинного магнитофона «Электроника ТА 01-003». Эта модель имела три двигателя, а его лентопротяжный механизм отличался высоким качеством. Также меломанов привлекала система автоуправления двигателем прямого привода. Но что очень важно, в этом катушечнике имелись такие важнейшие системы, как устройство электронного торможения и система для стабилизации натяжения магнитной ленты. Также как и предыдущие модели, «Электроника» оснащалась пультом дистанционного управления. Для качественного прослушивания была предназначена встроенная система шумоподавления. На магнитофоне можно было запустить и прослушать запись как вперёд, так и назад. Можно было выбрать ускоренную перемотку магнитофонной ленты, причём направление могло быть любым. Имелся индикатор, показывающий уровни записи и воспроизведения. С начала восьмидесятых годов электроника выпускалась на Кировском электромашиностроительном объединении имени Лепсе.
Кто первым сделал бобинный магнитофон – изобретение Курта Штилле
Первый катушечный магнитофон был изобретен Куртом Штилле. /Фото: headphonesbest.ru
Как бы не хотелось написать, чтобы бобинный магнитофон был изобретён в Советском Союзе, это не так. Автором такого аппарата был Курт Штилле, который представил первую модель бобинника в 1925 году. Правда, вместо ленты изначально в нём применялась тонкая проволока и даже бумага, а уже в дальнейшем стали использовать полимерную плёнку. Катушечные магнитофоны для широкого использования стали делать в Германии, и лидером выступали компании фирмы AEG и BASF. В тридцатые годы Германия держала лидерство по производству магнитофонной техники.
После того как закончилась Вторая мировая война, технология изготовления магнитофонов и непосредственно магнитофонной ленты была «одолжена» победивший советской стороной. Настала пора внедрения бобинных магнитофонов в производство. В конце семидесятых годов в Советском Союзе появились так называемые кассетники, то есть кассетные магнитофоны. Они были проще, гораздо практичнее и доступнее по цене, чем катушечники. Однако не стоит отрицать, что качество звука, которое которая предлагали бобинники, гораздо выше. Сегодня такие модели можно купить с рук на различных торговых площадках, и коллекционеры охотно делают это. Качество, которое предлагалось подобными аппаратами, превзойти очень сложно. Конечно, речь идет о профессиональных записях.
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