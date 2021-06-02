5 ингредиентов, которые не надо добавлять в тесто для блинов, чтобы муж не отказался их есть

Многие хозяйки привыкли готовить блины по привычным рецептам, которыми с ними поделились еще мамы или бабушки. Однако далеко не всегда тесто с указанными ингредиентами получается таким, как надо. Novate.ru рассказывает, какие компоненты не стоит добавлять в блины, чтобы они не подгорали и отлично снимались со сковороды.
1. Сода
Переизбыток соды делает блины жесткими. / Фото: sadvokrug.ru
Некоторые хозяйки кладут соду в тесто для блинчиков в надежде, что она поможет избавить их от «резиновой» текстуры, сделает ажурными. Это действительно происходит, но только если вы не переборщили с содой. В противном случае готовая выпечка выходит слишком жесткой, сухой, ломкой. Особенно плохим получается результат, если для приготовления блинов используется свежее молоко, а сода ничем не гасится. В этой ситуации эффект разрыхления не достигается, а привкус соды хорошо ощущается в блинах.
Если же убрать соду из списка ингредиентов, блинчики сразу получатся мягкими. Не получается так, как вы задумали? Попробуйте положить разрыхлитель. Его нужно взять в том же количестве, в котором вы обычно добавляете соду.
2. Сахар
Из-за большого количества сахара, блины подгорают. / Фото: moyaokruga.ru
Большое количество сахара в тесте приводит к тому, что блинчики сильно зарумяниваются или подгорают, так как в их составе слишком много глюкозы. Старайтесь ограничивать количество этого ингредиента, а лучше вообще не кладите его в тесто, чтобы румянец получился легким, золотистым. Сладкими блины можно сделать при помощи меда, топинга, варенья, которыми вы польете их при подаче. Также можно приготовить блины с творогом, предварительно перетертым с сахаром, – получится вариант для самых требовательных сладкоежек.
Обратите внимание: Блины могут подгорать не только из-за большого количества сахара. К такому же результату приводит жарка на сливочном масле, а не на растительном, присутствие в тесте шоколадной стружки, кусочков фруктов или ягод. Поэтому лучше всего класть ингредиенты после того, как тесто вылито на сковороду, или добавлять уже в готовый десерт.
3. Сливочное масло
Сливочное масло делает блины слишком жирными. / Фото: sokovoz.ru
Здесь все на любителя. Если вы любите жирные блины, можете смело смазывать их сливочным маслом после приготовления. Если же вы хотите, чтобы края выпечки просто не были сухими и десерт дольше оставался мягким, нежным и вкусным, можете воспользоваться помощью картофеля. Разрежьте сырой овощ пополам, пропитайте растительным маслом и смажьте блины. Готовая выпечка получится легкой и нежной.
4. Яйца
Яиц не должно быть слишком много. / Фото: kidsomania.ru
Яйца являются связующим звеном для остальных компонентов в тесте, и если их недостаточно, блины могут рваться на сковороде. В то же время, с ними нельзя перебарщивать, иначе тесто получится слишком плотным, а блины жесткими. Запомните пропорции: на 500 мл молока хватит одного яйца. Кстати, это касается не только блинчиков, но и другой выпечки – в таких случаях больше – значит хуже, а не лучше.
5. Вода
Если использовать только воду, блины будут сухими. / Фото: povar.ru
Если вы замешиваете тесто на воде без добавления молока, кефира, ряженки и других кисломолочных продуктов, готовые блины могут получится сухими и жесткими после остывания. Здесь не поможет даже большое количество сливочного масла. Чтобы блины не теряли мягкость и эластичность, делайте выбор в пользу сыворотки, обычного кислого молоко или других ингредиентов из этой серии.
Еще несколько секретов
Молоко нужно вливать в муку, а не наоборот. / Фото: liveinternet.ru
• Если добавить в тесто дрожжи, блинчики получатся кружевными, ажурными, с маленькими дырочками и удивительным ароматом свежеиспеченного хлеба. Однако их приготовление занимает намного больше времени, чем выпечка классических блинов. После замешивания тесту нужно дать постоять 40-45 минут в теплом месте без сквозняков, и только после того, как оно увеличится в объемах, можно приступать к приготовлению блинов.
• Все ингредиенты для блинов должны быть комнатной температуры, иначе дрожжи не будут работать. Именно поэтому яйца нужно достать из холодильника хотя бы за час до начала приготовления теста, молоко подогреть. Если будете использовать одновременно и молоко, и воду, первого берите 750 мл, а второго – 250 мл.
• Обычно хозяйки добавляют муку в смесь молока и яиц. Но лучше делать наоборот – вводить жидкость маленькими порциями в уже просеянную муку, постоянно помешивая теста. Так у вас никогда не будет комочков.
• Легкое и воздушное тесто получается в том случае, если добавлять минеральную газированную воду или кипяток. Эти ингредиенты также придают готовым блинам ажурности.
• Если добавить немного растительного масла в тесто, можно будет не смазывать сковороду перед обжариванием каждого последующего вина. Вместо растительного можно добавить несколько столовых ложек растопленного сливочного масла.
• Не обязательно жарить сразу все блины. Если тесто останется, перелейте его в пластиковую бутылку и отправьте в холодильник. Там оно может храниться сутки, причем на качестве это никак не отразится. Наоборот, тесто станет упругим и эластичным, и его можно будет выливать на сковороду сразу из бутылки. Отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить время на приготовлении завтрака.
• Чтобы блинчики хорошо снимались, не подгорали и не рвались, важно подобрать качественную сковороду. Самый лучшим вариантом станет чугунная. Она равномерно прогревается и долго держит тепло, чтобы позволяет блинчикам хорошо прожариваться со обеих сторон.
С помощью этих простых советов вы сможете приготовить такие блинчики, от которых членов семьи не оттащишь за уши. Они не будут рваться, пригорать, зарумяниваться, наоборот – получатся тонкими, воздушными, кружевными и невероятно вкусными. Конечно, у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления сказочной выпечки, но если что-то идет не по плану, внимательно пройдитесь по каждому пункту статьи.
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