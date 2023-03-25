10 привычных сегодня слов и фраз, придуманных писателями-фантастами

Неологизмы - это новые слова, фразы или выражения, которые становятся обиходными. Поскольку в русском языке «позаимствованные» слова берутся в основном из английского, рассмотрим, откуда же они возникают в этом языке. Каждый год только в России публикуется до миллиона книг, и во многих встречаются новые слова, которые через некоторое время становятся частью повседневной речи.
1. Ботан — доктор Сьюз
Теодор Сьюз Гайзель, более известный как «доктор Сьюз», часто считается человеком, который изобрел слово «ботаник». Оно впервые появилось в книге 1950 года «Если бы я был директором зоопарка», однако оно не использовалось в том же контексте, что и сегодня. В книге мальчик по имени Джеральд Макгрю посещает зоопарк, но ему не понравились местные животные. Поэтому он заявил, что если был директором зоопарка, то привел бы лучших животных. Nerd (что перевели на русский, как «ботан») и был одним из видов этих животинок.
Когда представители прессы связались с Гайзелем относительно использования слова, придуманного ним, писатель даже не вспомнил, откуда ему в голову пришла эта идея и сказал: «загуглите, там наверняка будет ответ».
Впервые слово использовалось в современном контексте в статье в Newsweek, опубликованной 8 октября 1951 года. Тогда речь шла о сленге, который подростки использовали в Детройте.
2. Кварк - Джеймс Джойс
Джеймс Джойса писал роман «Поминки по Финнегану» в течение 17 лет и опубликовал его в 1939 году, всего за два года до своей смерти. Это одна из самых трудных книг на английском языке. Ее нелинейный сюжет похож на сон, в котором повествование постоянно перескакивает по множеству совершенно разных персонажей.
Несмотря на то, что Джойс не имел никакого отношения к физике частиц, он помог внести вклад в ее лексику. В 1963 году Марри Гелл-Ман искал название для своей теоретической элементарной частицы материи, которая меньше протона или нейтрона. Первоначально Гелл-Манн придумал слово «кворк», но его произношение которого было созвучно со словом «pork» («свинина» на английском), поэтому ученый так и не использовал его.
Месяцы спустя Гелл-Ман прочел «Поминки по Финнегану» и наткнулся в книге на строчку «Три кварка для мистера Марка!» (ее там кричали чайки). Вуаля — название для его новой частицы было готово. Тем более, что в книге говорилось про «три» кварка, а Гелл-Ман считал, что существует как раз 3 разновидности кварков.
3. «Уловка-22» - Джозеф Хеллер
Действие романа «Уловка-22» Джозефа Хеллера происходит во время Второй мировой войны, а рассказывается в нем о пилоте бомбардировщика по имени Джон Йоссариан. Термин «уловка-22» согласно книге - это парадокс, при котором «попытка убежать делает спасение невозможным».
В романе есть несколько примеров «уловки-22», а главный из них связан с вменяемостью пилотов бомбардировщиков. Существует правило, что, если член экипажа «ненормален» или испытывает нервное расстройство, он не имеет права вылетать на миссию. Поэтому все, что нужно, чтобы избежать вылета, это сказать своему командиру, что «слегка не в себе». Однако, если человек осознает, что он сошел с ума, это доказывает, что он не сумасшедший, поэтому его можно отправлять на вылет.
Другой пример «уловки-22» рассказала актриса Мэри Мерфи, которая заявила: «В шоу-бизнесе есть своя уловка-22 — у актера не будет работы, если у его нет агента, но у него не будет агента, если он никогда не работал».
С момента публикации романа в 1961 году этот термин вошел в английский лексикон, чтобы описать следующий парадокс: «будь проклят, если ты сделаешь это, и будь проклят, если ты этого не сделаешь».
4. Yahoo - Джонатан Свифт
Классическая книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» повествует о четырех разных путешествиях. В последнем из них главный герой Лемюэль Гулливер прибыл на остров, населенный гуигнгнмами — расой разумных и говорящих лошадей. Также на острове живут «еху» - неразумные дикие гуманоиды, которые находятся в подчинении у гуигнгнмов.
Слово Yahoo с тех пор прочно обосновалось в английском языке, обозначая «хамского, грубого или глупого человека».
Что касается технологической компании Yahoo!, то ее основатели выбрали подобное название, потому что Yahoo изначально был каталогом других сайтов, организованным в иерархическом формате и слово yahoo по сути является аббревиатурой от «Yet Another Hierarchically Organized Oracle» («еще один иерархически организованный прорицатель»).
5. Утопия - сэр Томас Мор
Книга Томаса Мора «Утопия» была опубликована в 1516 году на латыни и представляет собой рассказ об идеальном государстве. Это социально-политическая сатира, которая поднимает вопросы, возможен ли идеальный мир.
Более того, само название «утопия» образовано благодаря игре слов на древнегреческом языке. Ou-topos означает «нигде» или «несуществующее место», а eu-topos означает «хорошее место». Термин получился настолько актуальным, что быстро стал самостоятельным словом. Также Томас Мор косвенно несет ответственность за создание слова «дистопия». В конце концов, без утопии не существовало бы дистопии.
6. Киберпространство - Уильям Гибсон
Уильям Гибсон является одной из ведущих фигур в жанре киберпанка, и он также придумал термин «киберпространство». В коротком рассказе, опубликованном в 1982 году под названием «Сожжение Хром», он описывает киберпространство как «массовую согласованную галлюцинацию» между компьютерными сетями.
Гибсон расширил идею киберпространства в своей знаменитой книге 1984 года «Нейромант». Там он описывает киберпространство следующим образом: «Это графическое представление данных, абстрагированное от банков данных каждого компьютера для восприятия людьми. Немыслимая сложность. Линии света колеблются в «непространстве» разума, кластеров и созвездий данных. И они мерцают как огни города».
Поэтому, хотя Гибсон не совсем точно предсказал, что такое киберпространство, он был первым человеком, который использовал этот термин для описания сети компьютеров.
7. Мем - Ричард Докинз
Известный биолог-эволюционист Ричард Докинс впервые придумал термин «мем» в своей книге «Эгоистичный ген » в 1976 году. Главная идея книги состоит в том, что гены стремятся к бессмертию, а любые формы жизни (люди в том числе) - это всего лишь сосуды, которые используются для достижения этой цели. Это был один из первых бестселлеров среди научно-популярных книг. В книге Докинз сравнивает гены с единицами культуры, которых называет мемами.
Он писал: «мемы (дискретные единицы знания, сплетни, шутки и т. д.) являются для культуры тем же, чем гены для жизни. Подобно тому, как биологическая эволюция обусловлена выживанием наиболее успешных генов в генофонде, культурная эволюция может быть обусловлена наиболее успешными мемами».
Докинз рассказал, что впервые он познакомился с мемом, когда ему было 7 лет и он жил в школе-интернате. Каждую ночь мальчикам приходилось произносить следующую молитву: «Освети нашу тьму, умоляю Тебя, Господи; и твоей великой милостью защищай нас от всех опасностей этой ночи. Аминь». В то время он, как и остальные мальчики, не понимали значения слов. Позже Докинз осознал, что это была часть культуры, передаваемая из поколения в поколение, что не сильно отличается от генов, передаваемых из поколения в поколение.
8. Фактоид - Норман Мейлер
«Мэрилин: Биография» - известная книга-фотобиография о Мэрилин Монро, которая была написана двухкратным лауреатом Пулитцеровской премии Норманом Мейлером. Книга была невероятно противоречивой, потому что Мейлер предположил, что ФБР и ЦРУ убили Монро из-за ее отношений с президентом Робертом Кеннеди.
Это также первый случай, когда использовалось слово «фактоид». Многие люди считают, что оно обозначает короткий, интересный факт. На самом деле, это нечто похожее на факт, но фактом не являющееся. Грубо говоря, это недостоверное утверждение, которое выдается за правду. Примером может быть «факт», что из космоса можно увидеть Великую Китайскую стену.
9. 229 слов - Уильям Шекспир
Когда дело доходит до изобретения слов, Уильяму Шекспиру часто приписывают введение более 1000 (а иногда и 2000) слов и фраз в английский язык. Однако это преувеличение.
Вся проблема этого утверждения сводится к Оксфордскому словарю английского языка, который считается самым полным каталогом английского языка. При описании каждого термина в нем есть ссылка на самое раннее известное использование этого слова. Когда словарь был опубликован в 1923 году, он был составлен из записей добровольцев. Многие из них искали слова в первую очередь в произведениях Шекспира из-за их популярности и легкодоступности. А на самом деле Шекспир мог спокойно использовать слова, которые встречались в более старых, менее известных текстах, о которых добровольцы, ведущие учет для Оксфордского словаря, не знали. Кроме того, многие из вкладов Шекспира в английский язык были не словами, а фразами типа «не все, что блестит, золото» и «воплощение дьявола».
Однако, Шекспир по-прежнему считается создателем 229 слов, что невероятно впечатляет. К примеру, это «пузырь», «глазное яблоко» и «червоточина».
10. 630 слов - Джон Мильтон
Когда Джон Милтон писал «Потерянный рай» в XVII веке, английский язык был намного более скудным, чем сегодня, и это позволило писателям вволю «оторваться», создавая новые слова. В результате Мильтону приписывают введение 630 разных слов в английский язык.
Многие из них вышли из моды, например, «неприглядный» и «кроваво-красный». Но он также впервые употребил некоторые слова, которые все еще распространены сегодня. Одним из самых известных его неологизмов является слово «пандемониум», которое в его произведении было названием столицы ада. Также Мильтону принадлежат слова «аромат», «космос» и т.д.
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