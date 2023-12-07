Как беспилотник случайно обнаружил затерянную Шумерскую Венецию

Недавно учёные смогли открыть одно из древнейших поселений с помощью беспилотника. Это оказался крупный месопотамский город под названием Лагаш. О культуре этого великого культурного центра древности известно довольно много. Самое интересное, учёные выяснили, что когда-то он состоял из четырёх болотистых островов. Между собой они соединялись водными каналами. Открытие показало, что уже 5 тысяч лет тому назад в этом древнем заболоченном районе на юге современного Ирака, раскинувшимся между легендарными реками Евфрат и Тигр, существовала процветающая шумерская Венеция.
Дроны и другие современные технологии, которые помогают археологам
Кадр с беспилотника.
Археолог-антрополог из Пенсильванского университета по имени Эмили Хаммер решила поучаствовать в проекте с запуском специального дрона. Беспилотник снабдили необходимым оборудованием и специальной программой. Устройство учёных не подвело. Дрон помог им получить бесценную информацию о Лагаше, месопотамском городе, который был ядром одной из самых развитых мировых цивилизаций древности.
Сначала все данные, которые были получены с помощью дрона, были тщательно изучены. После этого ещё в течение почти двух месяцев дрон делал фотографии всей территории вокруг Лагаша. Высококачественные снимки помогли Эмили Хаммер провести исследования и получить данные магнитной градиентометрии.
Город Лагаш на карте.
Проливные дожди, которые шли до этого без конца довольно долгий период времени, помогли дрону. Когда сезон дождей закончился, произошло сильное поглощение солей почвами. Это помогло археологам раскопать множество остатков величественных зданий, высоких городских стен, широких мощёных улиц и водных путей, которые были ранее похоронены под уровнем земли. Потом было проведено множество раскопок на этих некогда заболоченных островах.
Фундамент из сырцового кирпича и зиккурат среди остатков шумерского города-государства Лагаш.
Среди курганов и болот существовала развитая цивилизация
Как говорят историки, Лагаш, вероятно, был основан около 4500-5000 лет тому назад. Сегодня он носит название Телль аль-Хиба. Впервые учёные обнаружили этот город чуть более четырёх десятков лет назад. Тогда археологи выяснили, что заброшено это место было около 3600 лет назад. Антропологи провели все необходимые исследования и выяснили, что некогда Лагаш был возведён на высоких курганах среди болот. Историки говорят, что в те давние времена здесь существовало более трёх десятков небольших островов. У древних строителей великого города было несколько путей развития. Они применили все свои знания, чтобы превратить Лагаш в великий город. Своими усилиями им удалось построить нечто совершенно грандиозное и полностью изменить под свои потребности весь окружающий ландшафт.
Раскопки в Лагаше ещё ведутся.
Последние исследования бросают вызов всем известным до этого времени данным. Традиционно все города Месопотамии учёные считали весьма компактными поселениями, которые располагались в районах с хорошим естественным орошением. До этого и Лагаш считали таковым. Должен был быть и единый культурный центр с монументальным храмовым комплексом. Как выяснилось недавно, Лагаш в корне отличается от всех этих представлений.
Необычное градоустройство
Ранний период развития города Лагаш, датируется примерно 2900–2350 годами до нашей эры. Город имеет довольно плотную архитектурную застройку. Он занимает огромную площадь — около трёх сотен гектаров. Местность вокруг — это сплошные болота. Учёные сделали вывод, что все эти острова среди болот представляли самостоятельные городские центры, связанные между собой водными путями. Фотографии с дронов убеждают в наличии гаваней и водных путей, которые некогда соединяли эти острова в единый центр. Вероятно, люди переправлялись по этим каналам на лодках. Также был выявлены остатки сооружений, весьма похожих на пешеходные мосты.
Люди переправлялись между островами по водным каналам на лодках.
Все эти острова-сектора были частью единого целого, но при этом не имели некого географического или ритуально-религиозного центра. Учёные говорят, что благодаря этому каждый островной посёлок развивался по собственному пути в социальной и экономических сферах. Это весьма напоминает этапы развития Венеции, которая возникла в более поздний исторический период. Доказательствами теории служат два острова, где очень хорошо сохранились ворота и стены, некогда обрамляющие их. Городские улицы очень тщательно выложены, а на площадях были больше печи. Есть свидетельства занятия сельскохозяйственной деятельностью и гончарным делом.
Островные районы города Лагаш развивались каждый по-своему.
Археологи исследовали другие острова, где водные пути и каналы пересекались друг с другом. Это по их мнению говорит о том, что здесь преодладало занятие рыбной ловлей и сбор тростника для строительства зданий. Пока Хаммер и её команда исследовали только три острова. На четвёртом они нашли огромный храм. Пока раскопки ещё идут. Все эти острова были частью каналов дельты, простирающихся к морю, что ещё раз подчеркивает идею о том, что Лагаш когда-то был городом, состоящим из нескольких островов, соединённых между собой водными путями.
Некогда окрестности города Лагаш представляли собой роскошный пейзаж, весьма подобный этому воображаемому изображению древнего Вавилона.
Пик развития и оглушительное падение
Дрон также смог помочь выявить прочие весьма отличные друг от друга сектора на разных болотных островах. Это говорит либо о неком городском планировании, либо о бессистемности. Учёными были найдены следы нескольких волн массовой миграции в период между 4600 и 4350 лет назад. Мигрантами в основном были рабы из соседних городов-государств, пастухи и жители других островов. На пике своего развития город среди болот занимал от четырёх до шести квадратных километров, что соответствует, например, площади такого большого современного города как Чикаго! В период расцвета здесь проживало несколько десятков тысяч человек.
Как и другие великие города древности Лагаш, к сожалению, ожидало падение. В конце концов наступил крах. Шли века, климат менялся, болота высыхали, а уровень воды падал, пока не достиг критического уровня. Несмотря на это близлежащие города сохраняли уровень заселённости ещё около десяти столетий. То, каким образом и когда Лагаш был заброшен, открыло современным историкам настоящее окно в глубокое древнее прошлое. Для учёных это открытие явилось подлинным вызовом всем тем глубоко укоренившимся традиционным представлениям о том, как выглядел некогда этот древнейший и прекраснейший великий город легендарной Месопотамии.
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