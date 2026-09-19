Как починить подошву обуви при помощи соды

Треснула подошва обуви? Не спешите её выбрасывать или нести к сапожнику. Просто возьмите соду и крепко-накрепко почините треснувшую подошву обуви!







Обувь должна быть полностью сухая. Протрите место склеивания жидкостью для снятия лака.







Затем посыпьте соду под лопнувшую подошву, добавьте супер-клей, крепко прижмите.

И сделайте то же самое на стыке лопнувшей подошвы.Такой склейки хватит, чтобы поносить обувь ещё несколько месяцев (но только не в дождь).