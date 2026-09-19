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Как починить подошву обуви при помощи соды

Треснула подошва обуви? Не спешите её выбрасывать или нести к сапожнику. Просто возьмите соду и крепко-накрепко почините треснувшую подошву обуви!

Как починить подошву обуви при помощи соды

Обувь должна быть полностью сухая. Протрите место склеивания жидкостью для снятия лака.

Как починить подошву обуви при помощи соды

Затем посыпьте соду под лопнувшую подошву, добавьте супер-клей, крепко прижмите.



Как починить подошву обуви при помощи соды

И сделайте то же самое на стыке лопнувшей подошвы.

Как починить подошву обуви при помощи соды

Такой склейки хватит, чтобы поносить обувь ещё несколько месяцев (но только не в дождь).

Как починить подошву обуви при помощи соды

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сода
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