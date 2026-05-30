10 синдромов, которые приключатся у твоего мужчины

Если открыть медицинский справочник, можно вычитать много интересного про болезни и синдромы, которые приключаются только с мужчинами. Но про самое главное там не напишут. Про то, что делать, когда у твоего мужчины ЭТО.

Синдром Карлсона

Страшное “это” – один из 10 синдромов, который рано или поздно случится с каждым представителем рода мужского.Pics составил свой медицинский справочник – чтобы тебе было проще его не убить. Ну, заболел человек – с кем не бывает?

Синдром Питера Пена

У любого нормального мужчины есть только два состояния: он в порядке или он при смерти. Причем предсмертная агония может быть вызвана не только попаданием пули калибра 5.45 в жизненно важные органы. Кариозный зуб, головная боль или температура 37.9 – вполне подходящие причины для того, чтобы лечь и начать немедленно умирать. Вот он слабым голосом просит тебя подойти, берет тебя за руку и шепчет самое главное: ты должна быть сильной, он не против, чтобы ты потом еще раз вышла замуж, а моторную лодку он завещает Димону.

Синдром Атоса

Если ты живешь вместе со своим милым, этот синдром тебе хорошо знаком. Неважно, кто из вас двоих предложил разделить друг с другом не только чувства, но и жилплощадь – все равно в этот момент ты заглянула ему в глаза и увидела бездну. Бездну ужаса и отчаяния. Это как же – все, кончилось детство? Это что же – не летать ему больше, как птице? Какой кошмар . Предупреждаем: синдром неизлечим! Если в настоящий момент времени пациент не отсвечивает, то это не выздоровление, а всего лишь ремиссия. Рано или поздно он начнет ходить с друзьями на футбол, или купит себе харлей, или у вас родится сын и в доме появится радиоуправляемый вертолет.Помни: не-из-ле-чи-мо!

Синдром Отелло

Пить – нормально. Пить и впадать в черную меланхолию – тоже нормально. Пить, впадать в меланхолию и скорбно выть о судьбе-злодейке – абсолютно нормально. Ты же сама так делаешь? То-то же. Но если ты видишь, что твой мужчина почернел лицом, хлопает одну за другой и молчит, хотя у него ничего не случилось – звони Димону, Коляну или Василию Петровичу. В общем, кому угодно звони, но найди своему милому собутыльника и жилетку. А сама уходи куда-нибудь. Бывали случаи, когда синдром Атоса приводил к тяжелым увечьям. А некоторых мужчин он и вовсе в могилу свел. Потому что, знаешь ли, не всякая женщина способна спокойно слушать пьяные завывания о том, какая же все-таки сука его бывшая.

Синдром Шарикова

Очень, очень коварная болячка. У некоторых она проходит в легкой форме и исчезает почти бесследно, как ветрянка. А у некоторых этот синдром переходит в хроническую форму, и чем дальше – тем тяжелее обострения. В общем, если он, бешено вращая глазами, вопрошает, молилась ли ты на ночь – будь спокойна. У него внезапная острая форма, это пройдет. Хроническую форму можно распознать по постоянному нытью: ты, по его мнению, слишком часто видишься с подругами, слишком часто не слышишь телефон и вообще – сколько можно задерживаться на работе, чем ты там занимаешься, а? Тут медицина бессильна, увы. Дальше будет хуже.

Синдром Буратино

Несмотря на грозное название, синдром абсолютно безобиден. Нельзя даже сказать, что мужчины им страдают – они им наслаждаются. Проявления болезни очень кратковременны, хотя и регулярны. Ежедневны, можно сказать. Понаблюдай за тем, как твой мужчина смотрится в зеркало. Что – оно? Разглядывает свой пивной мамон, а рожа такая самодовольная, что треснуть хочется? Вот-вот, классика: «Я красавец. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом»

Синдром Кая

Внимание! Очень опасный синдром! Некоторые организмы к нему вполне устойчивы, переносят в легкой форме и зарабатывают пожизненный иммунитет. А некоторые – увы… В общем, если ты видишь, что твой мужчина загорелся какой-то подозрительной идеей – срочно принимай меры.Лучше всего – увези его лечиться на воды. Месяца на три. Потому что если котик и лисичка напели твоему милому про супер-перспективный стартап, благодаря которому вы все озолотитесь, но позже – он всего лишь потеряет время, нервы и деньги. А если они учат его сыроедить, или молиться святому Ктулху, скажем, – он сперва потеряет здоровье, а потом все остальное. Действуй, сестра. Немедленно.

Синдром Нильса

В жизни каждого мужчины обязательно случится ситуация, в которой он должен будет составить из букв О Ж А и П слово «Счастье». И у него, естественно, ничего не выйдет. И тогда он тебе припомнит, что кое-кто обещал и в горе, и в радости. А заодно расскажет, что он всю жизнь положил на то, чтобы семья ни в чем не нуждалась, а ты, неблагодарная, не можешь ему помочь в трудной ситуации. Причем если ты действительно ничем не можешь помочь, синдром проявится особенно ярко. Потерпи. Это надо просто пережить. Прикинуться ветошью и не отсвечивать некоторое время. В конце-концов, он-то каждый месяц терпит твой Сама-Знаешь-Какой синдром.

Синдром Чебурашки

Это страшное состояние никогда не возникает само по себе, а всегда является осложнением синдрома Кая. Твой мужчина вдруг осознает, что всю жизнь прожил неправильно, и теперь хочет начать все сначала и улететь далеко-далеко. Хорошо еще, если с дикими гусями, а не с какой-нибудь расфуфыренной кряквой. Самое обидное – то, что этот синдром крайне редко поражает молодых мужчин. Вот живете вы вместе много лет, у вас дом, у вас дети, вы срослись в одно целое – и вдруг он надевает деревянные башмаки , объявляет, что стал другим человеком и начинает скакать с пером в заднице, норовя свалить вместе с гусями. Ужас. Что делать? А ничего не делать. Это как климакс, только у мальчиков. Неизбежно, неотвратимо и страшно. Зато случается только один раз.