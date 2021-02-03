Декор или неотъемлемый атрибут: зачем на джинсы пришивают этикетку сзади

Каждый, кто хоть раз покупал джинсы, обращал внимание на нашивку, расположенную сзади на поясе, а иногда и кармане. Этот атрибут уже стал неотъемлемой частью столь популярного предмета гардероба. Большинство из нас воспринимает нашивку, как обязательную деталь, элемент декора, не больше. На самом деле, изначально она имела свое практическое предназначение.
Как и когда появилась нашивка
Первые нашивки изготавливались исключительно из кожи / Фото: liveshopping.me
Сегодня все такие нашивки делают из материала «жакрон». Исходя из его названия, так стали называть и саму деталь. Появился материал приблизительно пятьдесят лет назад. Но до этого знаменитые бренды делали ее исключительно из кожи.
Компания Levi's стала первым производителем джинсов с кожаными нашивками на поясе / Фото: pinterest.ru
Первым производителем джинсов с кожаными нашивками на поясе стала компания Levi's. Присутствовали они на всех изделиях данного производителя. В настоящее время ничего не изменилось, за исключением самого материала.
Сегодня жакроны редко производятся из кожи / Фото: modeintextile.fr
И Levi's, и другие джинсовые компании, как крупные, так и мелкие, продолжают крепить эти нашивки. Но теперь кожа практически не используется.
Что собой представляет жакрон
На нашивках указываются бренд и данные об изделии / Фото: yandex.ua
Данный термин, кроме вида материала, обозначает этикетку на поясе или кармане джинсов сзади. Обычно она изготавливается в форме квадрата или прямоугольника. Материал производится из древесины и переработанной целлюлозы. Как правило, на этих нашивках есть гравировка бренда и другие данные о самом изделии.
Первые жакроны изготавливались исключительно из кожи / Фото: ropedye.com
На смену коже пришли менее дорогостоящие материалы / Фото: pinterest.ru
Изначально жакроны делались только кожаные. Постепенно использование этого натурального материала осталось в прошлом. На смену ему пришли искусственная кожа и синтетические, бумажные материалы. Внешне нашивки мало чем отличаются от своих прототипов и являются хорошей альтернативой им в плане качества.
Зачем нашиваются жакроны
Основная задача жакронов заключалась в защите джинсовых изделий от подделки / Фото: pinterest.ru
В самом начале своего появления, в 1800-х годах, основная практическая задача жакронов заключалась в защите изделий от подделок. Даже в то время эта проблема была знакома крупным компаниям.
Продукция крупных джинсовых производителей умело копировалась и отшивалась мастерами. Покупатели в итоге приобретали менее качественный товар по высокой цене. Знакомая ситуация, не изменившаяся за все эти годы.
Подделать фирменный жакрон было практически нереально / Фото: themoscowtimes.com
Чтобы как-то себя и потребителей перестраховать, бренды использовали небольшую деталь – нашивки из натуральной, достаточно дорогой кожи с тиснением лейбла, названия компании и других данных. Подделать их было сложно. Кроме того, что качественная кожа была дорогой, для штамповки определенных изображений на ней был необходим специальный инструмент. А его приобрести или сделать самостоятельно было практически нереально.
Нашивки на задней части пояса практически не используются для защиты от подделок / Фото: tsn.ua
В наше время жакроны остаются скорее данью традициям, чем защитой от подделок, но основные составляющие в виде надписей и изображений на них остались.
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