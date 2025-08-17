Продукты, которые лучше всего отмывают жир

Если у вас дома есть посудомоечная машина, вы смело можете считать себя счастливым человеком. Все, что вам нужно сделать – загрузить тарелки и кружки в специальный отсек и запустить прибор. Но не всем так повезло.

Сегодня мы расскажем, как отмыть жир и прочие загрязнения вручную, не прилагая особых усилий.

Способ 1: Чай в пакетика

Способ 2: Лук

Способ 3: Сода + уксус

Способ 4: Сода

Способ 5: Горчица

Способ 6: Нашатырный спирт

Способ 7: Перекись водорода

Способ 8: Картофельный крахмал

Способ 9: Лимонный сок

Спойлер: бытовая химия не понадобится.Заварите чайные пакетики и замочите посудуПока мы усердно трем сковороды и кастрюли в попытке очистить их от жирных пятен, теряя счет времени, опытные хозяйки действуют иначе. Они просто складывают грязную посуду в миску, заливают горячей водой, чтобы она полностью все покрыла, и добавляют обычный пакетик черного чая. Да, вы все правильно поняли. Оказывается, в его составе есть дубильные вещества, под воздействием которых жир отстает от дна и стенок посуды и всплывает на поверхность. Все, что вам нужно будет сделать – пройтись по кастрюлям и сковородам, чтобы убрать остатки загрязнений, и хорошо прополоскать посуду чистой водой.Разрежьте лук на половинки и прокипятите в кастрюлеНагар на посуде – частая проблема. Удалять его грубыми щетками и металлическими скребками нельзя – могут остаться царапины, но и обычная губка не справляется с такими сложными загрязнениями. Что делать в это случае? Возьмите несколько головок обычного репчатого лука, разрежьте на половинки, положите в пригоревшую посуду, залейте водой и варите на плите около 30 минут. По истечении времени слейте отвар, достаньте лук и помойте сковороду или кастрюлю обычным способом – от нагара не останется даже следа.На заметку: Чтобы убрать нагар на внешней стороне посуды, прокипятите ее в мыльном растворе. Для этого возьмите большую кастрюлю, добавьте в нее пять литров воды, и по пять столовых ложек стирального порошка и средства для мытья посуды. Поставьте на плиту, дождитесь, пока жидкость закипит, после чего опустите туда грязную посуду. Кипятите около 20 минут – этого будет достаточно, чтобы нагар отошел от стенок.Сода и уксус заменят моющее средствоЭтот тандем отлично себя зарекомендовал для решения многих бытовых задач, и мытье посуды не является исключением. Обратите внимание, что средство подходит для всех изделий, за исключением тех, которые имеют антипригарное покрытие.Итак, в грязную сковороду или кастрюлю налейте 200 миллилитров уксуса и столько же воды, поставьте на плиту, и дождитесь, пока жидкость закипит. После этого снимите посуду с огня и добавьте две столовых ложки соды. Перемешайте и подождите пару минут – жирные пятна и нагар должны полностью раствориться.Чтобы почистить посуду снаружи, поставьте ее в раковину, переверните и насыпьте на дно пару столовых ложек соды. После этого полейте сверху уксусом или лимонным соком, чтобы началась реакция, и оставьте на некоторое время. Когда загрязнения станут «податливыми», просто уберите их с поверхности губкой.Насыпьте соду в сковороду и добавьте немного водыЭтот продукт можно использовать не только в паре с уксусом, но и отдельно. Особенно эффективным он будет в случае с удалением пригоревшей пищи. Очистите посуду от кусочков еды, налейте в нее стакан горячей воды или чуть больше (важно, чтобы она полностью покрывала загрязнения), добавьте несколько столовых ложек соды и отправьте на плиту. После того, как жидкость закипит, убавьте огонь и подождите пять-семь минут. По истечении времени снимите посуду с плиты и подождите, пока вода полностью остынет. Слейте ее и протрите загрязнения обычной губкой. Если некоторые пятна остались, повторить процедуру с кипячением еще раз.Насыпьте сухую горчицу прямо на губку и помойте кастрюлюУ горчицы есть много полезных свойств, благодаря которым ее смело можно использовать в качестве средства для мытья посуды. Она отлично справляется с жирными пятнами, нагаром и другими загрязнениями, не вызывает аллергии, не имеет специфического запаха, ею можно мыть даже «деликатные» материалы, вроде стекла и керамики. Не нужно тратить литры воды, чтобы привести посуду в порядок – развести горчичный порошок можно парой капель. Кроме того, он легко смывается и является абсолютно безопасным для здоровья – его можно использовать даже для детской посуды.Для того, чтобы процедура была максимально эффективной, разведите горчичный порошок с содой в пропорции один к одному, добавьте немного воды, чтобы получилась кашица, смочите в ней губку и протрите посуду. Поддадутся даже сильные загрязнения, нагар и слой жира – и все это без металлического скребка.Есть еще один отличный состав: 70 граммов горчичного порошка, 50 граммов соды, 30 граммов лимонной кислоты и 50 миллилитров воды. Смешайте все ингредиенты и используйте в качестве чистящего средства. Обратите внимание, что горчицу нужно разводить теплой, а не холодной водой, чтобы она начала пениться.Вам понадобится нашатырный спирт и мусорные пакетыСразу предупреждаем: это средство имеет очень резкий запах, может вызвать раздражение и покраснение на коже, поэтому работайте в перчатках, маске, в хорошо проветриваемом помещении.Итак, чтобы привести грязную сковороду в порядок, положите ее в несколько мусорных или обычных пакетов (предварительно открутив ручку), и налейте 50 миллилитров нашатырного спирта. Хорошо завяжите пакеты и несколько раз встряхните их, чтобы жидкость равномерно распределилась по посуде. Вынесите сковороду на балкон и оставьте там на ночь. Утром достаньте ее из пакетов, протрите влажной губкой и ополосните чистой водой – от загрязнений не останется и следа.Перекись водорода справляется со многими пятнамиНам сложно настроиться на то, чтобы просто помыть посуду, что уж говорить об удалении нагара и жирных пятен! Если вы постоянно откладываете чистку посуды с подгоревшим жиром, наш лайфхак станет для вас настоящим спасением. Все, что вам понадобится для решения проблемы – паста из перекиси водорода и соды. Смешайте их, чтобы получилась консистенция кашицы, нанесите на загрязненные участки и оставьте на несколько часов (лучше на ночь). По истечении времени смойте жир губкой и ополосните посуду. Кстати, это же средство можно использовать для того, чтобы привести в порядок внешнюю часть кастрюль и сковородок, а также дверцу духовки.Крахмал нужно будет кипятить в грязной посудеКартофельный крахмал также является отличным помощником в вопросах мытья посуды. В процессе набухания он будет расщеплять загрязнения, после чего вы сможете без проблем удалить их мягкой губкой. Чтобы очистить сковороду или кастрюлю, всыпьте три столовых ложки крахмала, влейте 200 миллилитров воды, хорошо перемешайте ингредиенты, поставьте на плиту и доведите смесь до кипения. Затем убавьте огонь и оставьте на 30 минут, чтобы средство подействовало. По истечении времени слейте жидкость, уберите нагар губкой и ополосните водой.Натрите грязную посуду половинкой лимонаПосуду с антипригарным покрытием можно мыть далеко не любым средством. Например, сода может его поцарапать. А вот лимонный сок является абсолютно безопасным. Разрежьте плод на две части и протрите одной половинкой загрязненные участки. Оставьте посуду на полчаса, после чего протрите губкой и ополосните водой. Также можно вместо свежего цитрусового можно приготовить раствор из одного стакана воды и одной столовой ложки лимонной кислоты. Раствор нужно будет влить в грязную посуду, оставить на три часа, а затем помыть обычным способом.