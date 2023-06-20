Роял де Люкс — театр механических гигантских марионеток

Необычный французский театр Роял де Люкс был основан в 1979 году. Он ездит по всему миру и устраивает уличные представления, а главными актерами выступают механические гигантские марионетки высотой до 15 метров, управляемые кукловодами.
Театр Роял де Люкс уже проводил уличные представления во Франции, Бельгии, Англии, Германии, Исландии, Чили, Австралии и Мексике. Каждое представление длится несколько дней и рассказывает одну историю, при этом гигантские марионетки двигаются по улицам, паркам и даже водным каналам.
Театр Роял де Люкс родился во французском городе Нант. (Фото Carsten Koall | Getty Images):
Каждый перфоманс этого театра собирает огромные толпы зрителей. А посмотреть действительно есть на что.
Вот, например, представление «Слон султана», рассказывающее о девушке, путешествующей во времени. В нем принимают участие огромные движущиеся механические слоны. (Фото Sang Tan | AP):
Это представление гигантских марионеток под названием «Морская одиссея» состоялось с 20 по 22 апреля 2012 в английском городе Ливерпуль. В финальной сцене участвовали 3 механические марионетки: маленькая девочка (9 метров в высоту), ее дядя в водолазном костюме (15 метров в высоту) и собака. (Фото Christopher Furlong | Getty Images):
Представление «Морская одиссея» было посвящено 100-летию со дня крушения Титаника. Ливерпуль, Англия, 20 апреля 2012. (Фото Andrew Yates | AFP | Getty Images):
Движениями кукол-великанов управляют порядка 40 кукловодов. (Фото Sean Gallup | Getty Images):
В октябре 2009 года в Германии отмечали 20-летие падения Берлинской стены. Власти города преподнесли жителям и туристам незабываемый подарок – представление театра Роял де Люкс, в котором 2 гигантские механические марионетки в течение нескольких дней искали друг друга по городу. Постановочное действо французского театра повествовало о любви, разлуке и долгожданном воссоединении. (Фото Tobias Schwarz | AP):
Гигантский механический пес — актер в представлении «Морская одиссея», посвященному 100-летию со дня крушения Титаника. Ливерпуль, Англия, 20 апреля 2012. (Фото Andrew Yates | AFP | Getty Images):
(Фото Christopher Furlong | Getty Images):
Представления с гигантскими марионетками проходит на улицах, на воде и даже под водой. Река Шпрее, Берлин, 3 октября 2009. (Фото Maya Hitij | AP):
Берлин, 3 октября 2009. (Фото Fabrizio Bensch | Reuters):
На следующих 2-х фотографиях видно, как управляют механическими гигантскими марионетками. (Фото Tobias Schwarz | Reuters):
(Фото Maya Hitij | AP):
Представление «Морская одиссея», Ливерпуль, Англия, 20 апреля 2012. (Фото Christopher Furlong | Getty Images):
Два гиганта перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 3 октября 2009. (Фото Maya Hitij | AP):
(Фото Alejandro Acosta | Reuters):
Представление в Берлине, 2 октября 2012. (Фото Maya Hitij | AP):
11 метровый механический слон и девочка. Представление «Слон султана» в Антверпене, 7 июля 2006. (Фото Dirk Waem | AFP | Getty Images):
Маленькая Великанша из «Морской Одиссеи», Ливерпуль, 20 апреля 2012. (Фото Andrew Yates | AFP | Getty Images):
В центре Сантьяго, Чили, 31 января 2010. (Фото Ivan Alvarado | Reuters):
Имитация дождя. Сантьяго, Чили, 29 января 2010. (Фото Jorge Sanchez | AP):
(Фото David Gannon | AFP | Getty Images):
Маленькая великанша, кукловоды и зрители в Берлине, 2 октября 2012. (Фото Tobias Schwarz | Reuters):
Берлин, 3 октября 2009. (Фото Fabrizio Bensch) | Reuters):
Шоу гигантских марионеток в центре Лондона. В кадре: гигантский 42-тонный механический слон. (Фото Jim Dyson | Getty Images):
Фотография с представления в Берлине, 2 октября 2009. (Фото David Gannon | AFP | Getty Images):
(Фото David Gannon | AFP | Getty Images):
Франция, 27 мая 2011. (Фото Jean-Sebastien Evrard | AFP | Getty Images):
Берлин, 4 октября 2009. (Фото Michael Sohn | AP):
Гигантский механический слон умеет не только шагать по городу, но и поливать из хобота водой. Лондон, 7 мая 2006. (Фото Stephen Hird | Reuters):
Конец представления в Берлине у Бранденбургских ворот, 3 октября 2009. (Фото Maya Hitij | AP):
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Роял де Люкс — театр механических гигантских марионеток
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