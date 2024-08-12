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Женщины в СССР: 15 фотографий разных лет, сделанных зарубежными фотографами


Фотографии, сделанные известными зарубежными фотографами.

Фотографии, сделанные известными зарубежными фотографами.

Советская женщина труженица... Она "и коня на скаку", и "в горящую избу"... Сколько красоты, силы и неподдельной искренности в каждой их этих фотографий. И сегодня остаётся только догадываться, что было на душе у этих замечательных женщин, на плечах которых были и трудовые подвиги, и семейное благополучие и великая страна.

1. Рабочий и колхозница


Идеал и символ советской эпохи.

Идеал и символ советской эпохи.

 

2. Фельдшер в метро


Фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.

Фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.

 

3. Икра для экспорта


В стеклянные банки фасуется самая лучшая икра.

В стеклянные банки фасуется самая лучшая икра.

 

4. Сельский врач торопится к больному


Уровень профессионализма советских врачей был высок, даже по оценкам международных экспертов.

Уровень профессионализма советских врачей был высок, даже по оценкам международных экспертов.

 

5. Отдых после работы


Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства.

Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства.

 

6. Лютые морозы



Работы велись без остановки, в условиях 30-градусных морозов.

 

7. Работницы мясокомбината


Работницы Микояновского мясокомбината на разделке мяса. СССР, Москва, август 1941 года.

Работницы Микояновского мясокомбината на разделке мяса. СССР, Москва, август 1941 года.

 

8. Женщины с детьми возле юрты


Переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.

Переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.

 

9. Сбор урожая


Украина - Всесоюзная житница.

Украина - Всесоюзная житница.

 

10. Нелегкая работа


Женщины наравне с мужчинами трудились в промышленности.

Женщины наравне с мужчинами трудились в промышленности.

 

11. Востребованная и актуальная работа


Работа продавцом в универмаге.

Работа продавцом в универмаге.

 

12. Начало примирение


Женщина с цветами приветствует югославского лидера.

Женщина с цветами приветствует югославского лидера.

 

13. Очаровательная советская девушка


Жертвенность собою, своею молодостью и красотой во благо своих детей было обычной нормой в СССР.

Жертвенность собою, своею молодостью и красотой во благо своих детей было обычной нормой в СССР.

 

14. Уборка пшеницы


Украинские женщины убирают пшеницу в колхозе недалеко от Харькова.

Украинские женщины убирают пшеницу в колхозе недалеко от Харькова.

 

15. Работа дворника в СССР


Зарождение системы жилищного хозяйства в СССР.

Зарождение системы жилищного хозяйства в СССР.

 

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