Долина шаров – загадочное место в Казахстане

Наша планета таит огромное количество загадок, феноменов, которые с трудом может объяснить даже современная наука. Одна из таких головоломок – происхождение огромных каменных шаров, разбросанных по бескрайней долине казахского полуострова Мангыстау. Обывателю кажется, что это шутка великанов или инопланетных гостей, но ученым удалось найти истинную причину их появления в этой пустынной местности.











Долина шаров привлекает путешественников, которые стекаются на полуостров, чтобы своими глазами увидеть каменные глыбы правильной округлой формы. Шары имеют разные размеры и цвет, но преимущественно состоят из осадочных пород (песка и глины). Эти шары ученые называют «конкрециями». В ходе изучения вопроса об их происхождении было выявлено, что, возможно, шары были сформированы в результате электрических разрядов, которые появлялись в земной коре в зонах активных тектонических разломов. Порода вращалась, и вокруг зерна «нарастала» порода, так и появлялись каменные шары.







Долина шаров в Казахстане – загадочное место







Ученые предполагают, кто конкреции были сформированы в те далекие времена, когда на месте современной долины были водоемы. Зерно, или сердцевина, шара образовывалась из останков мелких организмов, обитавших в водоемах.

Подтверждением этому может служить тот факт , что, рассматривая породу внутри шара, можно разглядеть сохранившиеся древние отпечатки насекомых, ракушек и рыб. Шар формировался по принципу снежного кома: крохотная сердцевина обрастала толстым слоем песка и глины. Размер шаров неодинаковый: есть маленькие экземпляры, а есть и такие, диаметр которых равняется метру и более.Форма шаров постепенно меняется и сегодня. Под действием ветров они постепенно разрушаются, и ландшафт приобретает еще более загадочный вид.Таинственные каменные шары.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)