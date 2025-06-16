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Элементарный способ наточить терку

Заточить терку не так просто, как кажется, на первый взгляд. Во всяком случае, если речь идет про использование «традиционных» методов заточки. Однако, существует по крайней мере один весьма действенный способ приведения терки «в чувство», для реализации которого не понадобится специальных навыков и инструментов.

Все необходимое удастся найти в одну секунду, причем прямо на кухне. Элементарный способ наточить терку

Что понадобится: керамическая кружка, теплая вода Секрет оперативной заточки терки крайне прост. Берем обычную керамическую кружку. Смотрим на ее днище с внешней стороны. Там (с высокой долей вероятности) будет иметься абразивный круг. Он то нас и интересует. Дело в том, что он прекрасно подходит для заточки зубьев практически любой терки. Элементарный способ наточить терку Итак, берем кружку и представляем, что она является каким-нибудь крупным овощем, который нужно потереть на терку. В течении 20-60 секунд водим кружкой по зубьям из стороны в сторону точно так, как при работе с продуктами питания. После такой нехитрой процедуры зубья станут намного острее. При необходимости процедуру следует повторить. Элементарный способ наточить терку Отдельно стоит добавить, что после такой импровизированной заточки (как впрочем и не после «импровизированной»), терку следует помыть под струей теплой воды и проследить за тем, чтобы на зубьях не осталось сточенного металла и керамики. Кстати, за кружку переживать не стоит. Чтобы с ней хоть что-то случилось, придется поставить подобную заточку терок на конвейер. Элементарный способ наточить терку Видео:



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