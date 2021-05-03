Кто такие чумаки и почему их ремесло было рискованным: Прародители малоросийского купечества

Со времен Киевской Руси одним из основных занятий населения современной Украины было чумачество. Корнями это ремесло уходит еще в эпоху Киевской Руси. Особенности деятельности чумаков-торговцев состояли в том, что при перевозке товаров на большие расстояния приходилось параллельно отбиваться от странствующих разбойников. Желающих поживиться чужим имуществом хватало, поэтому чумак должен был воспитываться воином. Благодаря такой специфике бывалые чумаки сформировали казачий классовый фундамент.
Откуда пришли первые чумацкие обозы
Обоз на привале. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Странствующие купцы и воины упоминаются киевским князем Мстиславом еще в летописях 1170 года. В своих обращениях он призывал их защищать пути от Киева до моря. Путешественник Рубриквис в 1352-м свидетельствовал в своих записках о русичах, прибывавших на запряженных волами телегах, полных куниц, соболей и других мехов. Основным доходом для крымских татар была соль. Именно с соли чумачество и зарождалось, поскольку эта ценнейшая по тем временам пищевая добавка-консервант почиталась в любой семье. В центральной Украине солевые залежи еще не были открыты, поэтому чумаки и ездили за добытым из соленых озер продуктом к Азовскому и Черному побережьям.
Поначалу перевозчиков соли называли «соленики», и только потом торговцы стали чумаками. Наибольшего развития чумачество достигло к концу XVIII - началу XIX в. В средние века чумаки торговали обычно солью и рыбой, помимо украинских территорий транспортируя товары в Польшу, Литву и ближнюю Европу. Соль доставали в Крыму и Прикарпатье, а рыбу - в Крыму, Днепре и на Дону. С развитием промышленности и товарно-денежных отношений расширялся и чумацкий ассортимент, а маршруты сконцентрировались на южном направлении. В морские порты большими партиями завозилось зерно, ткани, стройматериалы и т.п.
Версии о происхождении названия
Чумаки развивали внешнюю торговлю. /Фото: cdn.gdz4you.com
Мнения филологов по поводу происхождения слова «чумаки» на сегодняшний день разнятся. По одной научной версии слово происходит от «чум» в значении «ковш», при помощи которого путники во время долгого пути пили дефицитную воду. Другие источники видят связь с татарским словом «чумак», что переводится как «извозчик». Третья группа языковедов утверждает, что чумаков прозвали по названию болезни – чумы. В период чумной лихорадки в Европе украинские торговцы привозили из рейдов заразу, которая разгуливалась по Запорожской Сечи и всей Украине.
К слову, даже когда случались вспышки эпидемии, чумаки свое дело не оставляли, а в качестве профилактики путешествовали с ног до головы измазанные дегтем. Если проводить параллели с персидским языком, то в переводе на русский «чумак» - дубина с набалдашником (украинцы называли такой инструмент кийком). Исходя из этой логики, чумаков так назвали потому, что в поездках они вооружались дубинами для защиты от разбойников.
Чумацкий кодекс чести
Чумаки в Мариуполе. /Фото: pbs.twimg.com
Чумацкий обоз состоял из нескольких сотен телег и даже единиц военно-оборонительной техники. Каждый чумак вооружался копьем, ружьем, имел запас пуль с порохом. Обозом руководили атаман и замещающий его есаул, отвечавший за снабжение, организацию маршрута и оборону. В ходе особо опасных переездов телеги сцеплялись между собой цепями, формируя целые фортификационные сооружения. В одном обозе могли ходить сразу несколько торговых объединений – купеческих ассоциаций. Купцы оставались устойчивым странствующим классом веками.
В конце 19 века об устройстве общества чумаков писал историк И. Рудченко. По его свидетельствам чумаки жили по укоренившимся традициям, имели свои вековые обычаи. Свод жизненных правил назывался законом. По закону чумак покидал дом, выбирал тот или иной «шлях», по закону пас в пути волов. И нарушение строгих правил не приветствовалось старшими чумаками. Наполовину оседлое, наполовину кочевое существование чумака накладывало отпечаток на весь жизненный устрой, внешность и повадки. Очевидцы описывали чумаков, как замкнутых, молчаливых мужчин с подозрительным взглядом исподлобья и недоверчивым отношением к окружающим. При этом в привычном кругу это были компанейские люди, умевшие иронично подшутить друг над другом.
Для чумака, проводившего львиную долю жизни в пути с собратьями, большую роль играли узы товарищества. Священным долгом считалась взаимовыручка, а измену своим называли самым позорным проступком. Чумак, поступивший против совести и навредивший своим действием товарищу, обрекался на общественное игнорирование. Путь в новый обоз ему был заказан, потому как принимать чумака после преступления никто не хотел. Похороны умершего или погибшего чумака происходили с особыми почестями и музыкальным сопровождением, как у военных.
Поверья и приметы
Тематическая открытка. /Фото: picua.org
На базе векового опыта у чумаков выработался целый свод профессиональных примет и поверий. Встреча в пути с представительницами женской половины, по убеждению странствующих торговцев, не сулила ничего приятного. Зная о существовании такого суеверия, женщины по возможности обходили чумацкие пути стороной, а случайно завидев на горизонте обоз, прятались. Проезжая по сельским населенным пунктам, чумаки старались угостить вкусностями и всяческими гостинцами детей. Бедным семьям, в которых не было представителей чумацких объединений, бесплатно вручались соль и рыба. Чумаки, люди в большинстве своем грамотные, традиционно читали в пути, играли в изготовленные из деревянных палочек шахматы, раскрашивали узорами телеги, пересказывали народные сказки. Своим близким торговцы привозили из поездок личные подарки. Женщины получали отрезы ткани для головных уборов и одежды. Мужчинам полагались в дар пояса с брюками. Для дома и на продажу привозились ладан, гвоздика, изюм, перец.
Состоятельные чумаки-предприниматели со временем обзаводились десятками телег и крупными воловьими стадами. Одним из таких был купец Харитоненко, на чумацкий капитал купивший нескольких сахарных фабрик в Харьковской губернии и прослывший известным филантропом. Со временем весь чумацкий класс трансформировался в малороссийское купечество.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии