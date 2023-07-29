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Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих


Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих


Времена дефицита товаров и отсутствия информации о сути вещей, свойственные эпохе СССР, остались далеко позади. Но удивительным образом некоторые привычки людей советских не хотят покидать жилища даже тех, кому в 1991 году, когда СССР развалился, было от 10 до 0 лет. Давайте рассмотрим явления, чьи корни лежат в советских реалиях, но всё еще популярны у нас.

1. Ковры на полу


Ковры на полу на Западе не встречаются. / Фото: 1topshop.org.ua

Ковры на полу на Западе не встречаются. / Фото: 1topshop.org.ua

 

Ковры на полу всё еще можно встретить даже в квартирах с евроремонтом, где уложен прекрасный современный ламинат, линолеум или паркет. А ведь в советские времена ковры на пол клали чаще всего для того, чтобы скрасить несовершенства старого покрашенного деревянного досчатого пола. Ученые давным-давно доказали, что безопасных ковров на полу просто не существует. Ковры являются благодатным местом для микробов, пыли, грязи и мелких текстильных клещей. Ковры таят в себе угрозу развития аллергии и астмы для людей, бесконечного заражения мелким ушным клещом у питомцев.

2. Считающийся очень полезным суп с мясом и макаронными изделиями/картофелем



Средство от упавших от выпитого советских мужей. / Фото: foodman.club

Средство от упавших от выпитого советских мужей. / Фото: foodman.club

 

В мире высокой кухни и битв шеф-поваров такого блюда, как суп, содержащий одновременно мясо, картофель, овощи и макароны, просто не существует. Мода на подобный суп вирусно распространилась в СССР после второй мировой войны, когда мужчин было очень мало и каждый ценился на вес золота. После войны бывшие солдаты много пили, чтобы глушить посттравматический синдром. А суп помогал мужчинам быстро насыщаться, не падать от выпитого алкоголя и быть в мало-мальской способности воспроизводить потомство. Такой суп ведет к развитию гастрита и язв желудка. Допустимые варианты супов в мире высокой кухни: суп-пюре (картофельный, грибной, овощной), бульон только из мяса, суп из морепродуктов, овощной суп.

3. Розовая одежда для девочек и голубая одежда для мальчиков


Иные цвета превратят всех детей в геев и лесбиянок! (с) Бабушка. / Фото: letidor.ru

Иные цвета превратят всех детей в геев и лесбиянок! (с) Бабушка. / Фото: letidor.ru

 

В постсоветских странах принято считать, что маленьких девочек нужно наряжать в розовое и возить в розовой же коляске, а мальчикам, соответственно, достаётся всё голубое или синее. На западе на подобные вещи давно не обращают внимание. Почему бы не одеть своих детей в полностью нейтральные цвета, а именно... в любые другие. Пусть дети носят белое, черное, зеленое, желтое - какое угодно! Ведь мы забываем о том, что дети начинают считать, что обязаны носить те или иные цвета, а личность любого человека формируется лишь до пяти лет. Навязывание вида одежды ведет к детским травмам, которые, как правило, аукнутся в виде серьезных психологических комплексов по достижении подросткового возраста и впоследствии, во взрослой жизни.

4. Скатерти и клеёнки на столах


Пережиток прошлого. / Фото: velvet.by

Пережиток прошлого. / Фото: velvet.by

 

У скатертей для столов было два пути развития: этикет аристократии прошлых веков и... как и в пункте 1 данного материала, маскировка несовершенств старого стола, который служил сто лет. Давайте посмотрим правде в глаза. Сколько шансов у непокрытого стола, что остатки еды и красных вин, оказавшиеся на нем, можно просто смыть? 99 процентов. А сколько таких шансов у скатерти? Процентов 40, и только в том случае, если ее немедленно отсоединить от стола и бросить в стирку с современным средством. Включите ваши несколько любимых современных фильмов, отснятых в Европе или Голливуде и просканируйте их на предмет наличия скатертей. Упс, вы просто их не увидите!
Даже королева Англии отказалась от скатертей! / Фото: bbc.com

Даже королева Англии отказалась от скатертей! / Фото: bbc.com

 

Важная деталь. Такой дешевый вариант скатерти, рождённый в СССР, как клеёнка для столов, весьма токсичен: она дурно пахнет, будучи новой, а будучи в употреблении недели и месяцы, впитывает запахи готовки кухонь быстрее, чем губка. Стоит задуматься.

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Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих

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Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многихПодписаться на мой Instagram
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