Отголоски советского прошлого, которые никак не вывести из жизни многих

1. Ковры на полу

Ковры на полу на Западе не встречаются. / Фото: 1topshop.org.ua

2. Считающийся очень полезным суп с мясом и макаронными изделиями/картофелем

Средство от упавших от выпитого советских мужей. / Фото: foodman.club

3. Розовая одежда для девочек и голубая одежда для мальчиков

Иные цвета превратят всех детей в геев и лесбиянок! (с) Бабушка. / Фото: letidor.ru

4. Скатерти и клеёнки на столах

Пережиток прошлого. / Фото: velvet.by

Даже королева Англии отказалась от скатертей! / Фото: bbc.com