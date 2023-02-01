История первого в мире колеса обозрения

В 1893 году в Чикаго состоялась Всемирная Колумбова выставка. Это был первый шанс Соединенных Штатов Америки показать, что им удастся организовать столь масштабное мероприятие ничуть не хуже, чем это делали в Лондоне или Париже. Перед организаторами выставки стояло еще одно немаловажное условие: сделать такой проект, который бы затмил Эйфелеву башню, представленную на экспозиции 1889 года. Американцы соорудили первое в мире колесо обозрения.











Белый город – комплекс выставочных павильонов в Чикаго в 1893 году.



К 400-летию открытия Христофором Колумбом Америки было приурочено проведение Всемирной выставки 1893 года. В честь этого ее назвали «Колумбовой». Экспозиция стала одним из самых масштабных мероприятий подобного рода.



На территории в 2,4 кв. км. было построено более 200 зданий. Их выполнили из древесины и покрасили их светлые оттенки. К тому же, по вечерам вся территория выставки освещалась яркими лампочками. Это место получило еще одно название – Белый город.







Всемирная выставка в Чикаго в 1893 году.







Первое колесо обозрения.



За пару лет до проведения выставки организаторы мероприятия объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое сумело бы затмить Эйфелеву башню – «визитную карточку» Всемирной выставки 1889 года в Париже. Инженеры присылали сотни писем с чертежами и расчетами, но практически все являлось повторением башни, только еще более высокой.



Среди остальных своим проектом выделился молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис. Он предложил соорудить огромное колесо с кабинками, в котором бы люди могли кататься и обозревать всю территорию Белого города.



Сначала идея такого аттракциона показалась всем абсурдной, но Феррис был очень настойчивым. В конце концов, администрация согласилась, но с условием: инженер должен был сам найти деньги на сооружение колеса.







Колесо обозрения – первый в мире аттракцион такого масштаба.



Джордж Феррис сумел найти деньги. Готовое колесо было диаметром 80 метров и сидело на 14-метровой оси. Каждая из 36 кабинок была рассчитана на 60 посетителей. Стоимость сооружения составила $250 000.



За время проведения выставки на колесе обозрения прокатилось около 1,5 миллионов человек. Одна поездка стоила 50 центов. Организаторы и Феррис получили огромную прибыль от этого аттракциона.







Выставочные павильоны в Чикаго в 1893 году.







Кафе De la Marine.







Выставочный павильон в Чикаго в 1893 год.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





