Верный муж или неутомимый ходок: В связях с какими дамами подозревают британского принца Уильяма

До свадьбы с Кейт Миддлтон, принц Уильям был известен своими любовными похождениями и непостоянством. Чего уж там, со своей будущей женой он несколько раз расставался и успевал помимо нее встречаться с другими девушками. После свадьбы будущий король остепенился и вполне вписывается в роль хорошего любящего мужа. Но вот только пресса периодически напоминает, что люди не меняются и пишет о его супружеской неверности. При чем вспоминают, как его былые подвиги, так и относительно свежие. Расскажем о самых известных предполагаемых случаях измен принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Изабелла Кэлторп
Изабелла Кэлторп
Как известно, до того, как выбрать Кейт Миддлтон на роль своей жены и будущей королевы-консорта, принц Уильям заставил ее еще как пострадать и попереживать. Их отношения до брака длились восемь лет, и несколько раз у них были так называемые «перерывы». Инициатором, по слухам, всегда выступал принц Уильям. В это время он отдыхал и отрывался, ухлестывал за девушками и наслаждался свободой. Влюбленная по уши в будущего короля Кэтрин Миддлтон вряд ли была в восторге, тем более, зная ветреность своего благоверного.
Один из таких перерывов в отношениях случился в 2004 году. СМИ тогда трубили, что принц Уильям променял свою девушку Кейт Миддлтон на новую пассию – мисс Кэлторп. Принц как раз тогда, будучи на последнем курсе университета, заявил, что в текущих отношениях страдает от клаустрофобии.
Изабелла Кэлторп
По информации инсайдеров, как раз во время этого перерыва, в 2004 году, у принца Уильяма была интрижка. В этот период он побывал в гостях у семейства Кэлторп в Челси. Принц очень хотел увидеть Изабеллу, от которой, по информации СМИ, он был без ума. Автор книги года «Уильям и Гарри: за стенами дворца» Кэти Николл написала, что Кейт имела внешность симпатичной девушки по соседству, а вот Изабелла выглядела как девушка с глянцевой обложки. Более того, у блондинки было, то чем Кейт не могла похвастаться – аристократичное происхождение.
Изабелла Кэлторп
Но хоть Уил и бросил Кейт ради белокурой аристократки и был в нее по уши влюблен, Изабелле было на эти жертвы все равно. Везде писали, что девушка его отвергла. Но даже такой исход очень много страданий принес Кейт Миддлтон, ведь какой девушке понравится, что ее променяли на другую, якобы получше.
По информации журналистов, Изабелла с Уильямом были неоднократно замечены на различного рода мероприятиях в течение многих лет. Но источники, все как один, утверждают, что это была игра в одни ворота. Общение было инициативой принца, а Изабелла всегда его «отшивала». Похоже, она просто ждала кандидатуру поярче.
Изабелла скоро стала выходить в свет с сыном известного миллиардера Ричарда Брэнсона Сэмом. Пара поженилась в 2013 году и воспитывает 2 детей. Поговаривают, что Изабелла могла отказать Уильяму, так как хотела быть актрисой. А будучи девушкой, а затем женой наследника престола, играть в кино не получится. Хотя, по правде говоря, с «обычным» мужем она не стремиться покорять киноолимп.
Джессика Крейг
Джессика Крейг
Джессика (или Джекка) Крейг – не просто одна из пассий принца Уильяма. Ее называют его первой большой любовью. А еще эту шатенку очень не любит Кейт Миддлтон. Интересный факт: почти все бывшие девушки будущего короля прекрасно устроили свою жизнь, давно обзавелись мужьями и детьми, а Джекка очень долго не надевала фату. И этот факт никак не дает покоя любителям сплетен.
Четыре поколения семьи Джекки Крейг живут в Кении, перебравшись из хмурой Англии в теплую Африку, чтобы заниматься сельским хозяйством. У ее отца сейчас крупный заповедник для диких животных, и именно в таком живописном месте они с принцем и познакомились.
Дело было в далеком 1998 году. Тогда 16-летний принц Уильям приехал с отцом в Кению, в гости к главе семейства Крейгов. Говорят, Уильям сразу оценил стройную шатенку и очень быстро влюбился. Подростки провели вместе несколько недель в то знойное лето. Они оба запомнили свое первое чувство, ведь сложно забыть свидания на фоне удивительных закатов и первые поцелуи под луной. Их летний роман мог бы просто закончиться приятным воспоминанием, но они вернулись в Лондон и продолжили встречаться, так как учились в одном ВУЗе.
Джессика Крейг
С Кейт Уильям познакомился в 2003 году, но, как известно, своей официальной девушкой он ее делать не спешил. За наследника престола ей еще предстояло сражаться. Джекка и Кэтрин были главными соперницами за сердце будущего короля.
Но Джессика сама поставила точку в длительных отношениях с принцем. Девушку не устраивала такая публичная роль, она хотела сбежать подальше от навязчивых репортеров. Ей было комфортнее в Африке.
Казалось бы, когда принцу Уильяму уже не нужно было думать, какую девушку выбрать, он должен был сосредоточить свое внимание на Миддлтон и забыть о бывшей. Но все было наоборот.
Да, принц Уильям и будущая герцогиня Кембриджская официально встречались, но он не прекращал общаться с Джеккой, и у него всегда было время на встречу с ней. Известно, что он даже Новый год ездил праздновать к Крейг.
Скромная Кейт явно подходила Уилу, как нельзя лучше, и многие родственники ему советовали выбрать ее. В марте 2004 году принц Уильям наконец-то представил госпожу Миддлтон своему отцу. Но и это не заставило молодого дамского угодника забыть свою первую любовь. Он вообще пошел дальше многих: решил познакомить Джекку и Кейт.
Джессика Крейг и Кейт Миддлтон
Такие поступки не смогли пройти мимо прессы. Уильяма в миг сравнили с отцом, и обвинения в его сторону были обоснованы. Многие журналисты писали, что Уильям, как и Чарльз в жены берет одну, а любит до сих пор другую.
И теория эта имела свое подтверждение. Пока у принца Уильяма развивались отношения с Кейт Миддлтон, его общение с Джеккой отнюдь не исчезло. Более того, когда он расстался с Миддлтон в очередной раз в 2007 году, то он сразу же побежал к бывшей. Они даже вместе пришли на свадьбу брата Джекки. И ради такого случая Уил даже не пришел на женитьбу своего двоюродного брата Питера Филлипса.
Отдохнув от длительных серьезных отношений, принц Уильям понял, что хочет видеть с собой именно Кейт. Он снова к ней вернулся, и в 2010 год после многолетнего ожидания Кейт получила предложение. Но и тут не обошлось без странностей и символизма.
Просить руки любимой женщины принц Уильям решил в доме своей бывшей той самой Джекки Крейг в Кении. Пресса мгновенно увидела еще одну параллель с принцем Чарльзом и Камиллой госпожой Паркер-Боулз: ведь именно в саду Камиллы теперешний король сделал предложение Диане. Совпадение это крайне странное.
И даже свадьба с Кэтрин не стала поводом для прекращения дружеских отношений с Джеккой. Пресса долгое время была убеждена, что у них тайный роман. Они виделись, и это не укрылось от глаз журналистов. Ее записали в любовницы принца Уильяма, и регулярно выходили статьи на эту тему.
Реже они стали встречаться, лишь когда Джека начала устраивать собственную личную жизнь и объявила, что выходит замуж. В прессе писали, что с будущим мужем они больше похожи на приятелей, и что лишь с Уильямом у них была искра.
На свадьбу Джекка, естественно, позвала своего бывшего. И принц Уильям согласился, несмотря на то, что ему пришлось пропустить Пасху и нарушить давнюю традиции королевской семьи. Да и поехал он один, без Кейт, ведь их средней дочке на тот момент не было и года.
Но поездка на свадьбу к Крейг не так сильно волновала журналистов. Им удалось найти информацию куда интереснее. Оказалось, что за 4 месяца до бракосочетания Крейг родила сына. И газетчики предположили, что папой малыша может быть принц Уильям. Джекка – персона закрытая, и о рождении ребёнка не делала постов в соцсетях, а такая атмосфера таинственности только подлила масла в огонь.
Конечно же, дворец от комментариев воздержался. Остается ждать, пока малыш Джекки подрастет, журналисты точно ждут момента сравнить его с Уильямом и найти сходство.
Сара Роуз Хэнбери
Сара Роуз Хэнбери
Весной 2019 года СМИ облетела новость о том, что у Кейт Миддлтон серьёзный конфликт с Роуз Хэнбери. Писали, что она потребовала от мужа, чтобы маркиз и маркиза Чамли перестали пересекаться с их семьей. Появились инсайдеры, которые сообщили о романе маркизы и принца. Чета Чамли живет в Хоутон-холл, которых находится в Норфолке недалеко от Анмер-Холла, где жили Кембриджские.
Сара Роуз Хэнбери и Кейт Миддлтон
Тогда сразу появились опровержения, правда не от самого дворца, а от королевских экспертов. И это только подогрело интерес к теме. Чуть позже появился слух, что интрижку с соседкой принц завел, когда Кейт была в третий раз беременна. Видимо, Уильям заскучал и пошел налево.
Правда дальше желтых таблоидов и статей в сети дело не дошло. Дворец это дело никак не прокомментировал. Известно также, что адвокаты принца Уильяма попросили британскую прессу не форсировать эти слухи.
Сара Роуз Хэнбери
Именно об этом возможном адюльтере журналисты писали больше всего. Особенно настораживает то, что о романе Роуз и Уильяма писали об этом американские СМИ, в то время как британские делали вид, что ничего не произошло.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии