Секретные и никому неизвестные языки

С нами не соскучишься!

Язык не всегда должен быть понятен всем. Издревле цеховые и криминальные сообщества придумывали свои секретные языки. Кодированное наречие помогало проворачивать сделки и незаметно передавать тайную информацию.







Хобо

Полари

Лунфардо

Кальяуайя

Парлаче

Феня

Код да пинчи