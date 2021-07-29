Почему нужно вешать стакан на ручку двери в отеле, или Как обезопасить себя в отпуске

1. Следите за своим здоровьем

Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно возьмите с собой необходимые лекарства. /Фото: myran.com.au

2. Загрузите в телефон или планшет карты местности и онлайн-переводчики

/Фото: kembr.com Онлайн-переводчик и карта местности могут выручить в сложной ситуации./Фото: kembr.com

3. Обманите карманника при помощи фиктивного кошелька

Старайтесь не привлекать воров и хулиганов своим экстравагантным видом. /Фото: uk.toluna.com

4. Заранее отправьте на свою электронную почту сканы важных документов

Копии документов, отосланные на почту, пригодятся в чрезвычайной ситуации. /Фото: aajkikhabar.com

5. Не оставляйте квитанции в банкомате

Будьте осторожны в банкоматах. /Фото: blog.cajaruraldenavarra.com

6. Храните свои вещи в безопасности

Не берите с собой слишком много вещей. /Фото: processminery.com

7. Ищите безопасные интернет-соединения

Старайтесь пользоваться проверенными соединениями. /Фото: gustaffo.com

8. Селитесь на 2, 3 или 4 этаже

На первом этаже лучше не селиться. /Фото: splendid-hotel-cannes.com

9. Проверьте замки на всех окнах

Запирайте окна и двери. /Фото: digitalhotelier.com

10. Поставьте табличку «Не беспокоить» на двери, когда выходите из номераhttp://funhere.ru/?p=18073

Повесьте запрещающую табличку на дверь. /Фото: images.huffingtonpost.com

11. Старайтесь не пользоваться сейфом в номере

Сейф в номере – не панацея. /Фото: images.trvl-media.com

12. Не называйте себя вслух при регистрации

Не говорите громко у рецепции. /Фото: moneyinc.com

13. Поместите кусок ленты или бумаги над глазком

Глазок – способ следить. /Фото: hospitalitylawyer.com

14. Поставьте стакан на ручку двери

Победите воров хитростью. /Фото: informednews24.com