Почему нужно вешать стакан на ручку двери в отеле, или Как обезопасить себя в отпуске

Открывать новые места и расширять свой кругозор - вот что такое путешествие. Что делать, если вы нервничаете перед поездкой, в пути и после прибытия в незнакомую страну, и это мешает вам расслабиться и наслаждаться своими приключениями? Использование некоторых практических советов по безопасности до и во время поездки может избавить вас от проблем и отмены планов.
1. Следите за своим здоровьем
Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно возьмите с собой необходимые лекарства. /Фото: myran.com.au
Если вы аллергик, обязательно узнайте, как пишется и произносится название продукта и лекарств, на которые вы даете реакцию, на языке посещаемой страны. Сделайте карточки с информацией и положите в карманы одежды, оставьте заметки в телефоне, используйте кулон или браслет с описанием проблем. Убедитесь, что у вас есть все необходимые медикаменты, например, таблетки от укачивания, пробиотики, болеутоляющие средства, антигистаминные и средства от насекомых. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте необходимые вакцины перед поездкой. Убедитесь, что самые важные для вас лекарства имеют нормальные сроки годности.
2. Загрузите в телефон или планшет карты местности и онлайн-переводчики
Онлайн-переводчик и карта местности могут выручить в сложной ситуации. /Фото: kembr.com
Перед поездкой позаботьтесь о том, чтобы загрузить автономную карту страны или города и приложение-переводчик. Вы ведь не знаете, в какой ситуации окажетесь и будет ли там интернет.
3. Обманите карманника при помощи фиктивного кошелька
Старайтесь не привлекать воров и хулиганов своим экстравагантным видом. /Фото: uk.toluna.com
Не «светите» свое богатство. Будь то наличные деньги или дорогая экипировка, это сделает вас более привлекательным для мошенников и карманников. Носите фиктивный кошелек с небольшим количеством наличных денег, чтобы вы могли отдать его на случай, если вас ограбят. Конечно, лучше, если бы таких ситуаций не происходило. Потому старайтесь не ходить в одиночку в темное время суток и в неблагополучных районах. Лучше одеваться просто и не берать с собой драгоценности, дорогую камеру, другие ценные вещи.
4. Заранее отправьте на свою электронную почту сканы важных документов
Копии документов, отосланные на почту, пригодятся в чрезвычайной ситуации. /Фото: aajkikhabar.com
Перед путешествием сделайте копии важных документов (речь о паспорте, страховке, визе, билетах и т.д.) и вышлите на свой емайл. Теперь, если вы потеряете оригиналы, то сможете воспользоваться электронными копиями.
5. Не оставляйте квитанции в банкомате
Будьте осторожны в банкоматах. /Фото: blog.cajaruraldenavarra.com
Квитанция в банкомате может выдать мошенникам ваше местоположение, сделанные вами транзакции, баланс на карте и ее последние цифры, номера счетов. Вообще при снятии денег стоит быть аккуратнее:
• Убедитесь, что никто не следит за вами, когда вы вводите свой PIN-код;
• Не используйте плохо освещенные устройства или те, которые расположены в пустынных местах;
• Не считайте свои деньги и не просматривайте свои вещи, находясь у банкомата.
Если вы планируете использовать свои дебетовые и кредитные карты, обязательно уведомите свой банк заранее, что вы будете за границей. Загодя узнайте, где лучше всего обменять свои деньги на местную валюту, поскольку в некоторых местах банкоматов может быть мало. В любом случае всегда носите с собой небольшую сумму наличных.
6. Храните свои вещи в безопасности
Не берите с собой слишком много вещей. /Фото: processminery.com
Избегайте ношения слишком большого количества предметов багажа и не пожалейте денег на прочный чемодан с хорошим замком. Попробуйте выбрать тот, который не выделяется среди остальных и не «кричит» о том, что внутри что-то действительно ценное. Если у вас с собой есть ручная кладь, никогда не оставляйте ее без присмотра. Покупайте кошельки с защитой RFID, чтобы избежать кражи личных данных.
7. Ищите безопасные интернет-соединения
Старайтесь пользоваться проверенными соединениями. /Фото: gustaffo.com
Во время путешествий мы в основном сталкиваемся с общедоступным интернетом в отелях, кафе и аэропортах, что не всегда безопасно. Если нет способа избежать пользования незащищенными интернет-соединениями, будьте внимательны, вводя что-то на клавиатуре. Старайтесь не использовать пароли от электронной почты и логины для веб-сайтов, а также никогда не входите в свой онлайн банк, рабочую электронную почту и другие важные учетные записи. Если конечно вы не уверены в надежности соединений.
8. Селитесь на 2, 3 или 4 этаже
На первом этаже лучше не селиться. /Фото: splendid-hotel-cannes.com
Считается, что самыми безопасными являются номера между 2 и 4 этажами. На первый этаж можно влезть с земли, а вот на указанные выше – не так уж и просто. Но при пожаре с них все же можно эвакуироваться без особых проблем.
9. Проверьте замки на всех окнах
Запирайте окна и двери. /Фото: digitalhotelier.com
Проверяйте замки на окнах и балконных дверях по прибытии и каждый раз, когда вы возвращаетесь после прогулки, так как горничная может открыть их и забыть снова закрыть. Если в вашем номере есть смежное помещение, убедитесь, что дверь между ними надежно заперта.
10. Поставьте табличку «Не беспокоить» на двери, когда выходите из номераhttp://funhere.ru/?p=18073
Повесьте запрещающую табличку на дверь. /Фото: images.huffingtonpost.com
Когда вы выходите из номера, включите радио или телевизор и повесьте знак «Не беспокоить» на ручку двери. Делая это, вы создадите у потенциальных воров впечатление, что находитесь внутри.
11. Старайтесь не пользоваться сейфом в номере
Сейф в номере – не панацея. /Фото: images.trvl-media.com
Сейфы в гостинице легко взломать. Доказать что-то будет очень сложно. Потому спросите на рецепции, какие иные способы хранить ценные вещи предлагаются.
12. Не называйте себя вслух при регистрации
Не говорите громко у рецепции. /Фото: moneyinc.com
Лучше записать свое имя, номер телефона и любые другие необходимые данные на листе бумаги и передать ее персоналу отеля, чтобы эту информацию нельзя было услышать. Попросите служащих написать номер вашей комнаты, а не произносить его вслух.
13. Поместите кусок ленты или бумаги над глазком
Глазок – способ следить. /Фото: hospitalitylawyer.com
Были случаи, когда за людьми следили и даже снимали на камеру через глазки их гостиничных номеров. Не селитесь в комнату, если смотровое отверстие отсутствует или повреждено. Для безопасности закройте глазок изнутри бумагой или скотчем.
14. Поставьте стакан на ручку двери
Победите воров хитростью. /Фото: informednews24.com
Чтобы чувствовать себя в полной безопасности ночью, находясь в недорогом отеле, поставьте пустой стакан на ручку двери. Если вор или хулиган попытается войти, предмет упадет - вы проснетесь.
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