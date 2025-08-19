Что произойдёт, если племени Падаунг снимут с шеи свои кольца

Женщина с кольцами на шее /Фото:emilia-spanish.ru
Женщины племени Падаунг, народ группы каренов, проживающий в Мьянме и Таиланде, привлекают внимание своими необычными украшениями - кольцами на шее. История ношения таких колец у Падаунгов насчитывает множество лет и связана с традициями и верованиями этого народа.
Этот обычай называется «ян па дунг». В прошлом, эти кольца были символом высокого положения в обществе и богатства. Такое развитие было обусловлено специфическим представлением о красоте у Падаунгов. Более длинная шея считалась признаком привлекательности и женственности. Поэтому многие женщины этого племени стремились надеть как можно больше колец и создать впечатление вытянутой, элегантной шеи.
Племя Падаунг /Фото:http://ikarenni.blogspot.com/
Существует множество легенд и преданий о происхождении этих колец у племени Падаунг. Одна из них гласит, что их предки некогда атаковало дикое животное, и одна женщина спаслась, обмотав вокруг шеи травы. Этот инцидент послужил источником великой традиции ношения колец, чтобы избегать подобных происшествий в будущем.
Другая сообщает нам о том, что тысячи лет назад в долине племён происходили враждебные столкновения. Чтобы отличить женщин от других племён, Падаунгам приходилось носить кольца на шее.
Нападение зверя на людей /Фото:psreadmeblog.wordpress.com
Так же есть мнение, что мужчины племени Падаунг использовали эту практику для предотвращения побега своих женщин в соседние племена. Ведь снять эти медные кольца самостоятельно довольно сложно.
Однако, существует и другая версия, согласно которой женщины использовали эти кольца для сохранения семейных драгоценностей.
Но что же произойдёт, если женщина племени Падаунг снимет с шеи свои кольца?
Сначала стоит прояснить, что на самом деле нет никаких колец. Вместо этого мы видим изящно скрученную длинную спираль. В деревне Падаунг искусство скручивания металла вокруг шеи передаётся из поколения в поколение. Так же важно понять, что на данный момент кольца на шее не являются каким-то спасительным амулетом или медицинским устройством. Женщины Падаунга начинают носить эти спирали на шее уже с юного возраста, примерно в пять-шесть лет. Каждый год им добавляется новый завиток, что постепенно удлиняет шею. В результате, когда девочка достигает зрелости, её шея становится невероятно длинной. Так же женщины надевают кольца на руки и ноги.
Женщины в кольцах /Фото:dzen.ru
Важно отметить, что утверждение о добавлении девушкам каждый год нового кольца не является полностью точным. В деревне Падаунг действительно присутствует практика удлинения шеи начиная с пятилетнего возраста, однако, это происходит только до момента, когда девочки выходят замуж. Именно поэтому шеи женщин в этой деревне имеют различную длину.
Это совсем не кольца /Фото:emilia-spanish.ru
Опытные женщины используют специальную методику, заключающуюся в наматывании на шею ребёнка спиральной обмотки из латунного прута, толщина которого составляет 1 см. Вначале количество колец не превышает десятка, но по мере взросления количество витков увеличивается. Этот процесс занимает несколько часов. Взрослые женщины носят около двадцати колец, общий вес которых составляет примерно 10 кг, а иногда и больше. Благодаря постепенному увеличению количества витков спирали, в среднем шея женщины вытягивается до 30 см, но бывают и особые случаи, когда шея достигает длины до 40 см.
Женщина с очень длинной шеей /Фото:emilia-spanish.ru
Многие жители деревни верят, что эти украшения придают им дополнительную энергию и укрепляют духовные связи внутри общины.
Если женщина племени Падаунг, носительница кольца на шее, решит его снять, это может вызвать различные последствия. Во-первых, физическое состояние шеи может ощутить резкое и большое напряжение, так как кольца выполняют роль опоры для мышц и костей.
Более того, снятие кольца может повлечь за собой некоторые социальные изменения. В племени Падаунг это украшение служит сигналом, говорящим о том, что женщина в возрасте бракоспособна и готова к замужеству. Если кольцо будет снято, это может быть воспринято общиной, как признак отказа от брака или изменения своего социального статуса, что может повлечь социальные последствия в виде изменения отношения к женщине внутри племени. Для женщин племени Падаунг, снятие этих украшений может стать не только физически сложным процессом, но и вызвать социальные изменения.
В результате постоянного давления железных колец на плечи, кожа в этих областях воспаляется и образует корку, а позвоночник подвергается сильной деформации. Некоторые люди утверждают, что эти женщины не могут жить без колец, так как без них их шея может просто сломаться. Однако, это не совсем верно. Хотя атрофия и деформация мышц оказывают негативное влияние, время от времени женщины всё же снимают свои кольца, чтобы вымыть шею. Хотя, скорее большее внимания уделяется уходу за самими кольцами, они должны быть хорошо отполированными и чистыми.
Некоторые исследователи утверждают, что на самом деле кольца не деформируют позвоночник, но под весом металла плечи опускаются вниз, что создает иллюзию удлинённой шеи. Однако после снятия колец шея и плечи восстанавливают свою нормальную форму примерно через три года.
Девушки без колец /Фото:cdn.fishki.net
Сегодня, в наше время, уже не так много женщин Падаунг носят эти кольца. Это связано с изменяющимися традициями народа, влиянием внешней культуры и прогрессом. Многие женщины Падаунг выбирают не носить их, чтобы адаптироваться к изменяющемуся миру и взаимодействовать с современным обществом.
Интересно, что эти украшения притягивают туристов, словно магнит. Все, кто приезжает отдыхать в Таиланд, стремятся посетить деревни падаунгов, где, в основном, можно только наблюдать за женщинами с длинными шеями. Самая большая деревня падаунгов, Най-Сой, каждый год привлекает более 1200 туристов.
Стоит отметить, что племя Падаунг имеет примерно 50 000 членов. Большинство из них проживает в штате Каях в Бирме, в то время как лишь около 500 членов племени проживает в Таиланде.
Племя Падаунг /Фото:dzen.ru
Тем не менее, для некоторых Падаунгов ношение колец на шее является важным элементом сохранения своей культуры и идентичности. Эти украшения тесно связаны с их историей и традицией, и, несмотря на современные изменения, сохраняют свой символический смысл.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии