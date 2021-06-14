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Как освежить крыльцо вашего дома

Первое, на что гости обращают свое внимание при посещении дома, это крыльцо. Оно является как бы визитной карточкой дома.
Рассмотрим несколько блестящих идей по обустройству крыльца.

1. Акцент на ступеньки


При наличии высокого фундамента не обойтись без ступенек, которые будут вести к входной двери. Самый распространенный способ сделать акцент на них — это покрасить ступени в контрастные цвета, имитируя разложенный на ступенях ковер.
Как освежить крыльцо вашего дома

2. Стильные стулья или кресла


Разместив на крыльце плетеные кресла и стулья из ротанга, вы получите возможность комфортного отдыха на свежем воздухе.
Как освежить крыльцо вашего дома

3. Цветы и растения


Ничто так не украшает крыльцо дачи или загородного дома, как разнообразные цветы и растения, подвешенные в специальных кашпо, или размещенные в высоких вазонах. Дом приобретет уютный и красивый вид.
Как освежить крыльцо вашего дома

4. Кованые элементы декора


Кованые ажурные перила для крыльца, а также элементы декора его крыши, придают дому статусный вид и значимость. Мастера, изготавливающие такие элементы, стараются в своих изделиях отразить индивидуальность владельцев дома.
Как освежить крыльцо вашего дома

5. Дополнительное освещение


Дополнительное освещение крыльца несет в себе не только функцию обезопасить подъем по нем людей. Прежде всего с помощью подсветки создают уютный вид всего дома.
С помощью правильно расположенных светильников можно скрыть даже явные архитектурные дефекты.
Как освежить крыльцо вашего дома

6. Ширма из дерева


Ширма из дерева на крыльце служит в качестве сокрытия входа от посторонних глаз. Кроме того, она рассеивает палящие лучи солнца летним днем, не давая возможности сильно нагреваться крыльцу.
Как освежить крыльцо вашего дома

7. Декоративная штукатурка


Крыльцо обрабатывают декоративной штукатуркой в том случае, если стены дома тоже ею облицованы. Дом приобретает единую композицию и выглядит презентабельно.

Как освежить крыльцо вашего дома

8. Дизайн в белом цвете


Отлично смотрится оформление крыльца загородного дома в белом цвете. Чтобы общая картина не навевала скуку, входную дверь окрашивают в контрастный насыщенный цвет.
Как освежить крыльцо вашего дома

9. Необычный навес


Навес над крыльцом из плексигласа призван защищать его от непогоды и палящих лучей солнца. В то же время он свободно пропускает свет, так что веранда и крыльцо не будут смотреться мрачно и неуютно.

Как освежить крыльцо вашего дома

10. Акцент на перила


Крыльцо со ступеньками должно обязательно иметь ограждение в виде перил. Если двустороннее размещение ступеней на крыльце, то имеет смысл установить кованые перила, акцентировав внимание на этом элементе декора.
Как освежить крыльцо вашего дома
Вооружившись идеями об изменении крыльца, которое вас чем-то не устраивает, вы можете ближайшим летним сезоном преобразовать свое крыльцо, сделав его уютным и современным.
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