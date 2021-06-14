Как освежить крыльцо вашего дома

Первое, на что гости обращают свое внимание при посещении дома, это крыльцо. Оно является как бы визитной карточкой дома.

Рассмотрим несколько блестящих идей по обустройству крыльца.



1. Акцент на ступеньки

2. Стильные стулья или кресла

3. Цветы и растения

4. Кованые элементы декора

5. Дополнительное освещение

6. Ширма из дерева

7. Декоративная штукатурка

8. Дизайн в белом цвете

9. Необычный навес

10. Акцент на перила

При наличии высокого фундамента не обойтись без ступенек, которые будут вести к входной двери. Самый распространенный способ сделать акцент на них — это покрасить ступени в контрастные цвета, имитируя разложенный на ступенях ковер.Разместив на крыльце плетеные кресла и стулья из ротанга, вы получите возможность комфортного отдыха на свежем воздухе.Ничто так не украшает крыльцо дачи или загородного дома, как разнообразные цветы и растения, подвешенные в специальных кашпо, или размещенные в высоких вазонах. Дом приобретет уютный и красивый вид.Кованые ажурные перила для крыльца, а также элементы декора его крыши, придают дому статусный вид и значимость. Мастера, изготавливающие такие элементы, стараются в своих изделиях отразить индивидуальность владельцев дома.Дополнительное освещение крыльца несет в себе не только функцию обезопасить подъем по нем людей. Прежде всего с помощью подсветки создают уютный вид всего дома.С помощью правильно расположенных светильников можно скрыть даже явные архитектурные дефекты.Ширма из дерева на крыльце служит в качестве сокрытия входа от посторонних глаз. Кроме того, она рассеивает палящие лучи солнца летним днем, не давая возможности сильно нагреваться крыльцу.Крыльцо обрабатывают декоративной штукатуркой в том случае, если стены дома тоже ею облицованы. Дом приобретает единую композицию и выглядит презентабельно.Отлично смотрится оформление крыльца загородного дома в белом цвете. Чтобы общая картина не навевала скуку, входную дверь окрашивают в контрастный насыщенный цвет.Навес над крыльцом из плексигласа призван защищать его от непогоды и палящих лучей солнца. В то же время он свободно пропускает свет, так что веранда и крыльцо не будут смотреться мрачно и неуютно.Крыльцо со ступеньками должно обязательно иметь ограждение в виде перил. Если двустороннее размещение ступеней на крыльце, то имеет смысл установить кованые перила, акцентировав внимание на этом элементе декора.Вооружившись идеями об изменении крыльца, которое вас чем-то не устраивает, вы можете ближайшим летним сезоном преобразовать свое крыльцо, сделав его уютным и современным.